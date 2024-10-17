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    Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Projector 3 Pro projektörünü satışa sundu

    Xiaomi, Redmi Projector 3 Pro isimli yeni bir projektör piyasaya sürdü. 210 dolar gibi uygun bir fiyattan satışa sunulan projektörün özellikleri neler?         
    Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Projector 3 Pro projektörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin pazarında Redmi Projector 3 Pro adlı yeni bir projektör piyasaya sürdü. 210 dolar gibi uygun bir fiyattan satışa sunulan projektörün özelliklerine bir göz atalım.

    Xiaomi Redmi Projector 3 Pro özellikleri

    Redmi Projector 3 Pro, SGS tarafından onaylanmış 470 CVIA lümen parlaklığa sahip. Projektör, 1,9 GHz hızında çalışan Amlogic T950D4 dört çekirdekli işlemci, 1,5 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla akıcı video oynatabilmenin yanında akıllı özellikleri de destekliyor.

    1080p çözünürlükte görüntü yansıtabilen cihaz, 45 ila 120 inç arasında ekran büyüklüğüne izin veriyor. Xiaomi'nin yeni kapalı optik motoru ve üçlü türbin soğutma sistemiyle donatılan projeksiyon cihazı, 26 dB(A) düşük gürültü seviyesinde verimli bir şekilde çalışabiliyor.

    Redmi Projector 3 Pro ayrıca, otomatik odaklama, çok yönlü düzeltme ve ekran engellerinden kaçınma gibi akıllı özellikler sunmak üzere yapay zeka algoritmalarıyla çalışan bir HD kamera ve bir ToF lazer algılama modülünü barındırıyor. SGS tarafından düşük mavi ışık sertifikası alan projektör ayrıca üzerinde iki adet 6W hoparlör bulunduruyor.

    Cihaz, diğer Xiaomi akıllı cihazlarla entegrasyon için HyperOS Connect desteğine de sahip. Bu sayede projektör, ışıklar ve perdeler gibi diğer akıllı ev cihazlarıyla senkronize olarak, projektör açıldığında otomatik olarak sinema benzeri bir deneyim sunabiliyor.

    Redmi Projector 3 Pro ayrıca çoklu ekran yayınını destekleyerek kullanıcıların akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan içerik yansıtabilmesine izin veriyor. Ek olarak, Bluetooth kullanarak harici cihazlardan ses akışı da sağlayabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 6 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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