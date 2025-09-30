Avuca sığan projeksiyon cihazı Portronics Pico 14

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Projeksiyon cihazlarının en önemli dezavantajlarından birisi olan boyut problemi gelişen teknoloji sayesinde giderek azaldı. Çantaya sığan projeksiyon cihazlarının ardından cebe sığan projeksiyon cihazları dönemi başlıyor.

Portronics Pico 14 özellikleri ve fiyatı

Portronics Pico 14 projeksiyon cihazı 73mm×73mm×60mm ölçülere ve 250 gram ağırlığa sahip. Avuç içine sığan cihazda 4800mAh batarya yaklaşık 60 dakikalık kullanım süresi sunuyor. Küp şeklinde olan cihaz tripod desteğine de sahip.

100 inçe kadar 720p çözünürlük yansıtabilen cihazda 1600 lümen parlaklık yer alırken Android 13 ile de harici kaynağa gerek bırakmıyor. Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 3W hoparlör, uzaktan kumanda, otomatik düzeltme şeklinde diğer özellikleri mevcut. Portronics Pico 14 projeksiyon cihazı 320$ fiyat etiketine sahip.

