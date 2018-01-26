Bilgisayar ve telefon gerektirmeyen VR kaskı

Amerika'da lanse edilen Mirage isimli yeni sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar ya da telefon gerektirmediği için bağımsız bir kullanım sağlıyor. Kendi donanımına sahip olan cihazın tüm detayları.

Gerek mobil gerekse de bilgisayarlar için çıkan sanal gerçeklik kasklarının çoğu gerekli işlem gücü için bilgisayar ya da akıllı telefona ihtiyaç duyuyor. Lenovo'nun duyurduğu Mirage ise kendi donanımına sahip olduğu için başka bir sisteme ihtiyaç duymuyor. Deneyimlerimiz ve aynı zamanda VR için çıkan yeni bir kameranın detayları bu videoda.