    Redmi Projector 4 Pro akıllı ev entegrasyonu ve güçlü ses sistemiyle geliyor

    Redmi Projector 4 Pro projeksiyon cihazı 600 CVIA lümen parlaklık seviyesi, 29 desibel gürültü seviyesi, ToF lazer modülü, güçlü donanım gibi özelliklerle geliyor. 

    Redmi Projector 4 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ev sinema deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Redmi Projector 4 Pro modelini tanıttı. Gelişmiş donanımı, sessiz çalışması ve akıllı ev entegrasyonu ile dikkat çeken cihaz, kompakt tasarımında güçlü özellikler barındırıyor.

    Redmi Projector 4 Pro özellikleri ve fiyatı

    Redmi Projector 4 Pro projeksiyon cihazı yeni nesil ev sinema deneyimi için tasarlandı. Cihaz yerleşik olarak Full HD çözünürlük desteği sunarken 1150 ANSI lümen parlaklığa denk gelen 600 CVIA lümen değerine sahip. Yeni geliştirilen toz geçirmez optik motor sayesinde daha yüksek parlaklık sunarken, yalnızca 29 dB seviyesinde çalışarak son derece sessiz bir performans sergiliyor.

    1.25:1 yansıtma oranı ile 45 - 120 inç arasında görüntü yansıtma imkânı sunan cihaz ToF lazer modülü, HD kamera ve yapay zekâ destekli otomatik odaklama sistemiyle yalnızca iki saniye içinde görüntüyü otomatik olarak hizalıyor. MEMC hareket dengeleme teknolojisi, hızlı sahnelerdeki takılmaları azaltırken; SGS düşük mavi ışık sertifikası ile uzun izleme seanslarında göz sağlığını koruyor.

    Redmi Projector 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Gücünü MediaTek MT9660 yonga setinden alan projeksiyon cihazı, 2 GB RAM ve 32 GB eMMC depolama kapasitesiyle geliyor. Xiaomi HyperOS Connect platformuyla çalışan cihaz, akıllı ev ekosistemine tam uyum sağlıyor. Bu sayede projektör açıldığında ışıkların kısılması veya perdelerin kapanması gibi otomatik senaryolar uygulanabiliyor.

    Ses tarafında çift 8W tam aralıklı hoparlör, pasif bass radyatörler ve 500cc ses odası bulunuyor. Bu sistem 25Hz’e kadar düşük frekanslarda bile güçlü ses üretebiliyor. Cihaz ayrıca Bluetooth hoparlör olarak da kullanılabiliyor. 

    Bağlantı tarafında ise HDMI (ARC), USB 2.0, 3.5mm jak, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 yer alıyor. 3 kg ağırlığındaki projeksiyon cihazı, 150W güç tüketimi ve gri kumaş kaplamalı tasarımıyla hem şık hem de işlevsel bir çözüm sunuyor. Redmi Projector 4 Pro modeli 210$ fiyat etiketine sahip. 
     

