Anker Türkiye: PowerCore 10000 modeli için geri çağırma Türkiye'yi kapsamıyor

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Tam Boyutta Gör ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (USCPSC), yangın ve patlama riski nedeniyle Anker PowerCore 10000 (model A1263) model powerbank için geri çağırma duyurusu yayınlamıştı. Söz konusu ürün, geçmişte Türkiye’de de satılmıştı. Bu nedenle Anker Türkiye ile iletişime geçerek olası bir yerel karar olup olmadığını sorduk.

Türkiye için geri çağırma planı yok

Anker Türkiye, DonanımHaber’e yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Anker PowerCore 10000 (Model: A1263) ile ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirli üniteleri kapsayan gönüllü bir geri çağırma süreci başlatılmıştır. Bu karar, ABD'deki bölgeye özgü yasal düzenlemeler ve tespitler doğrultusunda alınmış olup yalnızca ABD'yi kapsamaktadır. Türkiye ve diğer ülkelerde şu aşamada herhangi bir geri çağırma planı bulunmamaktadır.

Marka, ürünlerinin güvenliğini ve performansını küresel ölçekte yakından takip etmekte olup, gerektiğinde ek önlemler almaktan kaçınmayacağını belirtmektedir.”

Anker PowerCore 10000 ürünü halihazırda Türkiye’de A1223 model numarasıyla satılıyor, bu ürün için herhangi bir yangın riski bilgisi söz konusu değil. İlgili yangın riski, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de de satılan “A1263” modeli için geçerli. Eğer halihazırda elinizde Anker PowerCore 10000 (model A1263) ürünü bulunuyorsa şişme, aşırı ısınma veya deformasyon gibi olağandışı durumlara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz.

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Anker Türkiye’den yeni bir açıklama gelmesi durumunda okurlarımızı bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. ABD'deki geri çağırma sürecinin detaylarına ilişkin haberimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

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