Xiaomi Smart Projector L1: Kompakt tasarımla profesyonel ev sineması deneyimi

Xiaomi Smart Projector L1, yapay zeka destekli akıllı özellikleriyle öne çıkıyor
Smart Projector L1'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, kurulum sürecini büyük ölçüde kolaylaştıran akıllı teknolojileri. Yapay zeka destekli engel önleme sistemi, otomatik odaklama ve ekran hizalama özellikleri sayesinde kullanıcılar, projektörü yerleştirdikten sonra minimum müdahaleyle optimal görüntü kalitesine ulaşabiliyor. Google TV işletim sistemiyle donatılan cihaz, popüler yayın platformlarına ve uygulamalara doğrudan erişim sağlarken, Google Asistan desteği ve telefon yayını özelliğiyle kullanım kolaylığını artırıyor.
Kompakt tasarımıyla öne çıkan Smart Projector L1, sadece 1,2 kilogram ağırlığında. Bu hafif yapısı, cihazı farklı mekânlar arasında kolayca taşımayı mümkün kılıyor. 360 derece menzilli Bluetooth uzaktan kumandası ise kullanım rahatlığını artıran önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Xiaomi henüz cihazın fiyatlandırması ve piyasaya çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, global web sitesinde listelenmesi yakın zamanda bir lansmanın gerçekleşeceğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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