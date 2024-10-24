Dangbei uygun fiyatlı Android projeksiyon cihazını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde de projeksiyon cihazı ve stand aparatları ile boy gösteren Çinli Dangbei, akıllı projeksiyon cihazını tanıttı. Dangbei Smart 1 projeksiyon cihazı uygun fiyat etiketi ile tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor.

Dangbei Smart 1 özellikleri ve fiyatı

Dangbei Smart 1 projeksiyon cihazı 1.2Kg ağırlığında ve taşınabilirlik odaklı geliştirilmiş. Entegre standı 165 derecelik öne-arkaya eğim sağlayabiliyor. Android 13 işletim sistemi olan cihaz MediaTek MT9 serisinden bir yonga seti, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı ile geliyor.

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Full HD çözünürlük sunan cihazda gelişmiş bir DLP yongası yer alıyor. 500 ANSI lümen parlaklık değeri olan cihaz 4K görüntü işleme özelliğine sahip. Dolby sertifikalı hoparlör 360 derecelik ses sunabiliyor ve kablosuz hoparlör görevi de görebiliyor.

AirPlay, Android Cast, Huawei Cast+ ve Windows ekran yansıtma desteği sayesinde kablosuz olarak içerik aktarabiliyorsunuz. USB Tip-C ile enerjisini alan cihazda Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB ve HDMI bağlantıları sunuluyor. Dangbei Smart 1 projeksiyon cihazının fiyatı 266$.

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Dangbei Smart 1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı