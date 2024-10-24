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    Anlık Bildirim

    Dangbei uygun fiyatlı Android projeksiyon cihazını duyurdu

    Dangbei Smart 1 akıllı projeksiyon cihazı hafifliğinin yanı sıra bir akıllı televizyon donanımı sayesinde bağımsız bir şekilde de kullanabilmenizi sağlıyor.     
    Dangbei Smart 1 Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de projeksiyon cihazı ve stand aparatları ile boy gösteren Çinli Dangbei, akıllı projeksiyon cihazını tanıttı. Dangbei Smart 1 projeksiyon cihazı uygun fiyat etiketi ile tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. 

    Dangbei Smart 1 özellikleri ve fiyatı

    Dangbei Smart 1 projeksiyon cihazı 1.2Kg ağırlığında ve taşınabilirlik odaklı geliştirilmiş. Entegre standı 165 derecelik öne-arkaya eğim sağlayabiliyor. Android 13 işletim sistemi olan cihaz MediaTek MT9 serisinden bir yonga seti, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı ile geliyor. 

    Full HD çözünürlük sunan cihazda gelişmiş bir DLP yongası yer alıyor. 500 ANSI lümen parlaklık değeri olan cihaz 4K görüntü işleme özelliğine sahip. Dolby sertifikalı hoparlör 360 derecelik ses sunabiliyor ve kablosuz hoparlör görevi de görebiliyor. 

    AirPlay, Android Cast, Huawei Cast+ ve Windows ekran yansıtma desteği sayesinde kablosuz olarak içerik aktarabiliyorsunuz. USB Tip-C ile enerjisini alan cihazda Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB ve HDMI bağlantıları sunuluyor. Dangbei Smart 1 projeksiyon cihazının fiyatı 266$.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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