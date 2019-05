Bilişimde devrim yaratacak Türk teknolojisi ‘Buluthan’, dünya liginde boy gösterecek

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Teknoloji devlerinin kıyasıya savaş verdiği dünya bilişim pazarına yüzde 100 yerli sermayeyle boy gösteren ‘Buluthan’, damgasını vuracak. Dünyadaki rakiplerinden daha hızlı olan ve büyük teknoloji markaları tarafından test edilen ‘Buluthan’, dünyada alanında ilk üç marka arasına girmeyi hedefliyor.Uluslararası teknoloji devlerinin kıyasıya mücadele ettiği bilişim savaşlarında yüzde 100 yerli Türk firması ‘Bulut Bilişim’ de yerini aldı.Amerika, Almanya gibi bir çok ülke ‘bulut’ kavramı üzerine yoğunlaşarak bilgi teknolojileri kaynaklı ekonomik büyümeyi hedefliyor. Otomobil sanayinde dünya devi Almanya, önümüzdeki 3 yıl içinde otomobil üretiminden elde edilen gelirden daha fazlasını, bilgi teknolojilerinden elde etmeyi hedeflediğini ilan etti.ABD Başkanı Barack Obama’ya göre; 2016 yılında Bulut Bilişim pazarı 2.5 katrilyon dolarlık bir hacme ulaşacak. Bu pazardan bulut bilişim yazılımına sahip olan Amerika ve Almanya ile birlikte birkaç ülke bu pazardan pay alacak.Dünya yazılım teknolojileri pazarını yakından takip eden ve sektördeki potansiyeli gören girişimci Fatih Soydan tarafından 2011 yılında temelleri atılan ‘Bulut Bilişim’, bugün ileri teknoloji sistemleri geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Hedeflerinin dünya yazılım teknolojileri pazarında ilk 3 firma arasına girmek olduğunu söyleyen ‘Bulut Bilişim’in kurucusu Fatih Soydan, ürün ve çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Dünya genelinde pek çok ülkenin birinci öncelikli olarak ele aldığı Buluthan, bilişim hizmetlerini bugünden yerli üretim ile sunabiliyor.Dünya, teknoloji alanında her 10 yılda bir büyük bir değişim geçiriyor. ‘Buluthan’ bu değişimi zamanında yakalama başarısını gösterebilmiş, ülkemizde geliştirilen yüzde 100 yerli bir teknoloji. Bu alanda birkaç ülkenin dışında rakibimiz yok ve biz, ülke olarak bu ürünle dünya yazılım teknolojileri sektörünün ilk 3’ü içine girebiliriz.”Türkiye’nin teknoloji devleri test ettiÜrünün 2013 yılında tamamlandığını ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji devleri tarafından test edildiğini belirten Fatih Soydan, ‘Buluthan’ın; kusursuz, rakiperinden daha hızlı ve daha güvenli bir teknoloji olduğunu söyledi. Soydan, sistem ve ürünle ilgili şu bilgileri verdi: “Buluthan, sanallaştırılacak olan tüm sistemleri güvenlik alanları içinde saklıyor. Korunan alanlar, fiziksel sistem kaynak erişimlerini adil kaynak paylaşımı ilkeleri ile sağlanıyor ve bu sayede kötü giden bir durumda tüm fiziksel kaynakları etkileyecek faaliyette bulunma ihtimali ortadan kalkıyor.Yüzde 100 yerli işletim ve yüksek güvenlikTürkiye’de yerli Linux işletim sistemi Pardus’ önemli. Usishi, ‘Buluthan’ sisteminin alt yapısı için, yerli bir UNIX işletim sistemi geliştirmiş ve B-OS (Buluthan OS) ismini verdi. Bu işletim sistemi yüksek güvenlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik esasları üzerine bina edildi. B-OS işletim sistemi CERN laboratuvarları gibi manyetik alanların çok yüksek olduğu ve dolayısıyla veri kaybı oluşma ihtimali yüksek merkezler için atomik yazma yeteneğine sahip ZFS volume manager ve dosya sistemi kullanıyor. B-OS’un diskleri verimli şekilde yöneterek yüksek I/O elde etmesinin bir sebebi de Usishi tarafından geliştirilmiş olan BIC Buluthan Intelligent Cache katmanıdır. Bu yetenekleri ile, B-OS dünyaca ünlü Software Defined Storage üreticilerine kafa tutabilecek bir sistem sağlıyor.‘Buluthan Bulut Platformu’, sanallaştırılacak olan tüm sistemleri SVMZ (Secure VM Zone) ismini verdikleri güvenlik alanları içinde tutuyor. Bu alanlar, fiziksel sistem kaynak erişimlerini adil kaynak paylaşımı ilkeleri ile sağlıyor. Bu sayede sanal makineler, kötü giden herhangi bir durumda tüm fiziksel kaynakları etkileyecek faaliyette bulunamazlar. Güvenlik alanları ile korunmakta olan sistemler network çıkışlarında paket seviyesinde çalışan güvenlik duvarları ile korunur. Yani her bir makine için çıkışta bir güvenlik duvarı sunulmaktadır. Bu güvenlik duvarı makinaların kendi aralarındaki ve dış networkteki iletişimlerini güvenli tutmanın yanında, IP Injection, MAC Injection özellikleri ile, dünyada hiç bir üründe standart olarak gelmeyen bir şekilde sanal makineler içinde çalışabilecek her türlü sahtekarlık (IP Fraud / Mac Fraud) uygulamasının önüne geçmiş oluyor.10 kat daha hızlı çalışıyorTüm bu güvenli ve verimli alt yapı üzerinde ultra hızlı olarak tarif edilebilecek şekilde yeni sanal makineler üretemek mümkün oluyor. 