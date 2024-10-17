Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Projector 3 Pro projektörünü satışa sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin pazarında Redmi Projector 3 Pro adlı yeni bir projektör piyasaya sürdü. 210 dolar gibi uygun bir fiyattan satışa sunulan projektörün özelliklerine bir göz atalım.

Xiaomi Redmi Projector 3 Pro özellikleri

Redmi Projector 3 Pro, SGS tarafından onaylanmış 470 CVIA lümen parlaklığa sahip. Projektör, 1,9 GHz hızında çalışan Amlogic T950D4 dört çekirdekli işlemci, 1,5 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla akıcı video oynatabilmenin yanında akıllı özellikleri de destekliyor.

1080p çözünürlükte görüntü yansıtabilen cihaz, 45 ila 120 inç arasında ekran büyüklüğüne izin veriyor. Xiaomi'nin yeni kapalı optik motoru ve üçlü türbin soğutma sistemiyle donatılan projeksiyon cihazı, 26 dB(A) düşük gürültü seviyesinde verimli bir şekilde çalışabiliyor.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye fiyatı 3 gün önce eklendi

Redmi Projector 3 Pro ayrıca, otomatik odaklama, çok yönlü düzeltme ve ekran engellerinden kaçınma gibi akıllı özellikler sunmak üzere yapay zeka algoritmalarıyla çalışan bir HD kamera ve bir ToF lazer algılama modülünü barındırıyor. SGS tarafından düşük mavi ışık sertifikası alan projektör ayrıca üzerinde iki adet 6W hoparlör bulunduruyor.

Cihaz, diğer Xiaomi akıllı cihazlarla entegrasyon için HyperOS Connect desteğine de sahip. Bu sayede projektör, ışıklar ve perdeler gibi diğer akıllı ev cihazlarıyla senkronize olarak, projektör açıldığında otomatik olarak sinema benzeri bir deneyim sunabiliyor.

Redmi Projector 3 Pro ayrıca çoklu ekran yayınını destekleyerek kullanıcıların akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan içerik yansıtabilmesine izin veriyor. Ek olarak, Bluetooth kullanarak harici cihazlardan ses akışı da sağlayabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Projeksiyonlar Haberleri

Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Projector 3 Pro projektörünü tanıttı