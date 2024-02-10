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    VR gözlük tavsiyesi arayanlara en iyi sanal gerçeklik gözlükleri (2024)

    Apple Vision Pro'nun çıkışıyla artırılmış gerçeklik (AR) & VR gözlükleri daha fazla konuşulmaya başlandı. İşte 2024'te alınabilecek en iyi sanal gerçeklik gözlükleri ve fiyatları:

    Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri artık yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler değil. Sanal dünyada etkileşimli ve sürükleyici bir deneyim yaratan gelişen bir teknoloji. İster oyun oynamak, ister film izlemek veya yeni bir şeyler öğrenmek isteyin, sanal gerçeklik sonsuz olanaklar sunuyor. VR, oyunun ötesinde, toplantılara sanal olarak katılmaktan, projeler üzerinde 3D olarak çalışmaya kadar, verimlilik için heyecan verici olanaklar sunuyor. Peki, Dünyanın en iyi sanal gerçeklik gözlüğü hangisi? VR gözlük tavsiyesi isteyenler için en iyi modelleri bir araya getirdik.

    En iyi sanal gerçeklik (VR) gözlükleri 🥽
    Marka/Model 🕶️ Fiyat 🏷️
    Apple Vision Pro 3500 dolar (107.076 TL)
    Oculus Quest 2 250 dolar (14.499 TL)
    Hp Reverb G2 599 dolar (41.118 TL)
    Sony Playstation VR2 599 dolar (24.000 TL)
    Meta Quest 3 499 dolar (23.180 TL)
    Valve Index VR 999 dolar (93.606 TL)
    Htc Vive Xr Elite 1099 dolar (53.323 TL)
    Meta Quest Pro 999 dolar (30.562 TL)

    Sanal gerçeklik gözlüğü yorumları dikkate alınarak, en iyi VR gözlük markaları sıralamasında Meta Oculus, Apple ve Sony geliyor. 2024'te satın alınabilecek VR gözlüğü tavsiyesi olarak ise Apple Vision Pro, Meta Quest ve PS VR 2 modeli üst seviye donanıma sahip olmalarıyla sıkça öneriliyor.

    1️⃣ Apple Vision Pro

    apple sanal gerçeklik gözlüğü vision pro Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, AR ve VR deneyimini tek cihazda yaşamak isteyenler için en iyi karma gerçeklik gözlüğü. Vision Pro’nun tasarımı mevcut AR/VR gözlüklerden farklı. Örneğin; Apple karma gerçeklik gözlüğü, iPhone ile yakın boyutlarda ve kabloyla bağlanan harici bir batarya ile geliyor. Bu nedenle Vision Pro’yu kullanırken bataryayı cebinize koymanız ve sarkan kabloyla uğraşmanız gerekecek. Ancak harici pilin avantajı var; Vision Pro’ya hafiflik kazandırıyor. VR gözlükler genelde uzun süreli kullanımdan sonra rahatsızlık verir ancak Apple’ın gözlüğünde bu sorunu yaşamıyorsunuz. VR gözlük, kullanım sırasında gözlerinizin görünmesini sağlayan harici bir ekrana sahip. Apple, bu özelliğe EyeSight adını veriyor.

    Gözlüğün ön kısmı özel alüminyum alaşımlı çerçeveye bağlanan üç boyutlu şekillendirilmiş lamine camdan yapılmış. Yumuşak kumaştan yapılmış ışık engelleyici ve örgülü kafa bandı maksimum konfor sağlamak için çeşitli boyutlarda sunuluyor. Cihazda toplam 23 milyon pikseli bir araya getiren iki OLED ekran, Apple M2 çipi, 12 kamera, 5 sensör, 6 mikrofon ve sesli asistan Siri bulunuyor. Ayrıca gecikme olmamasını sağlamak için M2 çipiyle paralel çalışan yeni R1 çipi mevcut.

    Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik arasında geçiş yapmanız için Apple Watch’takine benzer bir tuş (crown) bulunuyor. Gözlüğü ayarlamak için bir düğme, üst kısımda da fotoğraf çekmeniz için de bir düğme mevcut. Göz, el ve sesli komutlarla kontrol edebildiğiniz Apple Vision Pro, iPadOS arayüzüne benzeyen bir işletim sistemi (visionOS) üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla iPad ya da iPhone’unuz varsa arayüze alışmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Vision Pro, Apple uygulamalarına ek olarak gözlük için özel olarak geliştirilmiş 600 uygulama ile geliyor.

