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    Anker, bir milyonun üzerinde powerbank cihazını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

    Anker, yangın riski oluşturabileceği gerekçesiyle, PowerCore 10000 powerbank modelini geri çağırdı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na göre şirket, 19 yangın ve patlama raporu aldı.

    Anker, bir milyonun üzerinde powerbank cihazını geri çağırdı Tam Boyutta Gör
    Anker, yangın riski oluşturabileceği gerekçesiyle, PowerCore 10000 (model A1263) powerbank modelini geri çağırdı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na (USCPSC) göre şirket, küçük yanıklara neden olan ve toplamda 60.700 doları aşan maddi hasara yol açan 19 yangın ve patlama raporu aldı.

    Geri çağırma sadece ABD için geçerli

    Geri çağırma, Haziran 2016 ile Aralık 2022 arasında Amazon, Newegg ve eBay üzerinden çevrimiçi olarak satılan yaklaşık 1.158.000 ürünü kapsıyor. Etkilenen piller, yan tarafa kazınmış Anker logosu ve alt kenara basılmış A1263 model numarası ile tanımlanabiliyor. Ancak, Anker yalnızca ABD'de satılan ve uygun seri numaralarına sahip üniteleri geri çağırıyor. Cihazınızın geri çağırma listesinde olup olmadığını kontrol etmek için Anker’in web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

    Anker, etkilenen kullanıcılara Anker.com'da kullanılabilen 30 dolar değerinde bir hediye çeki (geri çağrılan pilin fiyatı yaklaşık 27 dolar) veya şarj seviyesi göstergesi ve USB-C şarj kablosu askısı gibi yükseltilmiş özelliklere sahip 10.000 mAh Anker A1388 modeli ile ücretsiz değiştime seçeneği sunuyor.

    Bu geri çağırma, taşınabilir şarj cihazları ve yedek pillerin zamanla ciddi sorunlar geliştirebileceğini de hatırlatıyor, çünkü bu modeller yaklaşık 10 yıllık. Eğer uzun süredir lityum iyon batarya kullanan cihazlarınız varsa, aşırı ısınma ya da şişme gibi belirtilere karşı dikkatli olun ve böyle bir sorun fark ederseniz ürünü geri dönüşüm yapan noktalara teslim edin.

    Kaynakça https://www.cpsc.gov/Recalls/2025/More-than-One-Million-Anker-Power-Banks-Recalled-Due-to-Fire-and-Burn-Hazards-Manufactured-by-Anker-Innovations https://www.theverge.com/news/686084/anker-recall-uscpsc-power-bank-battery-powercore-a1263
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 14 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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