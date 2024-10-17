Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Projector 3 Pro projektörünü satışa sundu

Xiaomi Redmi Projector 3 Pro özellikleri
Redmi Projector 3 Pro, SGS tarafından onaylanmış 470 CVIA lümen parlaklığa sahip. Projektör, 1,9 GHz hızında çalışan Amlogic T950D4 dört çekirdekli işlemci, 1,5 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla akıcı video oynatabilmenin yanında akıllı özellikleri de destekliyor.
1080p çözünürlükte görüntü yansıtabilen cihaz, 45 ila 120 inç arasında ekran büyüklüğüne izin veriyor. Xiaomi'nin yeni kapalı optik motoru ve üçlü türbin soğutma sistemiyle donatılan projeksiyon cihazı, 26 dB(A) düşük gürültü seviyesinde verimli bir şekilde çalışabiliyor.
Redmi Projector 3 Pro ayrıca, otomatik odaklama, çok yönlü düzeltme ve ekran engellerinden kaçınma gibi akıllı özellikler sunmak üzere yapay zeka algoritmalarıyla çalışan bir HD kamera ve bir ToF lazer algılama modülünü barındırıyor. SGS tarafından düşük mavi ışık sertifikası alan projektör ayrıca üzerinde iki adet 6W hoparlör bulunduruyor.
Cihaz, diğer Xiaomi akıllı cihazlarla entegrasyon için HyperOS Connect desteğine de sahip. Bu sayede projektör, ışıklar ve perdeler gibi diğer akıllı ev cihazlarıyla senkronize olarak, projektör açıldığında otomatik olarak sinema benzeri bir deneyim sunabiliyor.
Redmi Projector 3 Pro ayrıca çoklu ekran yayınını destekleyerek kullanıcıların akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan içerik yansıtabilmesine izin veriyor. Ek olarak, Bluetooth kullanarak harici cihazlardan ses akışı da sağlayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...