45 saniye gibi kısa bir sürede yeni bir işletim sistemi kurularak, kullanıcı için gerekli özel ayarlar yapılabiliyor, kurumsal ağ politikaları uygulanmış ve domain’e otomatik olarak girmiş biçimde teslim edilebiliyor.Distributed Computing tekniği ile oluşturulan Buluthan sistem mimarisi geleneksel merkezi storage mimarilerine göre 10 kat daha yüksek sistem devamlılık oranları ve yüksek performans ve devasa kapasite ölçekleri sunuyor. Bununla beraber bulut sistemlerinde ön şartı olan coğrafi bağımsız çalışabilme yani felaket kurtarım teknolojisi ‘Buluthan Bulut Platformu’ ile entegre olarak sunuluyor. Coğrafi alanlar arasındaki veri dağıtımını dünya genelinde üst düzey güvenli olarak kabul edilen FIPS standartlarına uygun olarak encrypted ve digitally signed olarak gerçekleştirilebiliyor.”Özel donanım gerektirmiyor‘Buluthan’ ile bulutun yönetiminin coğrafi alandan bağımsız yapılabildiğinin altını çizen Fatih Soydan; dünya geneline dağıtılmış veri merkezlerinin bu sayede tek bir ekranda ve tek tuş ile yönetilebildiğini söyledi. Soydan “Tüm sistem kayıtları dünya standardı RFC standardında 7 seviyeli olarak kayıt altına alınabiliyor, zaman damgalı gibi yöntemlerle değişmezliği garanti altına alınıyor ve yıllarca güvenli olarak saklanabiiyor.Bulut teknolojileriyle tıpkı elektrik ya da gaz dağıtım şirketleri gibi kolayca abone olunabilen, büyük başlangıç yatırımı istemeyen, uygun maliyetli bilişim teknolojileri hizmeti sunmayı hedefliyor. Bu nedenle sistem, iş modeli ‘Economy of Scale’ ile sıkı sıkıya bağlı. ‘Buluthan’, bulut bilişim hizmetlerini yüzde 100 ‘Software Defined’ teknolojileri ile sunuyor, yani donanımı bağımsız.‘Buluthan’ ile özel bir donanım gereksinimi olmadan Bulut sistemi inşa edilebilir, böylece yatırım gereksinimleri asgari düzeydedir. Esnek Restfull API altyapısı ile dış sistem entegrasyonu en baştan ele alan‘Buluthan’ sistemi herhangi bir sistem ile entegre olabilir. Bu sayede mevcut süreç otomasyon sistemleri ile tam uyumlu olarak çalışabilen Buluthan sistemine, yeni bir hizmetin devreye alınması dakikalar içinde çok kolay olabiliyor” diye konuştu.Veri depolamada yüksek kapasite, üst düzey hızSistemle ilgili bilgi veren Soydan şunları söyledi: “Buluthan sistemi bilişim dünyasında yeni nesil bilgisayar kodlama sistemi ve veri saklama sistemi olarak adlandırılan asenkron kodlama ve nosql veri saklama tekniklerinde üretiliyor. Aynı anda milyonlarca veriyi yüksek paralel işleme tabi tutabilen ve binlerce terrabyte veri saklama kapasitesine sahip olan bu üretim şekli ile üst düzey hız, verimlilik ve kapasite imkanı ‘Buluthan’ ile beraber sunuluyor.‘Buluthan’ sistemi ile beraber sunulan diğer entegre teknoloji ise veri yedeklemesi anlamına geliyor. Geleneksel veri yedekleme teknolojilerinden farklı olarak tüm sistem yedeklemesi anında yapılabiliyor. Tüm sistemin 1 dakika önceki çalışan haline dönmesi Buluthan ile saniyeler içinde gerçekleşiyor. Bu şekilde istenilen zaman dilimine geri tüm sistem tek tuş ile geri çekilebiliyor. Yüksek performanslı ve otomatik olarak sunulan bu snapshot teknolojisi ile veri kaybı riski asgari düzeye indiriliyor.Sistem güncellemeleri sırasında oluşabilecek hataların işi durdurma riski sıfıra indirgiyor.Türkiye’de bir çok büyük kurumda kullanılan Buluthan Sistemi, gerçek saha deneyimlerinde yüksek performans, kolay kullanım, kurumsal destek kalitesi ve düşük toplam sahip olma maliyetleri sınavları başarıyla tamamladı. Yapılan saha ölçümlerinde bir ayda 5 bin 250 adet problem sayısı Buluthan sistem sonrası 92 adede kadar düşüş gösterdi.Dünya devi bir çok teknoloji firması ile işbirliği içinde olan Buluthan, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor.”