    Apple Vision Pro özellikleri

    • Ekran: 3660 x 3200, 100Hz, Micro-OLED, HDR
    • İşlemci: Apple M2
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512GB / 1TB
    • Desteklenen IPD: 51mm - 75mm
    • Lens ayarlama: Tamamen otomatik
    • Derinlik sensörleri: IR Projektör + LiDAR
    • Göz, el ve yüz takibi
    • Pil ömrü: 2 saat
    • Bağlantı: WiFi 6
    • Güvenlik: Optic ID
    • İşletim sistemi: visionOS

    2️⃣ Meta Quest 2

    uygun fiyatlı vr gözlük meta quest 2 Tam Boyutta Gör
    Meta Quest 2, uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlüğü arayanlar için en iyi seçeneklerden biri. Tamamen kablosuz ve kullanıcı deneyimlerine göre uzun süreli kullanımda rahatsız etmiyor. VR gözlük, Meta’nın harika hareket kontrolcüleriyle geliyor. Her yerde deneyimleyebileceğiniz devasa bir oyun kitaplığı var. Oculus Quest 2’yi bilgisayarınıza da bağlayabilirsiniz. Quest 2, 1832x1920 çözünürlük sunan 90Hz yenileme hızı sunan hızlı geçişli LCD ekranlara sahip. 90 derece görüş alanı sunuyor ancak farklı yüz pedleriyle görüş alanını biraz artırabilirsiniz. Quest 2, piyasadaki en erişilebilir VR gözlük.

    Meta Quest 2 özellikleri

    • Ekran: 1832 x 1920 (her göz için), 90Hz, LCD
    • Depolama: 128 GB / 256 GB depolama
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 platformu
    • Bellek: 6GB RAM
    • Pil ömrü: 2 - 3 saat
    • Görüş alanı: 90 - 100 derece (yaklaşık)
    • Yerleşik IPD ayarı (3 seçenek)
    • Sinematik 3D konumsal ses
    • İki dokunmatik kontrol cihazı
    • Kablolar veya PC olmadan VR oyun oynama

    3️⃣ Meta Quest 3

    en iyi sanal gerçeklik gözlüğü meta quest 3 Tam Boyutta Gör
    Meta Quest 3, hâlâ en iyi sanal gerçeklik gözlükleri arasında. Bir önceki modele göre takması daha rahat, daha yüksek kaliteli ekranlara ve sanal öğelerin yanı sıra gerçek dünyayı da görmenizi sağlayan tam renkli karma gerçeklik kameralarına sahip. Quest 2’den çok daha yetenekli bir gözlük. Quest 3, Qualcomm’un Snapdragon XR2 Gen 2 çipinden güç alıyor. Meta, bu çipin VR gözlüğün grafik gücünü iki katına çıkardığını söylüyor. Quest 3’ün yeni ekranları her göz için 2064 x 2208 pikselde çalışacak PS VR2’den çok daha iyi deneyim sunuyor. Sanal gerçekliğin yanında karma gerçeklik deneyimi de yaşamak istiyorsanız, Meta Quest 3 VR gözlüğü tercih edebilirsiniz. VR deneyimini daha iyi yaşamak için bilgisayara bağlayabilirsiniz.

    Meta Quest 3 özellikleri

    • Ekran: 2064 x 2208 (her göz için), 120Hz, LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2
    • Depolama: 128GB / 512GB
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Pil ömrü: 2 - 3 saat
    • Tüm Quest uygulamaları ve oyunlarıyla uyumlu
    • Tam renkli geçiş
    • Halkasız Touch Plus kontrol cihazları
    • TruTouch dokunsal geri bildirim
    • Yerleşik 3D uzamsal ses
    • Ayarlanabilir askı, lens derinliği ve IPD

