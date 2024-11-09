ŞOK marketler Android projeksiyon cihazı ve 3D yazıcı satıyor

9 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
9 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PJ10 taşınabilir projeksiyon cihazı yer alıyor. HD görüntü verebilen projeksiyon 110 ANSI lümen parlaklığa sahip ve Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantısı olan cihaz 2699TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Kokoni EC2 3D yazıcı modeli de 60W enerji tüketimi, 01.mm-0.3mm katman çözünürlüğü, saniyede 100mm baskı hızı, 260 derece sıcaklık gibi özellikleriyle 9999TL olarak alıcılarını bekliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über