Xiaomi Smart Projector L1: Kompakt tasarımla profesyonel ev sineması deneyimi

Tam Boyutta Gör Xiaomi, ev sinema sistemleri pazarında yeni bir dönem başlatacak Smart Projector L1 modelini global pazara sunmaya hazırlanıyor. Şirketin resmi web sitesinde listelenen bu yeni projektör, 1080p HD çözünürlük ve 4K video oynatma desteğiyle dikkat çekerken, yapay zeka destekli özellikleriyle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. 200 ISO Lümen parlaklık değeri sunan cihaz, 40 inçten 120 inçe kadar geniş bir projeksiyon aralığında yüksek kaliteli görüntü sunabiliyor.

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Xiaomi Smart Projector L1, yapay zeka destekli akıllı özellikleriyle öne çıkıyor

Smart Projector L1'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, kurulum sürecini büyük ölçüde kolaylaştıran akıllı teknolojileri. Yapay zeka destekli engel önleme sistemi, otomatik odaklama ve ekran hizalama özellikleri sayesinde kullanıcılar, projektörü yerleştirdikten sonra minimum müdahaleyle optimal görüntü kalitesine ulaşabiliyor. Google TV işletim sistemiyle donatılan cihaz, popüler yayın platformlarına ve uygulamalara doğrudan erişim sağlarken, Google Asistan desteği ve telefon yayını özelliğiyle kullanım kolaylığını artırıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik açıdan bakıldığında, Smart Projector L1'in MT9630 işlemcisi, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanıyla güçlendirildiği görülüyor. Dolby Audio sertifikalı çift hoparlör sistemi, sinema kalitesinde ses deneyimi sunarken, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde cihaz son derece sessiz çalışıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI ve USB portları bulunan projektör, farklı cihazlarla sorunsuz entegrasyon sağlıyor.

Kompakt tasarımıyla öne çıkan Smart Projector L1, sadece 1,2 kilogram ağırlığında. Bu hafif yapısı, cihazı farklı mekânlar arasında kolayca taşımayı mümkün kılıyor. 360 derece menzilli Bluetooth uzaktan kumandası ise kullanım rahatlığını artıran önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Xiaomi henüz cihazın fiyatlandırması ve piyasaya çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, global web sitesinde listelenmesi yakın zamanda bir lansmanın gerçekleşeceğine işaret ediyor.

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Xiaomi Smart Projector L1, şirketin web sitesinde ortaya çıktı