Xiaomi, yeni 4K lazer projeksiyon cihazını tanıttı

Xiaomi, 130 dereceye kadar projeksiyon açısı ayarı sağlayan gimballa geliyor. 8×8 çok noktalı ToF lazer algılama modülü ve otomatik trapezoid düzeltme ve odaklama için yapay zeka algoritmalarıyla çalışan yüksek çözünürlüklü bir kamerayla donatılmış. 3 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve MediaTek MT9667 işlemciyle gelen projeksiyon cihazı, HyperOS Connect, XiaoAi sesli asistan ve NFC ile yansıtmayı destekliyor. Projektör, ortam ışığına ve yüzey geometrisine göre görüntüyü optimize etmek için uyarlanabilir parlaklık kontrolü ve otomatik duvar kalibrasyonu içeriyor.
Ekran, 120 Hz yenileme hızını ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü video oynatmayı destekliyor. Xiaomi, projektörün hem film hem de oyun için uygun olduğunu, hareket bulanıklığını azaltan ve görsel netliği artıran EMC ve Ex ULE görüntü işleme özelliğine sahip olduğunu söylüyor. Ses tarafında, iki adet 8W hoparlör, dört adet pasif diyaframlı ses sistemi mevcut. Dolby Audio ve dijital Hi-Fi ayarını destekliyor. Bağlantı açısından, 4K 120Hz girişi için HDMI 2.1 (eARC), 3.5 mm kulaklık girişi ve USB bağlantı noktaları içeriyor.
Xiaomi Laser Projector 3, 10 Temmuz’da Çin'de 4399 yuan (613 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: