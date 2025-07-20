BİM marketler buzlaş makinesi ve akülü Mercedes AMG satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda akülü mini arabalardan buzlaş yapma makinelerine, RC hobi arabalarından çekme karavan modellerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

23 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

23 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kumtel markasına ait slushi buzlaş makinesi var. RapidChill teknolojisi ile hızlı soğutma yapan makine 1.9 litre kapasiteye sahip. Kıvam için içeriklerin şeker oranını kontrol edebilen cihaz gece modu ile artan içeriğin ertesi güne kadar kullanılabilir kalmasını sağlıyor. Fiyatı 9990TL.

16 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 4adet 35W motor, Bluetooth MP3 çalar, tavan aydınlatması, 8Km/s maksimum hız, ışıklı far, uzaktan kumanda, 5 noktalı emniyet kemeri gibi özellikleri olan akülü Mercedes AMG araba da 59000TL olarak satılacak.

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