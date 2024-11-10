Xiaomi'nin yeni projektörü Xming Q5 Neo, tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi ekosistem markası Xming, bu yılın başlarında Xming Q5'in piyasaya sürmesinin ardından en son projektörü Q5 Neo'yu da Çin pazarına tanıttı. 2024 Paris Oyunları'nın canlı paletinden esinlenen benzersiz pembe-mavi renk şemasında sunulan şık ve kompakt bir tasarıma sahip cihaz, özellikle büyük ekranlarda film izlemeyi sevenler için oldukça iyi bir tercih olabilir.

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İşte Xiaomi Xming Q5 Neo projektörün özellikleri ve fiyatı:

Xming Q5 Neo ile 1080p doğal çözünürlük ve 4K kod çözme desteği sayesinde 150 inç'e kadar büyük ekranlarda keskin ve canlı görüntüler elde etmek mümkün. 300 CVIA parlaklık ve 2600:1 kontrast oranı ise görüntülerin daha canlı ve gerçekçi olmasını sağlıyor. 360 derecelik esneklik sunan metal bir braket sayesinde ise Q5 Neo'yu istediğiniz yere yerleştirebilir ve farklı açılardan görüntüleme keyfini çıkarabilirsiniz. Düşük mavi ışık emisyonları sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile göz yorulmasını önleyen cihaz, tüm ailenin rahatlıkla kullanabileceği bir seçenek.

Tam Boyutta Gör Akıllı özellikleri ile de öne çıkan Q5 Neo, Android 9.0 tabanlı bir işletim sistemine sahip. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 gibi bağlantı seçenekleri ve DLNA, Miracast gibi kablosuz görüntü aktarım teknolojilerini destekliyor. Ayrıca 3W hoparlör ve geniş 120cc ses odası ise etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.

Xiaomi Mi Home entegrasyonu sayesinde diğer akıllı ev cihazlarınızla kolayca senkronize edebileceğiniz Q5 Neo, Xiao Ai sesli asistanı ile de sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Son olarak Xiaomi Xming Q5 Neo projektör, şık tasarımıyla ev sineması deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için 97 dolarlık fiyat etiketiyle ön satışa sunuldu.

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Xiaomi'nin yeni projektörü Xming Q5 Neo, tanıtıldı