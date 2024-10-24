Dangbei uygun fiyatlı Android projeksiyon cihazını duyurdu

Dangbei Smart 1 özellikleri ve fiyatı
Dangbei Smart 1 projeksiyon cihazı 1.2Kg ağırlığında ve taşınabilirlik odaklı geliştirilmiş. Entegre standı 165 derecelik öne-arkaya eğim sağlayabiliyor. Android 13 işletim sistemi olan cihaz MediaTek MT9 serisinden bir yonga seti, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı ile geliyor.
Full HD çözünürlük sunan cihazda gelişmiş bir DLP yongası yer alıyor. 500 ANSI lümen parlaklık değeri olan cihaz 4K görüntü işleme özelliğine sahip. Dolby sertifikalı hoparlör 360 derecelik ses sunabiliyor ve kablosuz hoparlör görevi de görebiliyor.
AirPlay, Android Cast, Huawei Cast+ ve Windows ekran yansıtma desteği sayesinde kablosuz olarak içerik aktarabiliyorsunuz. USB Tip-C ile enerjisini alan cihazda Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB ve HDMI bağlantıları sunuluyor. Dangbei Smart 1 projeksiyon cihazının fiyatı 266$.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu