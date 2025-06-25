5G ile mesafeler kalkıyor: İstanbul-Eskişehir arasında uzaktan tasarım çalışması yapıldı

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Tam Boyutta Gör Turkcell, 5G teknolojisi ile yeni bir test daha gerçekleştirdi. 300 km uzaklıkta 5G teknolojisi ve artırılmış gerçeklik (XR) gözlükleri kullanılarak uzaktan tasarım çalışması yapıldı.

Turkcell’in Beko ve Ericsson iş birliğinde gerçekleştirilen VERGE Projesi hayata geçirildi. Beko’nun Eskişehir’deki Ar-Ge Merkezi ile yaklaşık 300 km uzaklıktaki Turkcell Kartal Palaza arasında 5G bağlantısı ile iletişim kuruldu. XR gözlükler kullanılarak tasarım uzmanı ekipler ortak tasarım çalışması yaptı

Bakan açıkladı: 5G ihalesi Ağustos'ta yapılacak 2 gün önce eklendi

Bu uygulama, 5G’nin ofisler arasındaki mesafeleri ortadan kaldıracağının bir göstergesi oldu. 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesi ile uzak mesafelerdeki farklı lokasyonlar arasında endüstriyel tasarım süreçlerinin daha verimli ve etkileşimli hale gelmesi sağlanıyor. Bu teknolojik gelişme, ürün geliştirme süreçlerini lokasyondan bağımsız olarak hızlandırarak firmaların küresel rekabet gücünü de artırıyor. 5G teknolojisiyle birlikte gelen ağ dilimleme kabiliyetinin; verimli kaynak kullanımı, güvenlik ve esneklik gibi avantajlarıyla birçok sektörde dijital dönüşüme katkı sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında, 5G RAN şebekesi üzerinde ağ dilimleme teknolojisi uygulanıyor. Ağ kaynakları yapay zekâ algoritmalarıyla uçtan uca, otonom ve verimli şekilde yönetiliyor. Bu yenilikçi yaklaşımın, endüstriyel tasarım süreçlerinde ve farklı sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırması amaçlanıyor

Beko Bilişim Teknolojileri Kıdemli Direktörü Yekta Caymaz, “VERGE projesi kapsamında geliştirdiğimiz çözümler sayesinde Ar-Ge ekiplerimiz, farklı illerden veya dünyanın farklı noktalarından eş zamanlı ve yüksek etkileşimle çalışabiliyor. Tasarım süreçlerimizi hızlandıran ve verimliliği artıran bu yaklaşım, XR teknolojileriyle desteklendiğinde sürdürülebilir tasarım ve ürün kalitesinde de önemli kazanımlar sağlıyor” dedi.

5G ihalesi Ağustos'ta yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 5G ihalesinin Ağustos ayında yapılacağını ve 2026'da ilk sinyalin verileceğini duyurdu. 5G'nin ilk olarak yoğun nüfuslu şehirlerde devreye alınması bekleniyor.

5G Teknolojisinin Avantajları Neler?

Ultra Düşük Gecikme (Low Latency): Tepki süresi 1 milisaniyeye kadar düşer. Uzaktan cerrahi, otonom araçlar ve gerçek zamanlı tasarım gibi uygulamalarda kritik öneme sahiptir.

Tepki süresi 1 milisaniyeye kadar düşer. Uzaktan cerrahi, otonom araçlar ve gerçek zamanlı tasarım gibi uygulamalarda kritik öneme sahiptir. Yüksek Hız (High Speed) : 4G’den 10 kata kadar daha hızlı veri aktarımı sağlar.

: 4G’den 10 kata kadar daha hızlı veri aktarımı sağlar. Büyük dosyalar, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve 3D modeller hızlıca paylaşılabilir.

Geniş Bağlantı Kapasitesi (Massive Connectivity) : Aynı anda milyonlarca cihaz bağlantı kurabilir. Akıllı fabrikalar, nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları için idealdir.

: Aynı anda milyonlarca cihaz bağlantı kurabilir. Akıllı fabrikalar, nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları için idealdir. Ağ Dilimleme (Network Slicing): Ağ sanal olarak farklı hizmetlere bölünebilir. Her kullanıcıya özel bant genişliği, güvenlik ve hız sunulabilir.

Ağ sanal olarak farklı hizmetlere bölünebilir. Her kullanıcıya özel bant genişliği, güvenlik ve hız sunulabilir. Güvenlik ve Esneklik: Yapay zekâ destekli ağ yönetimi sayesinde tehditlere karşı hızlı önlem alınabilir. Kurumlar ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ağ çözümleri kullanabilir.

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