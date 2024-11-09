ŞOK marketler Android projeksiyon cihazı ve 3D yazıcı satıyor

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Tam Boyutta Gör Hafta sonu ŞOK marketler zinciri aktüel ürünler kataloğunda oyuncu ekipmanlarından 3D yazıcılara, akıllı televizyonlardan taşınabilir projeksiyon cihazlarına ve elektrikli mutfak aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

9 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

9 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PJ10 taşınabilir projeksiyon cihazı yer alıyor. HD görüntü verebilen projeksiyon 110 ANSI lümen parlaklığa sahip ve Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantısı olan cihaz 2699TL fiyat etiketine sahip.

2 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Kokoni EC2 3D yazıcı modeli de 60W enerji tüketimi, 01.mm-0.3mm katman çözünürlüğü, saniyede 100mm baskı hızı, 260 derece sıcaklık gibi özellikleriyle 9999TL olarak alıcılarını bekliyor.



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9 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda neler var?