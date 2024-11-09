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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketler Android projeksiyon cihazı ve 3D yazıcı satıyor

    9 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PJ10 taşınabilir akıllı projeksiyon cihazı ve Kokoni markasına ait EC2 3 boyutlu yazıcı modeli bulmak mümkün olacak.
    9 Kasım ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Hafta sonu ŞOK marketler zinciri aktüel ürünler kataloğunda oyuncu ekipmanlarından 3D yazıcılara, akıllı televizyonlardan taşınabilir projeksiyon cihazlarına ve elektrikli mutfak aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün. 

    9 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    9 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PJ10 taşınabilir projeksiyon cihazı yer alıyor. HD görüntü verebilen projeksiyon 110 ANSI lümen parlaklığa sahip ve Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantısı olan cihaz 2699TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Kokoni EC2 3D yazıcı modeli de 60W enerji tüketimi, 01.mm-0.3mm katman çözünürlüğü, saniyede 100mm baskı hızı, 260 derece sıcaklık gibi özellikleriyle 9999TL olarak alıcılarını bekliyor. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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