Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı iPhone 16 kadar pahalı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yeni tanıttığı projeksiyon cihazlarını ülkemizde piyasaya süren Çinli Xgimi premium segment bir cihazını daha getiriyor. Xgimi Horizon S Max şaşkınlık verecek kadar yüksek fiyata sahip.

Xgimi Horizon S Max özellikleri ve fiyatı

Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı Android TV 11.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojileri sayesinde kullanıcılar kesintisiz bir akıllı televizyon tecrübesi yaşayabiliyor.

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0.47 inçlik DMD yongasına sahip DLP ekran MEC teknolojisi sayesinde akıcı bir görüntü sunabiliyor. 40-200 inç arasında 4K çözünürlüğünde yansıtma yapabiliyor. 3100 ISO lümen parlaklık değeri, 1,000,000:1 dinamik kontrast oranı, IMAX Enhanced modu gibi özellikler mevcut.

Harman Kardon 2x 12W hoparlör ile DTS-HD, Dolby Audio ve 360° ses elde eden cihazın entegre standı 135 derece aşağı-yukarı ve 360 derece sağa sola dönebiliyor ve alan seçimi konusunda esneklik sunuyor. Özel bir kapağı da olan Xgimi Horizon S Max projeksiyon cihazı 124800TL fiyat etiketi ile satılacak.

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Xgimi Horizon S Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı