Türk Telekom’dan Superbox’a rakip taşınabilir internet: Cep Magnet

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom, yaz aylarında evinden uzakta internet ihtiyacı duyan kullanıcılar için taşınabilir internet hizmeti Cep Magnet’i kullanıma sunuyor. Müşteriler Cep Magnet ile mobil internet hizmetinin olduğu her yerde tüm cihazlarından 4.5G hızında internete bağlanabiliyor.

Cep Magnet, taşınabilir modemlerle birlikte kullanılabiliyor. Kendi taşınbilir modeminizde kullanabilir veya 12 ay taahütle Cep Magnet Modemli tarifelere abone olabilirsiniz. 12 ayın sonunda modem müşterinin oluyor.

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Cep Magnet Modemli tarifelerde TCL Linkzone MW42V cihazı gönderiliyor. Avuç içi büyüklüğündeki bu modemde 1500mAh batarya mevcut ve prizden uzakta 8 saate kadar bağlantı imkanı sunuyor. 150 Mbps'ye kadar download ve 50 Mbps'ye kadar upload hızları elde ediliyor. Modeme 15 cihaz aynı anda bağlanabilliyor.

Cep Magnet tarifelerinde 50GB,100GB, 200GB ve 300GB’lık kota seçenekleri sunuluyor. Limitsiz paket bulunmuyor. Cep Magnet Modemli 50GB ve 100GB’lık tarifelerini satın alan yeni müşterilere 3 ay boyunca kullanabilecekleri 50 GB internet hediye ediyor.

Türk Telekom Cep Magnet tarife fiyatları ne kadar?

Modemli 50 GB: 571 TL

Modemli 100 GB: 701 TL

Modemli 200 GB: 846 TL

Modemli 300 GB: 1.076 TL

50 GB: 350 TL

100 GB: 480 TL

200 GB: 625 TL

300 GB: 855 TL

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