Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, sensör gelirinde rekor kırdı: Telefonlar ise kan kaybediyor

    Sony, 31 Mart 2025’te sona eren 2024 mali yılına ait finansal sonuçlarını paylaştı. Görüntü sensörlerinde rekor kırarken, akıllı telefon bölümü küçülmeye devam ediyor.

    Sony, sensör gelirinde rekor kırdı: Telefonlar ise kan kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Sony, 31 Mart 2025’te sona eren 2024 mali yılına ait finansal sonuçlarını paylaştı. Imaging & Sensing Solutions (I&SS) bölümü 12,4 milyar dolarlık (1 trilyon 799 milyar ¥) ciroya ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 1,35 milyar dolar artış anlamına geliyor. Faaliyet kârı ise 1,8 milyar dolar (261 milyar ¥) seviyesine çıkarak bölüm tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

    Sony, sensör gelirinde rekor kırdı

    Sensör bölümünde yaşanan artışının en büyük nedeni, akıllı telefonlar için sensör talebi. Ayrıca Japon Yenindeki zayıflama, gelirlerde yukarı yönlü bir etki yarattı. Birim, artan taleple birlikte daha gelişmiş yarı iletken süreçlerine beklenenden erken geçiyor. Sony, sensörlerde hem yatay hem de dikey piksel yoğunluğunu artırmayı hedefliyor. 

    Öte yandan Entertainment Technology & Services (ET&S) çatısı altındaki akıllı telefon faaliyetlerinin küçülmeye devam ediyor. ET&S cirosu 16,6 milyar dolar (2 trilyon 409 milyar ¥) ile sınırlı bir düşüş yaşadı. Ancak faaliyet kârı 1,3 milyar dolar (190 milyar ¥) seviyesine yükseldi. Mobil iletişim segmenti ise 1,9 milyar dolar (279 milyar ¥) gelir elde etti. Bu rakam, önceki yılki 2,1 milyar dolarlık (299 milyar ¥) gelirin altında kaldı.

    Xperia satışları ile Bravia televizyon satışları hem adet bazında hem ciroda düşüş gösterdi. Mobil bölümün toplam ET&S gelirleri içindeki payı yaklaşık sekizde bire geriledi. Game & Network Services (G&NS) bölümü ise, yazılım satışları ve PlayStation Plus aboneliklerindeki artış sayesinde 32,2 milyar dolar (4 trilyon 670 milyar ¥) ciro ve 2,9 milyar dolar (414 milyar ¥) faaliyet kârı açıkladı.

    Öte yandan donanım satışları düşse de, ağ hizmetleri ve üçüncü parti oyun gelirleri bu kaybı telafi etti. Sony Music tarafında ise dijital müzik akışı gelirleri rekor kırdı. Aslına bakacak olursak sensör, müzik ve oyun birimleri Sony'nin kârlılığını artıran ana bölümler olurken, akıllı telefon segmenti küçülmeye devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    erkek kenevir kafa yaparmı kia picanto kronik sorunlar tecili bozdursam ne zaman askere giderim cleocin t kaç günde etki eder 14400f vs 7500f

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 1
    LENOVO IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum