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    Xiaomi, yeni 4K lazer projeksiyon cihazını tanıttı

    Xiaomi, yeni lazer projektörünü tanıttı. Xiaomi Laser Projector 3 olarak satışa sunulacak projeksiyon cihazı, 4K çözünürlük sağlıyor ve yerleşik gimbal ile geliyor.

    Xiaomi 4K projeksiyon cihazı Laser Projector 3 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Laser Projector 3, native 4K çözünürlüğü destekliyor ve 0.47 inç DMD çipli yüksek geçirgenliğe sahip lens kullanıyor. 120 inç’e kadar görüntü yansıtabiliyor. Projektör, saf üç renkli lazer ışık kaynağı kullanıyor ve 1000 CVIA lümen parlaklık sunuyor. BT.2020 renk gamının %110'unu kapsıyor ve HDR10/HDR10+ formatını destekliyor. Projeksiyon ayrıca MEMC hareket yumuşatmayı içeriyor ve 1600:1 kontrast oranına sahip.

    Xiaomi, 130 dereceye kadar projeksiyon açısı ayarı sağlayan gimballa geliyor. 8×8 çok noktalı ToF lazer algılama modülü ve otomatik trapezoid düzeltme ve odaklama için yapay zeka algoritmalarıyla çalışan yüksek çözünürlüklü bir kamerayla donatılmış. 3 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve MediaTek MT9667 işlemciyle gelen projeksiyon cihazı, HyperOS Connect, XiaoAi sesli asistan ve NFC ile yansıtmayı destekliyor. Projektör, ortam ışığına ve yüzey geometrisine göre görüntüyü optimize etmek için uyarlanabilir parlaklık kontrolü ve otomatik duvar kalibrasyonu içeriyor.

    Ekran, 120 Hz yenileme hızını ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü video oynatmayı destekliyor. Xiaomi, projektörün hem film hem de oyun için uygun olduğunu, hareket bulanıklığını azaltan ve görsel netliği artıran EMC ve Ex ULE görüntü işleme özelliğine sahip olduğunu söylüyor. Ses tarafında, iki adet 8W hoparlör, dört adet pasif diyaframlı ses sistemi mevcut. Dolby Audio ve dijital Hi-Fi ayarını destekliyor. Bağlantı açısından, 4K 120Hz girişi için HDMI 2.1 (eARC), 3.5 mm kulaklık girişi ve USB bağlantı noktaları içeriyor.

    Xiaomi Laser Projector 3, 10 Temmuz’da Çin'de 4399 yuan (613 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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