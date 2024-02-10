VR gözlük tavsiyesi arayanlara en iyi sanal gerçeklik gözlükleri (2024)

- En iyi sanal gerçeklik (VR) gözlükleri 🥽
- 1️⃣ Apple Vision Pro
- 2️⃣ Meta Quest 2
- 3️⃣ Meta Quest 3
- 4️⃣ Meta Quest Pro
- 5️⃣ Sony Playstation VR2
- 6️⃣ Valve Index VR Kit
- 7️⃣ HTC Vive Xr Elite
- 8️⃣ Hp Reverb G2
- VR gözlük alırken nelere dikkat edilmeli 😎
- Yorumlar
Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri artık yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler değil. Sanal dünyada etkileşimli ve sürükleyici bir deneyim yaratan gelişen bir teknoloji. İster oyun oynamak, ister film izlemek veya yeni bir şeyler öğrenmek isteyin, sanal gerçeklik sonsuz olanaklar sunuyor. VR, oyunun ötesinde, toplantılara sanal olarak katılmaktan, projeler üzerinde 3D olarak çalışmaya kadar, verimlilik için heyecan verici olanaklar sunuyor. Peki, Dünyanın en iyi sanal gerçeklik gözlüğü hangisi? VR gözlük tavsiyesi isteyenler için en iyi modelleri bir araya getirdik.
|Marka/Model 🕶️
|Fiyat 🏷️
|Apple Vision Pro
|3500 dolar (107.076 TL)
|Oculus Quest 2
|250 dolar (14.499 TL)
|Hp Reverb G2
|599 dolar (41.118 TL)
|Sony Playstation VR2
|599 dolar (24.000 TL)
|Meta Quest 3
|499 dolar (23.180 TL)
|Valve Index VR
|999 dolar (93.606 TL)
|Htc Vive Xr Elite
|1099 dolar (53.323 TL)
|Meta Quest Pro
|999 dolar (30.562 TL)
Sanal gerçeklik gözlüğü yorumları dikkate alınarak, en iyi VR gözlük markaları sıralamasında Meta Oculus, Apple ve Sony geliyor. 2024'te satın alınabilecek VR gözlüğü tavsiyesi olarak ise Apple Vision Pro, Meta Quest ve PS VR 2 modeli üst seviye donanıma sahip olmalarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Apple Vision Pro
Gözlüğün ön kısmı özel alüminyum alaşımlı çerçeveye bağlanan üç boyutlu şekillendirilmiş lamine camdan yapılmış. Yumuşak kumaştan yapılmış ışık engelleyici ve örgülü kafa bandı maksimum konfor sağlamak için çeşitli boyutlarda sunuluyor. Cihazda toplam 23 milyon pikseli bir araya getiren iki OLED ekran, Apple M2 çipi, 12 kamera, 5 sensör, 6 mikrofon ve sesli asistan Siri bulunuyor. Ayrıca gecikme olmamasını sağlamak için M2 çipiyle paralel çalışan yeni R1 çipi mevcut.
Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik arasında geçiş yapmanız için Apple Watch’takine benzer bir tuş (crown) bulunuyor. Gözlüğü ayarlamak için bir düğme, üst kısımda da fotoğraf çekmeniz için de bir düğme mevcut. Göz, el ve sesli komutlarla kontrol edebildiğiniz Apple Vision Pro, iPadOS arayüzüne benzeyen bir işletim sistemi (visionOS) üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla iPad ya da iPhone’unuz varsa arayüze alışmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Vision Pro, Apple uygulamalarına ek olarak gözlük için özel olarak geliştirilmiş 600 uygulama ile geliyor.
