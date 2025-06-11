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    Türk Telekom internet fiyatlarına zam yapıyor: İşte zamlı yeni fiyatlar

    Türk Telekom, 1 Temmuz 2025'ten itibaren zamlı tarifeye geçileceğini duyurdu. Yeni internet fiyatlarını açıkladı. Yaklaşık olarak yüzde 20 zam uygulanacak.           

    Türk Telekom internet fiyatlarına zam yapıyo: İşte 2025 fiyatları Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, sabit internet hizmetinde 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla zamlı tarifeye geçiyor. İnternet paketleri, hat taşıma, hat dondurma ve statik IP ücretlerine zam geliyor.

    Limitsiz paketlere gelen zamlara baktığımızda yaklaşık yüzde 20 oranında artış göze çarpıyor. Düşük hızlarda yüzde 27’ye varan zamlar yapılırken 1.000 Mbps tarifede yüzde 10 oranında zamlı fiyatlar mevcut. ADSL, VDSL ve Fiber internet müşterileri bu fiyat değişikliğinden etkilenecek.

    1 Temmuz itibarıyla taahhütlü ve taahhütsüz paketlerde fiyat artışı yaşanacak. Taahhüt süresi devam eden müşterilerin mevcut paket ücretinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak taahhüdünüzü yenilemek isterseniz zamlardan etkileneceksiniz. Ayrıca taahhüt süresi dolmadan aboneliğinizi kapatmak isterseniz zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli hesaplanacak.

    Türk Telekom sadece internet paketlerine değil hat dondurma, hat kapama, devir, nakil ve Statik IP gibi hizmetlere de yüzde 20 oranında zam yaptı. Aylık statik IP ücreti 149 TL’den 175 TL’ye yükseldi. Hattınızı başka bir yere taşımak isterseniz 600 TL yerine 750 TL tutarında nakil ücreti ödemeniz gerekecek. Ev telefonu kullanmayan müşteriler yalın internet hizmeti için aylık 60 TL yerine artık aylık 75 TL ödeyecek.

    Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Temmuz 2025
    İnternet Türü İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
    ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar ₺755 ₺950
    ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar ₺760 ₺970
    ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar ₺785 ₺990
    VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar ₺795 ₺1.010
    VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar ₺805 ₺1.020
    VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar ₺825 ₺1.070
    VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar ₺885 ₺1.120
    Fiber 200 Mbps'ye kadar ₺1.030 ₺1.300
    Fiber 500 Mbps'ye kadar ₺1.375 ₺1.600
    Fiber 1000 Mbps'ye kadar ₺1.720 ₺1.900

    Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Temmuz 2025
    Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Hat Dondurma ₺125 ₺150
    Hat Kapama Ücreti (Dunning) ₺250 ₺300
    Devir Ücreti ₺290 ₺385
    Nakil Ücreti ₺600 ₺750
    Yalın Erişim Ücreti ₺60 ₺75
    ADSL-NDSL Geçiş Ücreti ₺66 ₺80
    NDSL Devre Hazirlama Ücreti ₺27 ₺33
    Aylık Tekli Statik IP ₺149 ₺175
    Yıllık Tekli Statik IP ₺1.490 ₺1.750
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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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