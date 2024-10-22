Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı iPhone 16 kadar pahalı

Xgimi Horizon S Max özellikleri ve fiyatı
Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı Android TV 11.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojileri sayesinde kullanıcılar kesintisiz bir akıllı televizyon tecrübesi yaşayabiliyor.
0.47 inçlik DMD yongasına sahip DLP ekran MEC teknolojisi sayesinde akıcı bir görüntü sunabiliyor. 40-200 inç arasında 4K çözünürlüğünde yansıtma yapabiliyor. 3100 ISO lümen parlaklık değeri, 1,000,000:1 dinamik kontrast oranı, IMAX Enhanced modu gibi özellikler mevcut.
Harman Kardon 2x 12W hoparlör ile DTS-HD, Dolby Audio ve 360° ses elde eden cihazın entegre standı 135 derece aşağı-yukarı ve 360 derece sağa sola dönebiliyor ve alan seçimi konusunda esneklik sunuyor. Özel bir kapağı da olan Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı 124800TL fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)