Bilgisayar gibi telefon: Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition incelemesi

Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition sahip olduğu donanımlarla kimi dizüstü bilgisayarlara kafa tutacak yetenekte. 2.5GHz'de çalışan Atom işlemci, 4GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle öne çıkıyor.

Asus'un yeni akıllı telefon modellerinden ZenFone 2 Deluxe Special Edition 2.5GHz'de çalışan Intel Atom işlemcisi, 4GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle, donanım seviyesinde dizüstü bilgisayarlara en yakın telefon profilini çiziyor. Biz de bu videomuzda Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition'ı mercek altına alıyoruz.