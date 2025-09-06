TCL PlayCube projeksiyon cihazı Rubik küp gibi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör IFA 2025 tüketici elektroniğinde tanıtılan TCL PlayCube projeksiyon cihazı oldukça yüksek bir fiyat etiketine karşılık Premium düzeyde görüntü kalitesi, taşınabilirlik, uzun kullanım süresi, yüksek ses, Google TV gibi özelliklerle geliyor.

TCL PlayCube özellikleri ve fiyatı

TCL PlayCube projeksiyon cihazı Rubik küpten ilham alan ilginç bir stand tasarımı ile geliyor. 3 saate kadar kullanım süresi sunan batarya yan taraftaki stand kısmına entegre edilmiş. Stand sayesinde projeksiyon 90 dereceye kadar dikey olarak dönebiliyor. Böylece batarya için ekstra bir alana gerek kalmamış.

750 Ansi LUMEN parlaklık sunan cihazın OSRAM-3 renkli LED ışık kaynağı mevcut. 66W hızlı şarj ile kısa sürede dolan cihaz 150 inçe kadar 1.21:1 görüntü oranına ulaşabiliyor. Cihazda otomatik kenar düzeltme ve otomatik odaklama mevcut. 5W hoparlör yine stand kısmında yer alıyor.

Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 kablosuz bağlantıları yanında USB ve HDMI girişleri de mevcut. MediaTek MT9630 yonga seti akıcı bir şekilde Google TV ara yüzünü çalıştırabiliyor. TCL PlayCube projeksiyon cihazı 799 Euro fiyat etiketi ile satılacak.



