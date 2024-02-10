VR gözlük tavsiyesi arayanlara en iyi sanal gerçeklik gözlükleri (2024)

Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri artık yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler değil. Sanal dünyada etkileşimli ve sürükleyici bir deneyim yaratan gelişen bir teknoloji. İster oyun oynamak, ister film izlemek veya yeni bir şeyler öğrenmek isteyin, sanal gerçeklik sonsuz olanaklar sunuyor. VR, oyunun ötesinde, toplantılara sanal olarak katılmaktan, projeler üzerinde 3D olarak çalışmaya kadar, verimlilik için heyecan verici olanaklar sunuyor. Peki, Dünyanın en iyi sanal gerçeklik gözlüğü hangisi? VR gözlük tavsiyesi isteyenler için en iyi modelleri bir araya getirdik.

Sanal gerçeklik gözlüğü yorumları dikkate alınarak, en iyi VR gözlük markaları sıralamasında Meta Oculus, Apple ve Sony geliyor. 2024'te satın alınabilecek VR gözlüğü tavsiyesi olarak ise Apple Vision Pro, Meta Quest ve PS VR 2 modeli üst seviye donanıma sahip olmalarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Apple Vision Pro Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, AR ve VR deneyimini tek cihazda yaşamak isteyenler için en iyi karma gerçeklik gözlüğü. Vision Pro’nun tasarımı mevcut AR/VR gözlüklerden farklı. Örneğin; Apple karma gerçeklik gözlüğü, iPhone ile yakın boyutlarda ve kabloyla bağlanan harici bir batarya ile geliyor. Bu nedenle Vision Pro’yu kullanırken bataryayı cebinize koymanız ve sarkan kabloyla uğraşmanız gerekecek. Ancak harici pilin avantajı var; Vision Pro’ya hafiflik kazandırıyor. VR gözlükler genelde uzun süreli kullanımdan sonra rahatsızlık verir ancak Apple’ın gözlüğünde bu sorunu yaşamıyorsunuz. VR gözlük, kullanım sırasında gözlerinizin görünmesini sağlayan harici bir ekrana sahip. Apple, bu özelliğe EyeSight adını veriyor. Gözlüğün ön kısmı özel alüminyum alaşımlı çerçeveye bağlanan üç boyutlu şekillendirilmiş lamine camdan yapılmış. Yumuşak kumaştan yapılmış ışık engelleyici ve örgülü kafa bandı maksimum konfor sağlamak için çeşitli boyutlarda sunuluyor. Cihazda toplam 23 milyon pikseli bir araya getiren iki OLED ekran, Apple M2 çipi, 12 kamera, 5 sensör, 6 mikrofon ve sesli asistan Siri bulunuyor. Ayrıca gecikme olmamasını sağlamak için M2 çipiyle paralel çalışan yeni R1 çipi mevcut. Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik arasında geçiş yapmanız için Apple Watch’takine benzer bir tuş (crown) bulunuyor. Gözlüğü ayarlamak için bir düğme, üst kısımda da fotoğraf çekmeniz için de bir düğme mevcut. Göz, el ve sesli komutlarla kontrol edebildiğiniz Apple Vision Pro, iPadOS arayüzüne benzeyen bir işletim sistemi (visionOS) üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla iPad ya da iPhone’unuz varsa arayüze alışmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Vision Pro, Apple uygulamalarına ek olarak gözlük için özel olarak geliştirilmiş 600 uygulama ile geliyor. Apple Vision Pro özellikleri Ekran: 3660 x 3200, 100Hz, Micro-OLED, HDR

İşlemci: Apple M2

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 256 GB / 512GB / 1TB

Desteklenen IPD: 51mm - 75mm

Lens ayarlama: Tamamen otomatik

Derinlik sensörleri: IR Projektör + LiDAR

Göz, el ve yüz takibi

Pil ömrü: 2 saat

Bağlantı: WiFi 6

Güvenlik: Optic ID

İşletim sistemi: visionOS

2️⃣ Meta Quest 2 Tam Boyutta Gör Meta Quest 2, uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlüğü arayanlar için en iyi seçeneklerden biri. Tamamen kablosuz ve kullanıcı deneyimlerine göre uzun süreli kullanımda rahatsız etmiyor. VR gözlük, Meta’nın harika hareket kontrolcüleriyle geliyor. Her yerde deneyimleyebileceğiniz devasa bir oyun kitaplığı var. Oculus Quest 2’yi bilgisayarınıza da bağlayabilirsiniz. Quest 2, 1832x1920 çözünürlük sunan 90Hz yenileme hızı sunan hızlı geçişli LCD ekranlara sahip. 90 derece görüş alanı sunuyor ancak farklı yüz pedleriyle görüş alanını biraz artırabilirsiniz. Quest 2, piyasadaki en erişilebilir VR gözlük. Meta Quest 2 özellikleri Ekran: 1832 x 1920 (her göz için), 90Hz, LCD

