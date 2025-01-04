LG, çok amaçlı projektörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör LG, CES 2025'e sayılı günler kala iki yeni projektörünü duyurdu. PF600U ve CineBeam S isimli modeller şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

LG PF600U özellikleri

PF600U modeli, üçü bir arada işleviyle projektörün yanında, Bluetooth hoparlör ve LED ortam ışığı olarak da görev alabiliyor. Ayaklı yapıdaki projektörün baş kısmı hareket edebiliyor ve yatay konumdayken projektör, dikey konumdayken şık bir ambiyans aydınlatması işlevi görüyor.

Tam Boyutta Gör Projektör Full HD (1.920 x 1.080) çözünürlük, 300 ANSI lümen parlaklık ve 150.000:1 kontrast değeriyle 120 inç boyutuna kadar görüntü oluşturabiliyor. Ayrıca, LG'nin webOS'u aracılığıyla akış platformlarından film ve dizi gibi içerikleri aktarabiliyor. Aydınlatma tarafındaysa, 9 renk ve 5 parlaklık seviyesinde ışık verebiliyor.

LG CineBeam S özellikleri

Tam Boyutta Gör Şirketin diğer projektörü CineBeam S, LG'nin en küçük 4K Ultra Kısa Mesafeli projektörü olarak öne çıkıyor. Yalnızca 2.2 kg ağırlığa sahip cihaz, çok yakın mesafeden 100 inç kadar büyük görüntüler oluşturabiliyor. Projektör, 4K çözünürlük, 500 ANSI lümen parlaklık ve 450.000:1 kontrast değeriyle gelişmiş bir görsel deneyim vadediyor. HDR 10 ve HLG standartlarını destekleyen CineBeam S, DCI-P3 renk uzayının yüzde 154’ünü kapsayarak geniş bir renk paleti sunuyor.

Dolby Atmos destekli stereo ses sistemiyle donatılan projektör, diğer model gibi webOS işletim sistemi aracılığıyla Android ve iOS cihazları üzerinden aktarım yapabiliyor. Aynı zamanda HDMI ve USB-C bağlantı noktalarını da barındırıyor.

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CineBeam S, metalik bir kaplamayla şık ve minimal tasarıma sahip. -Taşınabilir olarak tasarlanan projektör, ekranı otomatik olarak hizalayabiliyor, renkleri duvara göre ayarlayabiliyor ve duvarın boyutuna göre görüntüyü yeniden boyutlandırabiliyor.

LG henüz projektörlerin fiyatlarını ve çıkış tarihlerini paylaşmadı. Daha detaylı bilgilerin CES 2025'te açıklanması bekleniyor.

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