Sony, sensör gelirinde rekor kırdı: Telefonlar ise kan kaybediyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, 31 Mart 2025’te sona eren 2024 mali yılına ait finansal sonuçlarını paylaştı. Imaging & Sensing Solutions (I&SS) bölümü 12,4 milyar dolarlık (1 trilyon 799 milyar ¥) ciroya ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 1,35 milyar dolar artış anlamına geliyor. Faaliyet kârı ise 1,8 milyar dolar (261 milyar ¥) seviyesine çıkarak bölüm tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Sony, sensör gelirinde rekor kırdı

Sensör bölümünde yaşanan artışının en büyük nedeni, akıllı telefonlar için sensör talebi. Ayrıca Japon Yenindeki zayıflama, gelirlerde yukarı yönlü bir etki yarattı. Birim, artan taleple birlikte daha gelişmiş yarı iletken süreçlerine beklenenden erken geçiyor. Sony, sensörlerde hem yatay hem de dikey piksel yoğunluğunu artırmayı hedefliyor.

Öte yandan Entertainment Technology & Services (ET&S) çatısı altındaki akıllı telefon faaliyetlerinin küçülmeye devam ediyor. ET&S cirosu 16,6 milyar dolar (2 trilyon 409 milyar ¥) ile sınırlı bir düşüş yaşadı. Ancak faaliyet kârı 1,3 milyar dolar (190 milyar ¥) seviyesine yükseldi. Mobil iletişim segmenti ise 1,9 milyar dolar (279 milyar ¥) gelir elde etti. Bu rakam, önceki yılki 2,1 milyar dolarlık (299 milyar ¥) gelirin altında kaldı.

Sony’den oyunların PC portları için açıklama: “Acelemiz yok” 1 hf. önce eklendi

Xperia satışları ile Bravia televizyon satışları hem adet bazında hem ciroda düşüş gösterdi. Mobil bölümün toplam ET&S gelirleri içindeki payı yaklaşık sekizde bire geriledi. Game & Network Services (G&NS) bölümü ise, yazılım satışları ve PlayStation Plus aboneliklerindeki artış sayesinde 32,2 milyar dolar (4 trilyon 670 milyar ¥) ciro ve 2,9 milyar dolar (414 milyar ¥) faaliyet kârı açıkladı.

Öte yandan donanım satışları düşse de, ağ hizmetleri ve üçüncü parti oyun gelirleri bu kaybı telafi etti. Sony Music tarafında ise dijital müzik akışı gelirleri rekor kırdı. Aslına bakacak olursak sensör, müzik ve oyun birimleri Sony'nin kârlılığını artıran ana bölümler olurken, akıllı telefon segmenti küçülmeye devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: