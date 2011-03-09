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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Be Quiet! yüksek performanslı işlemci soğutucularını duyurdu; Dark Rock Pro C1 ve Dark Rock Advanced C1

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,6b
1
15
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Be Quiet! uzun süredir üzerinde çalıştığı yüksek performanslı yeni işlemci soğutucularını duyurdu. Dark Rock Advanced C1 ve Dark Rock Pro C1 olarak isimlendirilen yeni soğutucular, tasarım olarak benzer özellikler sergilemekle birlikte teknik anlamda ciddi farklılıklar sergiliyorlar. Kaslı bir görünüme sahip olan ve serinin üst modelini oluşturan Dark Rock Pro C1, çift kule tasarımını temel alırken, Dark Rock Advanced C1 modeli ise tek kule tipi tasarımı üzerine şekilleniyor.

Be Quiet! yüksek performanslı işlemci soğutucularını duyurdu; Dark Rock Pro C1 ve Dark Rock Advanced C1
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Be Quiet'ın en yüksek performanslı işlemci soğutucusu olan Dark Rock Pro C1, firma tarafından "soğutma canavarı" olarak tanımlanıyor. Her biri 6mm kalınlığında 7 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, PWM kontrol özelliğine sahip olan 120mm çapında iki fan ile geliyor ve 25,9 dbA gürültü yaratıyor. 220 Watt'a kadar TDP desteği sunan Dark Rock Pro C1'in, hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırlandığı, 79,90 Avro'luk fiyatıyla bu ay satışa sunulacağı açıklandı.

Be Quiet! yüksek performanslı işlemci soğutucularını duyurdu; Dark Rock Pro C1 ve Dark Rock Advanced C1
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Dark Rock Advanced C1 ise güçlü kule tipi ısı borusu tasarımını temel alıyor. 6 adet Bakır ısı borusu işle donatılan soğutucu, 180 Watt'a kadar TDP desteği sunuyor. 1500 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında, PWM kontrollü fanın kullanıldığı yeni soğutucu için telaffuz edilen en yüksek gürültü seviyesi ise 18.9 dBA. Diğer model ile benzer şekilde bu ay içerisinde raflardaki yerini almaya başlayacak olan Dark Rock Advanced C1'in yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı ise 59,99 Avro olacak.


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alpa07 8 yıl
baya sessizmiş
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Tunyukuk 8 yıl
Görüntü güzel ancak performansı nasıl acaba
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JrMaster 8 yıl
Şu üstekine 3 tane fan takılır :D uehuehue
adamlar artık costular
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saintroyo 8 yıl

AnarcHiest

Şu üstekine 3 tane fan takılır :D uehuehue
adamlar artık costular


be quiet in fanları nasıldır bilmem ama, eğer fansız geliyorsa buna takacaksın 3 adet silverstone 121 i ya da scythe slipstream i aman aman aman
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xdorukx 8 yıl
Fiyatı 120 liraya gerlise türkiyeye cok satar.
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umutcanuygun 8 yıl
Thors Hammer'ın fanlı versiyonu?
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Batuist 8 yıl
pro versiyonu gerçekten güzel gözüküyor.. yeni bir sistemde tercihim olabilirdi..
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adilazimdegilx 8 yıl
Noctua'ya ciddi bir rakip.
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saintroyo 8 yıl
şu marka girsin artık bizim ülkemizin pazarına...
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