Apple Vision Pro özellikleri
- Ekran: 3660 x 3200, 100Hz, Micro-OLED, HDR
- İşlemci: Apple M2
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512GB / 1TB
- Desteklenen IPD: 51mm - 75mm
- Lens ayarlama: Tamamen otomatik
- Derinlik sensörleri: IR Projektör + LiDAR
- Göz, el ve yüz takibi
- Pil ömrü: 2 saat
- Bağlantı: WiFi 6
- Güvenlik: Optic ID
- İşletim sistemi: visionOS
2️⃣ Meta Quest 2
Meta Quest 2 özellikleri
- Ekran: 1832 x 1920 (her göz için), 90Hz, LCD
- Depolama: 128 GB / 256 GB depolama
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 platformu
- Bellek: 6GB RAM
- Pil ömrü: 2 - 3 saat
- Görüş alanı: 90 - 100 derece (yaklaşık)
- Yerleşik IPD ayarı (3 seçenek)
- Sinematik 3D konumsal ses
- İki dokunmatik kontrol cihazı
- Kablolar veya PC olmadan VR oyun oynama
3️⃣ Meta Quest 3
Meta Quest 3 özellikleri
- Ekran: 2064 x 2208 (her göz için), 120Hz, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2
- Depolama: 128GB / 512GB
- Bellek: 8 GB RAM
- Pil ömrü: 2 - 3 saat
- Tüm Quest uygulamaları ve oyunlarıyla uyumlu
- Tam renkli geçiş
- Halkasız Touch Plus kontrol cihazları
- TruTouch dokunsal geri bildirim
- Yerleşik 3D uzamsal ses
- Ayarlanabilir askı, lens derinliği ve IPD
4️⃣ Meta Quest Pro
Meta Quest Pro özellikleri
- Ekran: 1800 x 1920, 90Hz, QD-LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256GB
- Pil ömrü: 1 - 2 saat
- Görüş alanı: 106 x 96 derece
- Göz, yüz ve el takibi
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.2
- Touch Pro kontrol cihazları
5️⃣ Sony Playstation VR2
Sony Playstation VR 2 özellikleri
- Ekran: 2000 x 2040 (her göz için), 120Hz, OLED
- Görüş alanı: 110 derece (yaklaşık)
- Sensörler: 6 eksenli hareket algılama sistemi, IR yakınlık sensörü
- Gözlük ve kontrol cihazı takibi için 4 yerleşik kamera ve her göz için IR kamera
- PS5 ile bağlantı: USB-C
- Ses: Yerleşik mikrofon (giriş), Stereo kulaklık jakı (çıkış)
6️⃣ Valve Index VR Kit
Valve Index VR özellikleri
- Ekran: 1440 x 1600, Dual LCD, 144Hz, eğimli lensler
- Görüş alanı: 130 dereceye kadar ayarlanabilir
- İzleme: SteamVR 2.0 sensörleri, SteamVR 1.0 ve 2.0 istasyonlarıyla uyumluluk
- Kontroller: Valve Index kontrol cihazları
- IPD aralığı: 58mm - 70mm aralığında fiziksel ayar
- Kameralar: Stereo 960 x 960 piksel, global shutter, RGB (Bayer)
- Ergonomik ayarlamalar: Kafa büyüklüğü, göz mesafesi, IPD, hoparlör konumları
7️⃣ HTC Vive Xr Elite
HTC Vive Xr Elite özellikleri
- Ekran: 1920 x 1920 (her göz için), 90Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2
- Depolama: 128 GB
- Bellek: 12 GB RAM
- Görüş alanı: 110 dereceye kadar
- Bağlantılar: USB 3.2 portları, Bluetooth 5.2, WiFi 6E
- Sensörler: Takip kameraları x4, 16MP RGB kamera, derinlik sensörü, G sensörü, Jiroskop, Yakınlık sensörü
- Pil ömrü: 2 saate kadar
- IPD: 54 - 73mm aralığına uygun
- Ses: Yankıyı kesmek için çift mikrofon, Yerleşik hoparlörler
8️⃣ Hp Reverb G2
Hp Reverb G2 özellikleri
- Ekran: 2 x 2.89 inç LCD, 2160 x 2160 (göz başına), 90Hz, LCD
- Görüş alanı: 114 derece
- İzleme: 2 önde, 2 yanda kamera
- Göz ayarlaması: 64mm +/- 4 mm (gözlükteki kaydırıcıyla)
- Uyumlu sistemler: SteamVR, Windows Mixed Reality
Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü, bu alanda gördüğümüz en yeni ürün. Apple ekosisteminde olanların merakla beklediği sanal gerçeklik başlığı sonunda çıktı ve çıktığı günden bu yana kullanıcı deneyimini iyileştiren güncellemeler alıyor. Öncesinde çıkış yapan Meta Quest 3, kablosuz kullanım kolaylığıyla VR dünyaya adım atmak isteyen kişiler için en iyi seçeneklerden biri. Sony’nin PlayStation VR2 ürünü, konsol oyuncuları için iyi bir seçenek olmaya devam ediyor. 2024 en iyi sanal gerçeklik gözlüğü tavsiye listemizde yer alan VR cihazlara Black Friday 2024 indirimleri ile çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
VR gözlük alırken nelere dikkat edilmeli 😎
- Konfor ve ergonomi
- Ekran kalitesi ve her göz için ekran çözünürlüğü
- Takip teknolojisi
- Sanal gerçeklik gözlüğünün ağırlığı
- Cihaz uyumluluğu
- Görüş alanı
- Kablolu/kablosuz kullanım
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.