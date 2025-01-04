LG, çok amaçlı projektörünü tanıttı

LG PF600U özellikleri
PF600U modeli, üçü bir arada işleviyle projektörün yanında, Bluetooth hoparlör ve LED ortam ışığı olarak da görev alabiliyor. Ayaklı yapıdaki projektörün baş kısmı hareket edebiliyor ve yatay konumdayken projektör, dikey konumdayken şık bir ambiyans aydınlatması işlevi görüyor.
LG CineBeam S özellikleri
Dolby Atmos destekli stereo ses sistemiyle donatılan projektör, diğer model gibi webOS işletim sistemi aracılığıyla Android ve iOS cihazları üzerinden aktarım yapabiliyor. Aynı zamanda HDMI ve USB-C bağlantı noktalarını da barındırıyor.
CineBeam S, metalik bir kaplamayla şık ve minimal tasarıma sahip. -Taşınabilir olarak tasarlanan projektör, ekranı otomatik olarak hizalayabiliyor, renkleri duvara göre ayarlayabiliyor ve duvarın boyutuna göre görüntüyü yeniden boyutlandırabiliyor.
LG henüz projektörlerin fiyatlarını ve çıkış tarihlerini paylaşmadı. Daha detaylı bilgilerin CES 2025'te açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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