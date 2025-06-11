Türk Telekom internet fiyatlarına zam yapıyor: İşte zamlı yeni fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom, sabit internet hizmetinde 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla zamlı tarifeye geçiyor. İnternet paketleri, hat taşıma, hat dondurma ve statik IP ücretlerine zam geliyor.

Limitsiz paketlere gelen zamlara baktığımızda yaklaşık yüzde 20 oranında artış göze çarpıyor. Düşük hızlarda yüzde 27’ye varan zamlar yapılırken 1.000 Mbps tarifede yüzde 10 oranında zamlı fiyatlar mevcut. ADSL, VDSL ve Fiber internet müşterileri bu fiyat değişikliğinden etkilenecek.

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1 Temmuz itibarıyla taahhütlü ve taahhütsüz paketlerde fiyat artışı yaşanacak. Taahhüt süresi devam eden müşterilerin mevcut paket ücretinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak taahhüdünüzü yenilemek isterseniz zamlardan etkileneceksiniz. Ayrıca taahhüt süresi dolmadan aboneliğinizi kapatmak isterseniz zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli hesaplanacak.

Türk Telekom sadece internet paketlerine değil hat dondurma, hat kapama, devir, nakil ve Statik IP gibi hizmetlere de yüzde 20 oranında zam yaptı. Aylık statik IP ücreti 149 TL’den 175 TL’ye yükseldi. Hattınızı başka bir yere taşımak isterseniz 600 TL yerine 750 TL tutarında nakil ücreti ödemeniz gerekecek. Ev telefonu kullanmayan müşteriler yalın internet hizmeti için aylık 60 TL yerine artık aylık 75 TL ödeyecek.

Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Temmuz 2025 İnternet Türü İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar ₺755 ₺950 ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar ₺760 ₺970 ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar ₺785 ₺990 VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar ₺795 ₺1.010 VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar ₺805 ₺1.020 VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar ₺825 ₺1.070 VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar ₺885 ₺1.120 Fiber 200 Mbps'ye kadar ₺1.030 ₺1.300 Fiber 500 Mbps'ye kadar ₺1.375 ₺1.600 Fiber 1000 Mbps'ye kadar ₺1.720 ₺1.900

Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Temmuz 2025 Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat Hat Dondurma ₺125 ₺150 Hat Kapama Ücreti (Dunning) ₺250 ₺300 Devir Ücreti ₺290 ₺385 Nakil Ücreti ₺600 ₺750 Yalın Erişim Ücreti ₺60 ₺75 ADSL-NDSL Geçiş Ücreti ₺66 ₺80 NDSL Devre Hazirlama Ücreti ₺27 ₺33 Aylık Tekli Statik IP ₺149 ₺175 Yıllık Tekli Statik IP ₺1.490 ₺1.750

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