Nokia, 6G takvimini açıkladı: 5G yaygınlaşmadan 6G geliyor

2030 yılında geliyor
Nokia’nın blog yazısıyla duyurduğu takvime göre, 6G üzerindeki araştırmalar ve standart belirleme çalışmaları 2027’nin ilk çeyreğinde sona erecek. Ardından hazırlanacak teknik raporlarla birlikte 2029'un son çeyreğinde 6G'nin ilk ticari adımları atılacak. Küresel anlamda yaygın kullanıma sunulması ise 2030 yılında gerçekleşecek.
Bu arada, yeni nesil bağlantı teknolojisindeki bir diğer yenilik ise frekans paylaşımı. 6G, mevcut 5G altyapısıyla uyumlu bir şekilde çalışacak ve 5G-6G Multi-RAT Spectrum Sharing (MRSS) adı verilen sistem sayesinde frekans verimliliği önemli ölçüde artacak. Bu geçiş sürecinde 5G'nin, 6G için köprü görevi görmesi planlanıyor.
Son olarak Haziran 2025 itibarıyla, mobil iletişim sektöründeki en önemli iş birliklerinden biri olan 3GPP kapsamındaki toplantılarla birlikte teknik altyapıya dair çalışmalar hız kazanacak. Geçtiğimiz hafta Prag'da yapılan 3GPP toplantısı, bu sürecin başlangıç noktalarından biri olarak kayda geçti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: