TCL PlayCube projeksiyon cihazı Rubik küp gibi

TCL PlayCube özellikleri ve fiyatı
TCL PlayCube projeksiyon cihazı Rubik küpten ilham alan ilginç bir stand tasarımı ile geliyor. 3 saate kadar kullanım süresi sunan batarya yan taraftaki stand kısmına entegre edilmiş. Stand sayesinde projeksiyon 90 dereceye kadar dikey olarak dönebiliyor. Böylece batarya için ekstra bir alana gerek kalmamış.
750 Ansi LUMEN parlaklık sunan cihazın OSRAM-3 renkli LED ışık kaynağı mevcut. 66W hızlı şarj ile kısa sürede dolan cihaz 150 inçe kadar 1.21:1 görüntü oranına ulaşabiliyor. Cihazda otomatik kenar düzeltme ve otomatik odaklama mevcut. 5W hoparlör yine stand kısmında yer alıyor.
Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 kablosuz bağlantıları yanında USB ve HDMI girişleri de mevcut. MediaTek MT9630 yonga seti akıcı bir şekilde Google TV ara yüzünü çalıştırabiliyor. TCL PlayCube projeksiyon cihazı 799 Euro fiyat etiketi ile satılacak.