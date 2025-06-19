Nokia, 6G takvimini açıkladı: 5G yaygınlaşmadan 6G geliyor

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Tam Boyutta Gör Mobil iletişimde 5G standardı hâlâ birçok ülkede tam anlamıyla yaygınlaşmamış olsa da, bir sonraki adım olan 6G için hazırlıklar şimdiden başladı. Nokia ise, yaptığı son açıklamada 6G yol haritasını netleştirdi. Şirketin paylaştığı takvime göre, 6G'ye geçiş süreci 2030'da geniş çapta başlıyor.

2030 yılında geliyor

Nokia’nın blog yazısıyla duyurduğu takvime göre, 6G üzerindeki araştırmalar ve standart belirleme çalışmaları 2027’nin ilk çeyreğinde sona erecek. Ardından hazırlanacak teknik raporlarla birlikte 2029'un son çeyreğinde 6G'nin ilk ticari adımları atılacak. Küresel anlamda yaygın kullanıma sunulması ise 2030 yılında gerçekleşecek.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için 6G teknolojisinin yalnızca daha yüksek hızlar sunması beklenmiyor. Nokia ve Ericsson'a göre; yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML), 6G’nin temel yapı taşları olacak. AI destekli ağ yönetimi, konum belirleme, hareketlilik ölçümleri ve veri işleme gibi işlevler, 6G standardının sunduğu yenilikler arasında. Ayrıca Nokia, 6G'nin telefon pillerinde enerji verimliliğini artırabileceğini de ifade ediyor.

Türk Telekom ve Ericsson’dan 6G iş birliği 3 ay önce eklendi

Bu arada, yeni nesil bağlantı teknolojisindeki bir diğer yenilik ise frekans paylaşımı. 6G, mevcut 5G altyapısıyla uyumlu bir şekilde çalışacak ve 5G-6G Multi-RAT Spectrum Sharing (MRSS) adı verilen sistem sayesinde frekans verimliliği önemli ölçüde artacak. Bu geçiş sürecinde 5G'nin, 6G için köprü görevi görmesi planlanıyor.

Son olarak Haziran 2025 itibarıyla, mobil iletişim sektöründeki en önemli iş birliklerinden biri olan 3GPP kapsamındaki toplantılarla birlikte teknik altyapıya dair çalışmalar hız kazanacak. Geçtiğimiz hafta Prag'da yapılan 3GPP toplantısı, bu sürecin başlangıç noktalarından biri olarak kayda geçti.

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