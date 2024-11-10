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    Xiaomi'nin yeni projektörü Xming Q5 Neo, tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin yeni projektörü Xming Q5 Neo, Çin pazarında piyasaya sürüldü. İşte özelliklerine kıyasla uygun fiyatlı projektörün özellikleri ve fiyatı:
    Xiaomi'nin yeni projektörü Xming Q5 Neo, tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ekosistem markası Xming, bu yılın başlarında Xming Q5'in piyasaya sürmesinin ardından en son projektörü Q5 Neo'yu da Çin pazarına tanıttı. 2024 Paris Oyunları'nın canlı paletinden esinlenen benzersiz pembe-mavi renk şemasında sunulan şık ve kompakt bir tasarıma sahip cihaz, özellikle büyük ekranlarda film izlemeyi sevenler için oldukça iyi bir tercih olabilir.

    İşte Xiaomi Xming Q5 Neo projektörün özellikleri ve fiyatı:

    Xming Q5 Neo ile 1080p doğal çözünürlük ve 4K kod çözme desteği sayesinde 150 inç'e kadar büyük ekranlarda keskin ve canlı görüntüler elde etmek mümkün. 300 CVIA parlaklık ve 2600:1 kontrast oranı ise görüntülerin daha canlı ve gerçekçi olmasını sağlıyor. 360 derecelik esneklik sunan metal bir braket sayesinde ise Q5 Neo'yu istediğiniz yere yerleştirebilir ve farklı açılardan görüntüleme keyfini çıkarabilirsiniz. Düşük mavi ışık emisyonları sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile göz yorulmasını önleyen cihaz, tüm ailenin rahatlıkla kullanabileceği bir seçenek.

    Xiaomi'nin yeni projektörü Xming Q5 Neo, tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Akıllı özellikleri ile de öne çıkan Q5 Neo, Android 9.0 tabanlı bir işletim sistemine sahip. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 gibi bağlantı seçenekleri ve DLNA, Miracast gibi kablosuz görüntü aktarım teknolojilerini destekliyor. Ayrıca 3W hoparlör ve geniş 120cc ses odası ise etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.

    Xiaomi Mi Home entegrasyonu sayesinde diğer akıllı ev cihazlarınızla kolayca senkronize edebileceğiniz Q5 Neo, Xiao Ai sesli asistanı ile de sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Son olarak Xiaomi Xming Q5 Neo projektör, şık tasarımıyla ev sineması deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için 97 dolarlık fiyat etiketiyle ön satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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