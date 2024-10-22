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    Anlık Bildirim

    Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı iPhone 16 kadar pahalı

    Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı 0.47 inçlik DMD yongası, Android TV 11.0 işletim sistemi, Harman Kardon 2x 12W hoparlör gibi özelliklerle geliyor.         
    Xgimi Horizon S Max Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda yeni tanıttığı projeksiyon cihazlarını ülkemizde piyasaya süren Çinli Xgimi premium segment bir cihazını daha getiriyor. Xgimi Horizon S Max şaşkınlık verecek kadar yüksek fiyata sahip. 

    Xgimi Horizon S Max özellikleri ve fiyatı

    Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı Android TV 11.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojileri sayesinde kullanıcılar kesintisiz bir akıllı televizyon tecrübesi yaşayabiliyor. 

    0.47 inçlik DMD yongasına sahip DLP ekran MEC teknolojisi sayesinde akıcı bir görüntü sunabiliyor. 40-200 inç arasında 4K çözünürlüğünde yansıtma yapabiliyor. 3100 ISO lümen parlaklık değeri, 1,000,000:1 dinamik kontrast oranı, IMAX Enhanced modu gibi özellikler mevcut. 

    Harman Kardon 2x 12W hoparlör ile DTS-HD, Dolby Audio ve 360° ses elde eden cihazın entegre standı 135 derece aşağı-yukarı ve 360 derece sağa sola dönebiliyor ve alan seçimi konusunda esneklik sunuyor. Özel bir kapağı da olan Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı 124800TL fiyat etiketi ile satılacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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