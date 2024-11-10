Xiaomi'nin yeni projektörü Xming Q5 Neo, tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Xiaomi Xming Q5 Neo projektörün özellikleri ve fiyatı:
Xming Q5 Neo ile 1080p doğal çözünürlük ve 4K kod çözme desteği sayesinde 150 inç'e kadar büyük ekranlarda keskin ve canlı görüntüler elde etmek mümkün. 300 CVIA parlaklık ve 2600:1 kontrast oranı ise görüntülerin daha canlı ve gerçekçi olmasını sağlıyor. 360 derecelik esneklik sunan metal bir braket sayesinde ise Q5 Neo'yu istediğiniz yere yerleştirebilir ve farklı açılardan görüntüleme keyfini çıkarabilirsiniz. Düşük mavi ışık emisyonları sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile göz yorulmasını önleyen cihaz, tüm ailenin rahatlıkla kullanabileceği bir seçenek.
Xiaomi Mi Home entegrasyonu sayesinde diğer akıllı ev cihazlarınızla kolayca senkronize edebileceğiniz Q5 Neo, Xiao Ai sesli asistanı ile de sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Son olarak Xiaomi Xming Q5 Neo projektör, şık tasarımıyla ev sineması deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için 97 dolarlık fiyat etiketiyle ön satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über