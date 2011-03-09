Be Quiet! yüksek performanslı işlemci soğutucularını duyurdu; Dark Rock Pro C1 ve Dark Rock Advanced C1

Komponent üreticisi Be Quiet! uzun süredir üzerinde çalıştığı yüksek performanslı yeni işlemci soğutucularını duyurdu. Dark Rock Advanced C1 ve Dark Rock Pro C1 olarak isimlendirilen yeni soğutucular, tasarım olarak benzer özellikler sergilemekle birlikte teknik anlamda ciddi farklılıklar sergiliyorlar. Kaslı bir görünüme sahip olan ve serinin üst modelini oluşturan Dark Rock Pro C1, çift kule tasarımını temel alırken, Dark Rock Advanced C1 modeli ise tek kule tipi tasarımı üzerine şekilleniyor.

Be Quiet'ın en yüksek performanslı işlemci soğutucusu olan Dark Rock Pro C1, firma tarafından "soğutma canavarı" olarak tanımlanıyor. Her biri 6mm kalınlığında 7 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, PWM kontrol özelliğine sahip olan 120mm çapında iki fan ile geliyor ve 25,9 dbA gürültü yaratıyor. 220 Watt'a kadar TDP desteği sunan Dark Rock Pro C1'in, hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırlandığı, 79,90 Avro'luk fiyatıyla bu ay satışa sunulacağı açıklandı.

Dark Rock Advanced C1 ise güçlü kule tipi ısı borusu tasarımını temel alıyor. 6 adet Bakır ısı borusu işle donatılan soğutucu, 180 Watt'a kadar TDP desteği sunuyor. 1500 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında, PWM kontrollü fanın kullanıldığı yeni soğutucu için telaffuz edilen en yüksek gürültü seviyesi ise 18.9 dBA. Diğer model ile benzer şekilde bu ay içerisinde raflardaki yerini almaya başlayacak olan Dark Rock Advanced C1'in yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı ise 59,99 Avro olacak.