    4️⃣ Meta Quest Pro

    vr gözlük tavsiye meta quest pro Tam Boyutta Gör
    Sanal gerçeklik gözlüğü önerisi arayanlara tavsiye edeceğimiz bir başka model de Meta Quest Pro. Quest Pro aslında Quest 2’nin yetişkinlere özgü versiyonu. Quest Pro, oyun oynatabilmesine rağmen daha çok birlikte çalışan tasarımcıları, mühendisleri, bilim insanlarını ve yaratıcıları hedef alıyor. Karma gerçekliği deneyimlemek isteyenler bir yana çoğu VR meraklısı için uygun bir gözlük değil. Özellikleri oyun oynamaya yönelik değil. VR oyuncuları için daha iyi ve kesinlikle daha uygun fiyatlı seçenekler var. Oyun oynamak için VR gözlük arıyorsanız, PS5 varsa PS VR 2, yoksa Quest 3 sizi daha çok mutlu edecektir. Tabii ki bu durum Meta Quest Pro’nun harika VR gözlük olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

    Meta Quest Pro özellikleri

    • Ekran: 1800 x 1920, 90Hz, QD-LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Pil ömrü: 1 - 2 saat
    • Görüş alanı: 106 x 96 derece
    • Göz, yüz ve el takibi
    • Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.2
    • Touch Pro kontrol cihazları

    5️⃣ Sony Playstation VR2

    sony sanal gerçeklik gözlüğü ps vr2 Tam Boyutta Gör
    PlayStation VR2, VR gözlük tavsiyesi isteyenler önereceğimiz bir başka ürün. Sony’nin sanal gerçeklik gözlüğü, 4K kalite sunan çift 2K OLED HDR ekrana sahip. Piyasadaki en rahat VR gözlüklerden biri. Ayrıca göz takibi ve başlık titreşimi gibi etkileyici özelliklere sahip. PS VR2, yüksek fiyatlı oyun bilgisayarına ihtiyaç duymadan yüksek kalitede sanal gerçeklik sunuyor. Tek ihtiyacınız olan PS5. PlayStation 5 konsolunuz varsa, PS VR 2, VR deneyimi yaşayabileceğiniz en iyi sanal gerçeklik gözlüğü.

    Sony Playstation VR 2 özellikleri

    • Ekran: 2000 x 2040 (her göz için), 120Hz, OLED
    • Görüş alanı: 110 derece (yaklaşık)
    • Sensörler: 6 eksenli hareket algılama sistemi, IR yakınlık sensörü
    • Gözlük ve kontrol cihazı takibi için 4 yerleşik kamera ve her göz için IR kamera
    • PS5 ile bağlantı: USB-C
    • Ses: Yerleşik mikrofon (giriş), Stereo kulaklık jakı (çıkış)

    6️⃣ Valve Index VR Kit

    valve vr gözlük modeli Tam Boyutta Gör
    Valve’ın Index kit ürünü piyasadaki en iyi üst seviye VR gözlüklerden biri. Valve’ın parmak izleme kontrol cihazları ve iki adet SteamVR takip istasyonuyla geliyor. Son iki yılda daha yüksek çözünürlüklü gözlüklerin geldiğini görsek de, 1440 x 1600 piksel çözünürlük, etkileyici 144Hz yenileme hızı ve 130 derece görüş alanıyla 2024’te alınabilecek en iyi sanal gerçeklik gözlüğü modellerinden biri. Bir SteamVR ürünü olan Index, odanızın karşıt köşelerine iki sensör kurulmasını gerektiriyor. Bilgisayarınıza da kablolu olarak bağlanıyor ve minimum Nvidia GTX 970 veya AMD RX 480 ekran kartı, 8GB RAM gerektiriyor. Kullanımı Quest 2 kadar kolay değil ancak daha uygun fiyata yüksek kalitede VR deneyimi yaşatıyor.

