BenQ MX880UST Ultra Kısa Mesafeli Projeksiyon ile Yakınlaşmanın Keyfini Yaşayın

BenQ, 0,4m ultra kısa mesafede 78” görüntü sağlar

Eğitim sektöründeki dünyanın bir numaralı DLP® projektör markası olan BenQ etkili eğitim ve öğrenim için Ultra Kısa Mesafeli Projektör modeli MX880UST ile Türkiye’de. Dünyada lider ultra kısa mesafe teknolojisi ile sizi öğrencilerinize daha fazla yaklaştırıyor. Standart projektörler bazı kısıtlamalara sahiptir. Hepsi küçük boyuttaki sınıflara veya kısıtlı tavan boşluğu bulunan sınıflara mükemmel uyum sağlamaz. Bu uyumu sağlayanlar için ise tavan montaj düzeneği ve projektörün kurulması, rutin olarak filtre değiştirme ve lamba değiştirme işlemleri bilişim personeli için potansiyel olarak tehlikeli ve okulunuz için fazlasıyla maliyetli olabilir.

Dar alanlarda büyük ekran projeksiyon yapabilmek için kusursuz olarak hesaplanmış ve konumlandırılmış özel bir asferik lens ile tasarlanmış BenQ Ultra Kısa Mesafeli Projeksiyon tasarımı size sadece 0,4 metrelik bir projeksiyon mesafesinden 78”lik büyük görüntü sağlamaktadır. BenQ’nun Ultra Kısa Mesafeli projektörünün kurulumu, projeksiyon perdenizin veya beyaz tahtanızın üzerine kolaylıkla duvara monte edilebildiğinden bilişim personeli için çok daha güvenlidir. Üstelik oldukça şiddetli ışınları herkesin görüşünden uzakta kalır. Hem rahatça hem de özgürce dersinizi verebilirsiniz. Öğrencileri egzersizler ile oyunlar için ayağa kalkmaya davet edebilirsiniz. Ayrıca projektör perdeye yakın konumlandırıldığı için sınıfınızı öğrenmekten alıkoyacak gölgeler artık oluşmayacaktır.

MX880UST, ultra kısa mesafeli projeksiyon özelliğinin yanı sıra, 3D özelliği, bilgisayarsız sunum özelliği, çoklu görüntü özelliği, 20W mikrofon ses gücü ve LAN kontrol becerisi ile BenQ’nun dünya lideri kısa mesafeli projektör serisini tamamlamaktadır.

Sınıflardaki Eğitim 3D ile Büyülü bir Geziye Dönüşüyor

Gerçek dünya üç boyutludur. Öğrencileri etraflarındaki dünyayı öğrenmek için motive etmek ve çalışmalarını sağlamak için 3D görsellerle eğitmek gerekmektedir. Tüm BenQ projeksiyon modelleri standart olarak 3D özelliğine sahiptir.

Bilgisayarsız Sunum Kolaylığı



USB Okuyucu fonksiyonu, bir USB flaş bellekten JPEG sunumu yapabilmeyi mümkün kılmaktadır. Tak & çalıştır desteği ile bu çok kolaydır. Uzak Masaüstü fonksiyonu, kablosuz bir fare ve klavye kullanarak sunum yapmanıza olanak tanır. Bunu, USB Okuyucu seçeneğinin gelişmiş bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki her şeye projeksiyon ekranından erişebilirken bilgisayarsız işlem, okulunuz için bilgisayar, bakım ve tamir masraflarından kurtulmak anlamına gelmektedir.



Çoklu Görüntü Özelliği

BenQ, her ihtiyaca karşılık veren çeşitli görüntüleme fonksiyonları MX880UST modeline entegredir.

USB Görüntü, USB bağlantısının tak & çalıştır kolaylığını sunar. En iyi görüntü sunumu için otomatik çözünürlük algılamasına ve aynı anda çoklu projeksiyon genişletmesi desteğine sahiptir.

LAN ile Görüntüleme, kontrol ve görüntüleme için tek bir LAN kablosu ile projektör uygulama yönetimi için uygun maliyetli bir çözüm sunar. Bu özellik, tartışmalarda, sunumlarda, eğitimlerde ve derslerde daha iyi bir içerik yönetimi için aynı anda 1-8, 4-1 ya da kısmi projeksiyon ekran seçenekleri sunar.

Kablosuz Görüntü, BenQ’nun Kablosuz Görüntü Adaptörünü (opsiyonel aksesuar) kullanarak kabloları ve kordonları ortadan kaldırır. Böylece tüm sunumlarınız büyük ekrana bu adaptör aracılığıyla aktarılır ve USB 2.0 eksiz WLAN bağlantısı ile basit ve merkezi bir ağ kontrolü gerçekleştirilebilir.

Bir Projektör ve Bir Ses Sistemi

20W Mikrofon Ses Gücü

Korna çalan arabalar, koşan adımlar, gıcırdayan sandalyeler; bir ses denizinde eğitim vermeye çalışmak ve hareketli çocukların dikkati için gürültü ile sürekli rekebet etmek.

Öğretmenler çalışma günlerinin %60 veya daha fazlasında konuşmaktadır. Gürültülü ortamlarda gün boyu öğrencilerin dikkatini toplamaya çalışırken eğitim kalitesinde düşmeler görülmektedir. Arka plandaki ses ve yankılanma eğitim üzerinde negatif etkiye sebep olurken 20W’lık sektörde öncü ses gücü ve mikrofon girişi ile güçlendirilmiş bir çözüm sunmaktadır. Mikrofon girişi geleneksel ve kablosuz mikrofonlara, kulaklıklı mikrofonlara bağlantı yapmanızı sağlar. Böylece sesinizi ve okulunuzun bütçesini zorlamadan yüksek ses ile yüksek kalitede eğitim verebilirsiniz.

LAN Kontrol Becerisi

Günlük projektör bakım ve tamir işlemlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tüm projektörlere iş istasyonlarından doğrudan erişim ve kontrol imkanı sunar. Bu tam da enerji, zaman ve para tasarrufu için ihtiyacınız olan şeydir.

BenQ MX880UST, ister Crestron, PJ-Link ya da SNMP olsun tüm orijinal LAN Kontrol ayarlarınız için eksiz bir destek sunar. BenQ tarafından sizin rahatlığınız için tasarlanmış benzersiz bir yerleşik projektör ağ kontrol sistemine sahiptir. Başlamak için tek gereken şey bir LAN kablosudur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı