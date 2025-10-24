Giriş
    Hisense evinizi sinema salonuna çeviriyor

    Hisense Vidda C5 Boundless Master projeksiyon cihazı 1TB depolama, 8GB RAM, 6800 CVIA lümens parlaklık, 25000 saat lamba ömrü, 4K 60Hz çıkış gibi özelliklerle geliyor.

    Hisense Vidda C5 Boundless Master Tam Boyutta Gör
    Standart lazer projeksiyon cihazlarından sıkılıp ortamı adeta bir sinema salonuna döndürmek isteyenler için Hisense Vidda C5 Boundless Master modeli dolu dolu özelliklerle satışa sunuluyor.  

    Hisense Vidda C5 Boundless Master özellikleri ve fiyatı

    Hisense Vidda C5 Boundless Master lazer projeksiyon cihazı firmanın çift motorlu MCL lazer mimarisi ile geliyor. 13000 ANSI lümen yaklaşık değerinde 6800 CVIA lümens parlaklık değerine sahip olan cihaz yüzde 99.99 spektral doğruluk sunuyor. 

    17 katmanlı 122mm Hubble Red Label sinema lensi tamamen cam optikler ve çok katmanlı nano kaplama ile kare içerisinde keskinlik ve 160lp/mm çözünürlük elde ediyor. 7 seviyeli değişken aralık f2.0-f5.0 arasında mesafe seçenekleri sunuyor. Üçüncü nesil SST mimarili DMD yongası santimetre kare başına 60W ışık gücü yaratıyor. Sistem 8000:1 yerleşik kontrast ve 5,000,000:1 dinamik kontrast barındırıyor. 

    25000 saat lamba ömrü olan cihazda HDR10, Dolby Vision ve DTS:X standartları destekleniyor. JBL 2.1 kanal ses sistemi güçlü bass ve yüksek frekans berraklığı ile tecrübeyi tamamlıyor. 300 inçe kadar yansıtma yapabilen cihaz 2.38x kayıpsız süper yakınlaştırma yapabiliyor. 3D ToF sensörler gerçek zamanlı otomatik odaklama, kare hizalama ve köşe düzeltmeleri yapabiliyor. 

    Donanım tarafında da MediaTek MT9681S yonga seti, 8GB RAM, 1TB depolama, 4K 60Hz çıkış, HDMI 2.1, USB 3.0, Gb Ethernet, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 özellikleri yer alıyor. Kasayı soğutmak için de 122 milimetre kare soğuk plaka, turbo pompa ve 11 kanallı radyatör tercihi yapılmış. Hisense Vidda C5 Boundless Master lazer projeksiyon cihazı 3510$ fiyat etiketine sahip ancak global pazarda daha yüksek bir fiyat etiketi olacaktır. 
     