Depolama: 128 GB / 256 GB depolama

İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 platformu

Bellek: 6GB RAM

Pil ömrü: 2 - 3 saat

Görüş alanı: 90 - 100 derece (yaklaşık)

Yerleşik IPD ayarı (3 seçenek)

Sinematik 3D konumsal ses

İki dokunmatik kontrol cihazı

Kablolar veya PC olmadan VR oyun oynama

3️⃣ Meta Quest 3 Tam Boyutta Gör Meta Quest 3, hâlâ en iyi sanal gerçeklik gözlükleri arasında. Bir önceki modele göre takması daha rahat, daha yüksek kaliteli ekranlara ve sanal öğelerin yanı sıra gerçek dünyayı da görmenizi sağlayan tam renkli karma gerçeklik kameralarına sahip. Quest 2’den çok daha yetenekli bir gözlük. Quest 3, Qualcomm’un Snapdragon XR2 Gen 2 çipinden güç alıyor. Meta, bu çipin VR gözlüğün grafik gücünü iki katına çıkardığını söylüyor. Quest 3’ün yeni ekranları her göz için 2064 x 2208 pikselde çalışacak PS VR2’den çok daha iyi deneyim sunuyor. Sanal gerçekliğin yanında karma gerçeklik deneyimi de yaşamak istiyorsanız, Meta Quest 3 VR gözlüğü tercih edebilirsiniz. VR deneyimini daha iyi yaşamak için bilgisayara bağlayabilirsiniz. Meta Quest 3 özellikleri Ekran: 2064 x 2208 (her göz için), 120Hz, LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

Depolama: 128GB / 512GB

Bellek: 8 GB RAM

Pil ömrü: 2 - 3 saat

Tüm Quest uygulamaları ve oyunlarıyla uyumlu

Tam renkli geçiş

Halkasız Touch Plus kontrol cihazları

TruTouch dokunsal geri bildirim

Yerleşik 3D uzamsal ses

Ayarlanabilir askı, lens derinliği ve IPD

4️⃣ Meta Quest Pro Tam Boyutta Gör Sanal gerçeklik gözlüğü önerisi arayanlara tavsiye edeceğimiz bir başka model de Meta Quest Pro. Quest Pro aslında Quest 2’nin yetişkinlere özgü versiyonu. Quest Pro, oyun oynatabilmesine rağmen daha çok birlikte çalışan tasarımcıları, mühendisleri, bilim insanlarını ve yaratıcıları hedef alıyor. Karma gerçekliği deneyimlemek isteyenler bir yana çoğu VR meraklısı için uygun bir gözlük değil. Özellikleri oyun oynamaya yönelik değil. VR oyuncuları için daha iyi ve kesinlikle daha uygun fiyatlı seçenekler var. Oyun oynamak için VR gözlük arıyorsanız, PS5 varsa PS VR 2, yoksa Quest 3 sizi daha çok mutlu edecektir. Tabii ki bu durum Meta Quest Pro’nun harika VR gözlük olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Meta Quest Pro özellikleri Ekran: 1800 x 1920, 90Hz, QD-LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256GB

Pil ömrü: 1 - 2 saat

Görüş alanı: 106 x 96 derece

Göz, yüz ve el takibi

Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Touch Pro kontrol cihazları

5️⃣ Sony Playstation VR2 Tam Boyutta Gör PlayStation VR2, VR gözlük tavsiyesi isteyenler önereceğimiz bir başka ürün. Sony’nin sanal gerçeklik gözlüğü, 4K kalite sunan çift 2K OLED HDR ekrana sahip. Piyasadaki en rahat VR gözlüklerden biri. Ayrıca göz takibi ve başlık titreşimi gibi etkileyici özelliklere sahip. PS VR2, yüksek fiyatlı oyun bilgisayarına ihtiyaç duymadan yüksek kalitede sanal gerçeklik sunuyor. Tek ihtiyacınız olan PS5. PlayStation 5 konsolunuz varsa, PS VR 2, VR deneyimi yaşayabileceğiniz en iyi sanal gerçeklik gözlüğü. Sony Playstation VR 2 özellikleri Ekran: 2000 x 2040 (her göz için), 120Hz, OLED

Görüş alanı: 110 derece (yaklaşık)

Sensörler: 6 eksenli hareket algılama sistemi, IR yakınlık sensörü

Gözlük ve kontrol cihazı takibi için 4 yerleşik kamera ve her göz için IR kamera

PS5 ile bağlantı: USB-C

Ses: Yerleşik mikrofon (giriş), Stereo kulaklık jakı (çıkış)

