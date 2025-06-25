Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    5G ile mesafeler kalkıyor: İstanbul-Eskişehir arasında uzaktan tasarım çalışması yapıldı

    Turkcell, Ericsson ve Beko iş birliğiyle geliştirilen VERGE projesi ile İstanbul'dan Eskişehir'deki Beko Ar-Ge Merkezi'ne 5G ile bağlanılarak uzaktan ortak tasarım çalışması yapıldı.

    5G ile mesafeler kalkıyor: 300 km uzaktan ortak tasarım çalışması Tam Boyutta Gör
    Turkcell, 5G teknolojisi ile yeni bir test daha gerçekleştirdi. 300 km uzaklıkta 5G teknolojisi ve artırılmış gerçeklik (XR) gözlükleri kullanılarak uzaktan tasarım çalışması yapıldı.

    Turkcell’in Beko ve Ericsson iş birliğinde gerçekleştirilen VERGE Projesi hayata geçirildi. Beko’nun Eskişehir’deki Ar-Ge Merkezi ile yaklaşık 300 km uzaklıktaki Turkcell Kartal Palaza arasında 5G bağlantısı ile iletişim kuruldu. XR gözlükler kullanılarak tasarım uzmanı ekipler ortak tasarım çalışması yaptı

    Bu uygulama, 5G’nin ofisler arasındaki mesafeleri ortadan kaldıracağının bir göstergesi oldu. 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesi ile uzak mesafelerdeki farklı lokasyonlar arasında endüstriyel tasarım süreçlerinin daha verimli ve etkileşimli hale gelmesi sağlanıyor. Bu teknolojik gelişme, ürün geliştirme süreçlerini lokasyondan bağımsız olarak hızlandırarak firmaların küresel rekabet gücünü de artırıyor. 5G teknolojisiyle birlikte gelen ağ dilimleme kabiliyetinin; verimli kaynak kullanımı, güvenlik ve esneklik gibi avantajlarıyla birçok sektörde dijital dönüşüme katkı sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında, 5G RAN şebekesi üzerinde ağ dilimleme teknolojisi uygulanıyor. Ağ kaynakları yapay zekâ algoritmalarıyla uçtan uca, otonom ve verimli şekilde yönetiliyor. Bu yenilikçi yaklaşımın, endüstriyel tasarım süreçlerinde ve farklı sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırması amaçlanıyor

    Beko Bilişim Teknolojileri Kıdemli Direktörü Yekta Caymaz, “VERGE projesi kapsamında geliştirdiğimiz çözümler sayesinde Ar-Ge ekiplerimiz, farklı illerden veya dünyanın farklı noktalarından eş zamanlı ve yüksek etkileşimle çalışabiliyor. Tasarım süreçlerimizi hızlandıran ve verimliliği artıran bu yaklaşım, XR teknolojileriyle desteklendiğinde sürdürülebilir tasarım ve ürün kalitesinde de önemli kazanımlar sağlıyor” dedi.

    5G ihalesi Ağustos'ta yapılacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 5G ihalesinin Ağustos ayında yapılacağını ve 2026'da ilk sinyalin verileceğini duyurdu. 5G'nin ilk olarak yoğun nüfuslu şehirlerde devreye alınması bekleniyor.

    5G Teknolojisinin Avantajları Neler?

    • Ultra Düşük Gecikme (Low Latency): Tepki süresi 1 milisaniyeye kadar düşer. Uzaktan cerrahi, otonom araçlar ve gerçek zamanlı tasarım gibi uygulamalarda kritik öneme sahiptir.
    • Yüksek Hız (High Speed): 4G’den 10 kata kadar daha hızlı veri aktarımı sağlar.
    • Büyük dosyalar, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve 3D modeller hızlıca paylaşılabilir.
    • Geniş Bağlantı Kapasitesi (Massive Connectivity): Aynı anda milyonlarca cihaz bağlantı kurabilir. Akıllı fabrikalar, nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları için idealdir.
    • Ağ Dilimleme (Network Slicing): Ağ sanal olarak farklı hizmetlere bölünebilir. Her kullanıcıya özel bant genişliği, güvenlik ve hız sunulabilir.
    • Güvenlik ve Esneklik: Yapay zekâ destekli ağ yönetimi sayesinde tehditlere karşı hızlı önlem alınabilir. Kurumlar ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ağ çözümleri kullanabilir.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tribundergi forum metin2 evlilik bets10 güvenilir mı ethica sigorta güvenilir mı kgt nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum