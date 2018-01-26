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Bilgisayar ve telefon gerektirmeyen VR kaskı

1 yıl
5,6b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'da lanse edilen Mirage isimli yeni sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar ya da telefon gerektirmediği için bağımsız bir kullanım sağlıyor. Kendi donanımına sahip olan cihazın tüm detayları.
Gerek mobil gerekse de bilgisayarlar için çıkan sanal gerçeklik kasklarının çoğu gerekli işlem gücü için bilgisayar ya da akıllı telefona ihtiyaç duyuyor. Lenovo'nun duyurduğu Mirage ise kendi donanımına sahip olduğu için başka bir sisteme ihtiyaç duymuyor. Deneyimlerimiz ve aynı zamanda VR için çıkan yeni bir kameranın detayları bu videoda. 

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Spider_hip 1 yıl en beğenilen dere.beyi
dere.beyi

sadece dizi ve sinema salonundaki o film keyfini bunda yaşayabilirmiyim okadar iyimi görsel kalitesi ?
.
tv yi kaldırmak istiyorum

Henüz yakın bile değil. Devasa bilgisayarlara bağlı modeller bile daha tam olmamışken, telefonla ya da böyle sadece gözlükle, günümüzün tv kalitesine yaklaşmaları için henüz erken.

Bende Samsung Vr ve S8 var. Tamam çok farklı bir deneyim. Çok eğlenceli. Oyunları idare eder kalitede. Yani tabi ki düşük ama idare ediyor. Lakin iş gerçek görüntülere gelince 360p de 40'' ya da 50'' Tv nizde youtube izliyor gibi oluyorsunuz. Çünkü sonuçta 2K, 2,5K. Sırf Full hd tv kalitesinde görebilmeniz için her göze 4K olmak üzere 8K lık ekrana ihtiyacınız olurdu.

Ama kesinlikle bunlar geleceğin teknolojisi olacaklar. Evlerdeki tv lerin monitörlerin yerini alacaklar. Belki 40 sene sonra. Ama kesin gelecek. Google glass projesi vardı. Evlerdeki tv ler, google glass'lar 8K görüntü sağlayabildiği anda çöp olur, zira evin istediğiniz duvarına istediğiniz kadar sanal tv açıp kaliteli izleyebiliyorsunuz. Bu oculuslar insanları bu geleceğe hazırlama prototipleri gibi.
dere.beyisadece dizi ve sinema salonundaki o film keyfini bunda yaşayabilirmiyim okadar iyimi görsel kalitesi ?.tv yi ka...
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.i. 1 yıl
Baş ağrısı yapıyo berbat, ilk onu çözsünler..
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.Ceres. 1 yıl
Saodaki Nerve Gear'a doğru gidiyoruz :P
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gxhero 1 yıl
Erdi bey ces de Pimax 8k modelini deneme fırsatınız olduysa haberini görmek isteriz, hem görüş açısı hemde çözünürlük bakımından hemde ağırlıkta rakiplerinin önünde fiyatı da yanlış bilmiyorsam 400 döler.
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faniseyler 1 yıl
Bir ara elinden düşürdü orda koptum
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Barni Moloztaş 1 yıl
Şuan VR çok geride bence, 2-3 yıla daha iyi olur. PCye bağlıyosun, heryer kablo, kulaklık takman gerekiyor falan. Çok büyük bir de hepsi gelişir.
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dere.beyi 1 yıl
sadece dizi ve sinema salonundaki o film keyfini bunda yaşayabilirmiyim okadar iyimi görsel kalitesi ?
.
tv yi kaldırmak istiyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
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Spider_hip 1 yıl dere.beyi
dere.beyi

sadece dizi ve sinema salonundaki o film keyfini bunda yaşayabilirmiyim okadar iyimi görsel kalitesi ?
.
tv yi kaldırmak istiyorum

Henüz yakın bile değil. Devasa bilgisayarlara bağlı modeller bile daha tam olmamışken, telefonla ya da böyle sadece gözlükle, günümüzün tv kalitesine yaklaşmaları için henüz erken.

Bende Samsung Vr ve S8 var. Tamam çok farklı bir deneyim. Çok eğlenceli. Oyunları idare eder kalitede. Yani tabi ki düşük ama idare ediyor. Lakin iş gerçek görüntülere gelince 360p de 40'' ya da 50'' Tv nizde youtube izliyor gibi oluyorsunuz. Çünkü sonuçta 2K, 2,5K. Sırf Full hd tv kalitesinde görebilmeniz için her göze 4K olmak üzere 8K lık ekrana ihtiyacınız olurdu.

Ama kesinlikle bunlar geleceğin teknolojisi olacaklar. Evlerdeki tv lerin monitörlerin yerini alacaklar. Belki 40 sene sonra. Ama kesin gelecek. Google glass projesi vardı. Evlerdeki tv ler, google glass'lar 8K görüntü sağlayabildiği anda çöp olur, zira evin istediğiniz duvarına istediğiniz kadar sanal tv açıp kaliteli izleyebiliyorsunuz. Bu oculuslar insanları bu geleceğe hazırlama prototipleri gibi.
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