    Valve Index VR özellikleri

    • Ekran: 1440 x 1600, Dual LCD, 144Hz, eğimli lensler
    • Görüş alanı: 130 dereceye kadar ayarlanabilir
    • İzleme: SteamVR 2.0 sensörleri, SteamVR 1.0 ve 2.0 istasyonlarıyla uyumluluk
    • Kontroller: Valve Index kontrol cihazları
    • IPD aralığı: 58mm - 70mm aralığında fiziksel ayar
    • Kameralar: Stereo 960 x 960 piksel, global shutter, RGB (Bayer)
    • Ergonomik ayarlamalar: Kafa büyüklüğü, göz mesafesi, IPD, hoparlör konumları

    7️⃣ HTC Vive Xr Elite

    htc sanal gerçeklik gözlüğü vive xr elite Tam Boyutta Gör
    En iyi sanal gerçeklik gözlükleri listemize bir süredir VR alanında büyük bir oyuncu olan HTC ile devam ediyoruz. HTC Vive XR Elite, VR’ın yanı sıra etkileyici karma gerçeklik işlevselliği de sunuyor. Diğer sanal gerçeklik gözlüklerinden farklı olarak çok daha küçük bir çerçeve tercih edilmiş. Kafanızı daha rahat hale getirmek için çıkarılabilir pil paketiyle geliyor. Vive XR Elite sanal gerçeklik gözlüğünü PC’ye takıp kullanabiliyorsunuz. Sanal gerçeklikle birlikte artırılmış gerçeklik deneyimi de yaşamak istiyorsanız, HTC Vive Xr Elite tam size göre. Yalnızca VR deneyimi için çok daha iyi seçenekler var.

    HTC Vive Xr Elite özellikleri

    • Ekran: 1920 x 1920 (her göz için), 90Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2
    • Depolama: 128 GB
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Görüş alanı: 110 dereceye kadar
    • Bağlantılar: USB 3.2 portları, Bluetooth 5.2, WiFi 6E
    • Sensörler: Takip kameraları x4, 16MP RGB kamera, derinlik sensörü, G sensörü, Jiroskop, Yakınlık sensörü
    • Pil ömrü: 2 saate kadar
    • IPD: 54 - 73mm aralığına uygun
    • Ses: Yankıyı kesmek için çift mikrofon, Yerleşik hoparlörler

    8️⃣ Hp Reverb G2

    en iyi vr gözlük modelleri hp reverb g2 Tam Boyutta Gör
    Hp Reverb G2, bilgisayarla kablolu olarak kullanabileceğiniz en iyi sanal gerçeklik gözlüklerinden biri. HP’nin Valve ile birlikte geliştirdiği VR gözlük, Index VR’ın en iyi özelliklerinden birkaçına (yakın alan hoparlörleri gibi) sahip. Reverb G2, her göz için 2160 x 2160 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 114 derece görüş alanı sunan keskin ekranlara sahip. Özellikle hızlı oyunlarda daha doğru VR takibi sağlamaya yardımcı olan dört sensör içeren ilk Windows karma gerçeklik gözlüğü. Göz merceği ve arka kayış çevresindeki yastıklama sayesinde gözlük rahat kullanım sunuyor.

    Hp Reverb G2 özellikleri

    • Ekran: 2 x 2.89 inç LCD, 2160 x 2160 (göz başına), 90Hz, LCD
    • Görüş alanı: 114 derece
    • İzleme: 2 önde, 2 yanda kamera
    • Göz ayarlaması: 64mm +/- 4 mm (gözlükteki kaydırıcıyla)
    • Uyumlu sistemler: SteamVR, Windows Mixed Reality

    Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü, bu alanda gördüğümüz en yeni ürün. Apple ekosisteminde olanların merakla beklediği sanal gerçeklik başlığı sonunda çıktı ve çıktığı günden bu yana kullanıcı deneyimini iyileştiren güncellemeler alıyor. Öncesinde çıkış yapan Meta Quest 3, kablosuz kullanım kolaylığıyla VR dünyaya adım atmak isteyen kişiler için en iyi seçeneklerden biri. Sony’nin PlayStation VR2 ürünü, konsol oyuncuları için iyi bir seçenek olmaya devam ediyor. 2024 en iyi sanal gerçeklik gözlüğü tavsiye listemizde yer alan VR cihazlara Black Friday 2024 indirimleri ile çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

    VR gözlük alırken nelere dikkat edilmeli 😎

    sanal gerçeklik gözlüğü alırken dikkat edimesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Konfor ve ergonomi
    2. Ekran kalitesi ve her göz için ekran çözünürlüğü
    3. Takip teknolojisi
    4. Sanal gerçeklik gözlüğünün ağırlığı
    5. Cihaz uyumluluğu
    6. Görüş alanı
    7. Kablolu/kablosuz kullanım
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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