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    Fiber imtiyazında ibre Türk Telekom'dan yana: 4 milyar doları bulacak

    Türkiye'nin fiber altyapısına ilişkin yeni imtiyaz sözleşmesi hazırlıkları hız kazandı. Türk Telekom'un öne çıktığı imtiyaz sözleşmesinin 4 milyar dolarlık bir bedele ulaşacağı tahmin ediliyor.

    Fiber'de ibre Türk Telekom'dan yana: 4 milyar doları bulacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin fiber altyapısına ilişkin yeni imtiyaz sözleşmesi hazırlıkları hız kazandı. CNBC-e’ye konuşan üst düzey resmi yetkililer, yeni dönemde yaklaşık 4 milyar dolarlık bir imtiyaz bedelinin öngörüldüğünü bildirdi. Aynı kaynaklara göre, sürecin sonunda imtiyaz hakkının büyük olasılıkla mevcut altyapı işletmecisi Türk Telekom’a verileceği düşünülüyor.

    Türk Telekom, 2001 yılında 25 yıllığına imtiyaz sözleşmesi imzalanmış ve altyapı kurulumu için özelleştirme yoluna gidilmişti. Mevcut imtiyaz süresi 2026’da sona erecek olan Türk Telekom’un yerine farklı bir şirketin geçmesi daha önce tartışılmıştı. Yetkililer, özellikle Turkcell'in bu yöndeki isteğine rağmen, Türk Telekom’la devam etme seçeneğinin daha ağır bastığını ifade ediyor.

    Yeni sözleşme 20 ila 25 yılı kapsayacak

    Yeni imtiyaz sözleşmesinin kapsamı da netleşmeye başladı. Yetkililer, önümüzdeki dönemde altyapının uzunluğunun artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin temel öncelik olacağını vurguluyor. Sözleşmenin 20 ila 25 yıllık bir süreyi kapsaması ve firmalara yüksek yatırım yükümlülükleri getirmesi bekleniyor.

    Turkcell: 2,5 milyar dolardan fazla ödemeye hazırız

    Turkcell CEO’su Ali Taha Koç daha önce yaptığı açıklamada, fiber altyapı yatırımları konusunda ciddi olduklarını belirterek “2,5 milyar doların üzerinde ödeme yapabiliriz” demişti.

    Öte yandan kaynaklar, Türksat’ın fiber altyapı bölümünün satılması gibi bir planın olmadığını, kurumun mevcut yapısıyla faaliyetlerine devam edeceğini belirtiyor.

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