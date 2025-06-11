Türk Telekom internet fiyatlarına zam yapıyor: İşte zamlı yeni fiyatlar

Limitsiz paketlere gelen zamlara baktığımızda yaklaşık yüzde 20 oranında artış göze çarpıyor. Düşük hızlarda yüzde 27’ye varan zamlar yapılırken 1.000 Mbps tarifede yüzde 10 oranında zamlı fiyatlar mevcut. ADSL, VDSL ve Fiber internet müşterileri bu fiyat değişikliğinden etkilenecek.
1 Temmuz itibarıyla taahhütlü ve taahhütsüz paketlerde fiyat artışı yaşanacak. Taahhüt süresi devam eden müşterilerin mevcut paket ücretinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak taahhüdünüzü yenilemek isterseniz zamlardan etkileneceksiniz. Ayrıca taahhüt süresi dolmadan aboneliğinizi kapatmak isterseniz zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli hesaplanacak.
Türk Telekom sadece internet paketlerine değil hat dondurma, hat kapama, devir, nakil ve Statik IP gibi hizmetlere de yüzde 20 oranında zam yaptı. Aylık statik IP ücreti 149 TL’den 175 TL’ye yükseldi. Hattınızı başka bir yere taşımak isterseniz 600 TL yerine 750 TL tutarında nakil ücreti ödemeniz gerekecek. Ev telefonu kullanmayan müşteriler yalın internet hizmeti için aylık 60 TL yerine artık aylık 75 TL ödeyecek.
|İnternet Türü
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|₺755
|₺950
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|₺760
|₺970
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|₺785
|₺990
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|₺795
|₺1.010
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|₺805
|₺1.020
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|₺825
|₺1.070
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|₺885
|₺1.120
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|₺1.030
|₺1.300
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|₺1.375
|₺1.600
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|₺1.720
|₺1.900
|Hizmet
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|₺125
|₺150
|Hat Kapama Ücreti (Dunning)
|₺250
|₺300
|Devir Ücreti
|₺290
|₺385
|Nakil Ücreti
|₺600
|₺750
|Yalın Erişim Ücreti
|₺60
|₺75
|ADSL-NDSL Geçiş Ücreti
|₺66
|₺80
|NDSL Devre Hazirlama Ücreti
|₺27
|₺33
|Aylık Tekli Statik IP
|₺149
|₺175
|Yıllık Tekli Statik IP
|₺1.490
|₺1.750
Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.
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