Xiaomi 5G modem geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda kendi geliştirdiği XRING 01 yonga seti ile önemli bir hamle yapan Xiaomi vites arttırıyor. 5G modem çalışmalarına da başlayan firma yonga konusunda dışa bağımlılığı tamamen bitirmek istiyor.

XRING 02 sürprizlerle geliyor

XRING 01 yonga setinde MediaTek yapımı bir 5G modem kullanan Xiaomi, verimlilik ve optimizasyon konularında rahat hareket edemedi. Bu da yonga setinin kullanımının sınırlı bir kapsamda kalmasına neden oldu.

Xiaomi de ambargodan nasibini aldı 1 ay önce eklendi

Kaynaklar firmanın kendi 5G modemini geliştirmeye başladığını ve XRING 02 yonga setine entegre edileceğini iddia ediyor. Bu sayede Xiaomi hem donanım hem yazılım konusunda kontrolü kendi eline almış oluyor.

Yonga seti ve modem konusunda dikey entegrasyon sağlayan Xiaomi, XRING 02 yongasını daha geniş bir alanda kullanmak istiyor. Bunlardan birisi de otomotiv sektörü. Yani gelecekteki elektrikli otomobillerinde XRING 02 firmaya önemli bir avantaj sağlayacak.

ABD ambargoları nedeniyle Xiaomi henüz ileri düzey döküm teknolojilerine erişebilmiş değil ancak Çin ile belirli konularda ilerleme beklendiği için TSMC 2nm sürecinin kullanılması ihtimali çok yüksek görünüyor.

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