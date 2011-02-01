BenQ MP780ST Projeksiyon Penta Bilgisayar Stoklarında

BenQ PointDraw projeksiyon sistemi, mevcut hiçbir projeksiyon sistemine benzemez. Sunduğu şey, etkileşimli bir beyaz tahta bezeri yeteneklere ilaveten bir projektör sistemidir. Standart USB fare desteğine sahip her bilgisayar ve işletim sistemiyle uyumlu olan bu yenilikçi projeksiyon sistemi, projektör ile projeksiyon sistemi arasında herhangi kalibrasyon işlemi gerektirmez. Bir USB kablosu, MP780 ST, bir bilgisayar ve PointDrawTM her şey için yeterlidir. Böylece ciddi anlamda montaj maliyeti ve zaman tasarrufu sağlar.

Q Draw Yazılımı ile Etkileşimli Eğlence



BenQ, öğretmenlerin öğrencilerini her konunun içine çekebilmelerine yardımcı olmak için ücretsiz olarak çok güzel bir öğretim seti sunuyor: Q DrawTM Etkileşimli Yazılım! Microsoft PowerPoint, Word, Excel ve sınıflarda kullanılan diğer sunum yazılım paketlerinin çoğuyla uyumlu olan Q DrawTM Etkileşimli Yazılım, iki adet kullanışlı araç setine sahiptir. Standart araç setinde kaydetme, yakınlaştırma, geri alma, ileri alma ve benzeri günlük işlemlerle birlikte öğretmenlerin derslerin tüm adımlarını kaydedebileceği bir medya klip fonksiyonu bulunur. Gelişmiş araç seti ise öğretmenlerin çizgiler ve şekiller çizmelerine, öğrencilerin sınıfta ne gördüklerini takip etmelerine yardımcı olur.

Öğrencilerin Öğrenme Oranını Artıran 3D Teknolojisi

Gerçek dünya üç boyutludur; bir değil, iki değil, üç! BenQ'nun 3D öğretim desteği ile öğretmenler nihayet geleneksel eğitim yöntemlerinin kısıtlamalarından kurtularak günümüzün öğrencileri için uygun yepyeni bir ortama kavuşuyor; elbette ki okul bütçesini hiçbir şekilde zorlamadan! Artık öğrenciler üç boyutlu filmlerde gördükleri üç boyutlu efektleri eğitimleri sırasında da görebilecek. Tek gereken şey 3D gözlüklerini takıp büyülü yolculuğa çıkmak!

20W Büyük Hoparlör ve Mikrofon

Bağırmak için nefesinizi tüketmeyin, gün uzun. BenQ orta ve büyük boyutlu sınıflar için mükemmel bir ses çözümü sunuyor: Endüstri lideri 20W bütünleşik hoparlör ve mikrofon jakı. Artık sınıftan sınıfa portatif ses sistemi ve mikrofon taşımak zorunda kalmadan ve de hiç çaba sarf etmeden sesinizi net bir şekilde duyurabilirsiniz.

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