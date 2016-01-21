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Bilgisayar gibi telefon: Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition incelemesi

3 yıl
69,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition sahip olduğu donanımlarla kimi dizüstü bilgisayarlara kafa tutacak yetenekte. 2.5GHz'de çalışan Atom işlemci, 4GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle öne çıkıyor.
Asus'un yeni akıllı telefon modellerinden ZenFone 2 Deluxe Special Edition 2.5GHz'de çalışan Intel Atom işlemcisi, 4GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle, donanım seviyesinde dizüstü bilgisayarlara en yakın telefon profilini çiziyor. Biz de bu videomuzda Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition'ı mercek altına alıyoruz.
 

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Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
mehmetaslanhan
Bir firmanın neredeyse bütün telefonlarımı aynı tasarıma sahip olur?

Bknz: İPhone 6,6 plus,6s,6s plus
3 Yanıt Yanıtla +39
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Doom II 3 yıl
Telefon 128gb, 256gb değil micro sd yuvasından takviye yapılarak dahili hafızaymış gibi gösterilemez, onun dışında her şey tamamda o arka tasarım nedir arkadaş, görünce aklıma şu eski peugeot reklamı geldi.
Telefon 128gb, 256gb değil micro sd yuvasından takviye yapılarak dahili hafızaymış gibi gösterilemez, onun dışında her şey tamamda o arka tasarım nedir arkadaş...
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Yanıtla +23
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Brotha 3 yıl
Çok fazla telefon çıkarıyor. Bi dursa artık.
1 Yanıt Yanıtla +11
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cobalt_evan 3 yıl
Türkiyeye gelecek mi ?
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meta80 3 yıl
Beğendim. İyi telefon.
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overwerk 3 yıl
şimdi birisi gelecek bu telefonu 3500 tl lik telefon ile karşılaştırıcak....
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DH Misafiri 3 yıl
Tam bir çöp. Yazılım tıraşken donanıma abansan ne olur.
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peroxide 3 yıl
fiyatı ne kadar olur acaba.
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Turboducato 3 yıl
Hugh Jackman
BoxFun
mehmetaslanhan Bir firmanın neredeyse bütün telefonlarımı aynı tasarıma sahip olur?
Bknz: İPhone 6,6 plus,6s,6s plus
6 serisi olduğundan olmasın ?

"zenfone" serisi olduğundan olmasın?
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6.cadde 3 yıl
Arkadaşimda var zenfone2
Benim g flex 2 ile yanyana koyuyorum cidden asusun bi tasarim ekibine ihtiyaci var. Ozelliklere laf yok ama cerceve kalinligi olsun, alt ust bosluk olsun, arka kapagin metaryali olsun problem.
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silversmith 3 yıl
Isıtıp ısıtıp aynı telefonu satmaktan şekli bozulmuş! :D
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Arnavut34 3 yıl
Yav he he erdi :)
Asus Markasının Yeni Çöpü
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TIRAZLI 3 yıl
Yeni bir çöpe merhaba diyelim beş para etmeyen kameralara sahip asus
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CiGaHaGi 3 yıl
01.20' ye dikkat :)
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