Be Quiet sessizlik odaklı Silent Base 600 kasasını duyurdu

İçerisindeki sesi mümkün olduğunca dışarı vermeyen yapısıyla sessizlik arayan tüketicilerin ilgisini çeken Be Quiet'in Silent Base kasa ailesi, bu hafta Silent Base 600 adında orta boy kule yapısında yeni bir üyeye kavuşuyor.





Silent Base 600 modeli geniş iç hacmi olmasına rağmen masa altına yerleşebilecek kadar küçük boyutlara sahip. 495 x 493 x 230 mm boyutlarındaki kasanın ağırlığı da 7.8kg civarında. Sessizliği sağlayabilmek adına kasada yan panellerde ve ön panelde gürültü önleyici materyaller kullanılıyor. Ayrıca kasanın ön ve üst fanları ses çıkarmayacak şekilde tasarlanmış. Yine sürücü yuvaları ve fan yuvaları da kauçukla kaplanmış.





Ön kısımdaki 140mm ve arka kısımdaki 120mm fanlar üç aşamalı hız kontrolü yapabilen bir kontrolcüye bağlı. Ayrıca kasada 5 adet daha fan için alan mevcut. Kasaya 413mm'ye kadar grafik kartı, 170mm'ye kadar işlemci soğutucusu, 240mm'ye kadar radyatör sığabiliyor.





Kasa içerisinde 3 adet 2.5 veya 3.5 inçlik sürücüler için yuva mevcut. Fazladan 3 adet 5.25 inçlik sürücüler ise harici yuvalara sığabiliyor. Yuvalar ihtiyaca göre aşağı veya yukarı kaydırılabiliyor. Be Quiet Silent Base 600 kasası pencereli versiyon 120$, kapalı versiyon 110$ olarak satışa sunulacak.

http://techreport.com/news/29153/be-quiet-hushes-the-mid-tower-with-the-silent-base-600