6️⃣ Valve Index VR Kit Tam Boyutta Gör Valve’ın Index kit ürünü piyasadaki en iyi üst seviye VR gözlüklerden biri. Valve’ın parmak izleme kontrol cihazları ve iki adet SteamVR takip istasyonuyla geliyor. Son iki yılda daha yüksek çözünürlüklü gözlüklerin geldiğini görsek de, 1440 x 1600 piksel çözünürlük, etkileyici 144Hz yenileme hızı ve 130 derece görüş alanıyla 2024’te alınabilecek en iyi sanal gerçeklik gözlüğü modellerinden biri. Bir SteamVR ürünü olan Index, odanızın karşıt köşelerine iki sensör kurulmasını gerektiriyor. Bilgisayarınıza da kablolu olarak bağlanıyor ve minimum Nvidia GTX 970 veya AMD RX 480 ekran kartı, 8GB RAM gerektiriyor. Kullanımı Quest 2 kadar kolay değil ancak daha uygun fiyata yüksek kalitede VR deneyimi yaşatıyor. Valve Index VR özellikleri Ekran: 1440 x 1600, Dual LCD, 144Hz, eğimli lensler

Görüş alanı: 130 dereceye kadar ayarlanabilir

İzleme: SteamVR 2.0 sensörleri, SteamVR 1.0 ve 2.0 istasyonlarıyla uyumluluk

Kontroller: Valve Index kontrol cihazları

IPD aralığı: 58mm - 70mm aralığında fiziksel ayar

Kameralar: Stereo 960 x 960 piksel, global shutter, RGB (Bayer)

Ergonomik ayarlamalar: Kafa büyüklüğü, göz mesafesi, IPD, hoparlör konumları

7️⃣ HTC Vive Xr Elite Tam Boyutta Gör En iyi sanal gerçeklik gözlükleri listemize bir süredir VR alanında büyük bir oyuncu olan HTC ile devam ediyoruz. HTC Vive XR Elite, VR’ın yanı sıra etkileyici karma gerçeklik işlevselliği de sunuyor. Diğer sanal gerçeklik gözlüklerinden farklı olarak çok daha küçük bir çerçeve tercih edilmiş. Kafanızı daha rahat hale getirmek için çıkarılabilir pil paketiyle geliyor. Vive XR Elite sanal gerçeklik gözlüğünü PC’ye takıp kullanabiliyorsunuz. Sanal gerçeklikle birlikte artırılmış gerçeklik deneyimi de yaşamak istiyorsanız, HTC Vive Xr Elite tam size göre. Yalnızca VR deneyimi için çok daha iyi seçenekler var. HTC Vive Xr Elite özellikleri Ekran: 1920 x 1920 (her göz için), 90Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2

Depolama: 128 GB

Bellek: 12 GB RAM

Görüş alanı: 110 dereceye kadar

Bağlantılar: USB 3.2 portları, Bluetooth 5.2, WiFi 6E

Sensörler: Takip kameraları x4, 16MP RGB kamera, derinlik sensörü, G sensörü, Jiroskop, Yakınlık sensörü

Pil ömrü: 2 saate kadar

IPD: 54 - 73mm aralığına uygun

Ses: Yankıyı kesmek için çift mikrofon, Yerleşik hoparlörler

8️⃣ Hp Reverb G2 Tam Boyutta Gör Hp Reverb G2, bilgisayarla kablolu olarak kullanabileceğiniz en iyi sanal gerçeklik gözlüklerinden biri. HP’nin Valve ile birlikte geliştirdiği VR gözlük, Index VR’ın en iyi özelliklerinden birkaçına (yakın alan hoparlörleri gibi) sahip. Reverb G2, her göz için 2160 x 2160 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 114 derece görüş alanı sunan keskin ekranlara sahip. Özellikle hızlı oyunlarda daha doğru VR takibi sağlamaya yardımcı olan dört sensör içeren ilk Windows karma gerçeklik gözlüğü. Göz merceği ve arka kayış çevresindeki yastıklama sayesinde gözlük rahat kullanım sunuyor. Hp Reverb G2 özellikleri Ekran: 2 x 2.89 inç LCD, 2160 x 2160 (göz başına), 90Hz, LCD

Görüş alanı: 114 derece

İzleme: 2 önde, 2 yanda kamera

Göz ayarlaması: 64mm +/- 4 mm (gözlükteki kaydırıcıyla)

Uyumlu sistemler: SteamVR, Windows Mixed Reality

Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü, bu alanda gördüğümüz en yeni ürün. Apple ekosisteminde olanların merakla beklediği sanal gerçeklik başlığı sonunda çıktı ve çıktığı günden bu yana kullanıcı deneyimini iyileştiren güncellemeler alıyor. Öncesinde çıkış yapan Meta Quest 3, kablosuz kullanım kolaylığıyla VR dünyaya adım atmak isteyen kişiler için en iyi seçeneklerden biri. Sony’nin PlayStation VR2 ürünü, konsol oyuncuları için iyi bir seçenek olmaya devam ediyor. 2024 en iyi sanal gerçeklik gözlüğü tavsiye listemizde yer alan VR cihazlara Black Friday 2024 indirimleri ile çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

En iyi el konsolu tavsiyeleri 3 gün önce eklendi

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