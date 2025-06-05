Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk Telekom’dan Superbox’a rakip taşınabilir internet: Cep Magnet

    Türk Telekom, her yerde tüm cihazlarından internete bağlanmak isteyen müşteriler için Cep Magnet ile taşınabilir internet hizmeti sunuyor. Cep Magnet, bataryalı taşınabilir modemlerle kullanılıyor.

    Türk Telekom’dan Superbox rakibi taşınabilir internet: Cep Magnet Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, yaz aylarında evinden uzakta internet ihtiyacı duyan kullanıcılar için taşınabilir internet hizmeti Cep Magnet’i kullanıma sunuyor. Müşteriler Cep Magnet ile mobil internet hizmetinin olduğu her yerde tüm cihazlarından 4.5G hızında internete bağlanabiliyor.

    Cep Magnet, taşınabilir modemlerle birlikte kullanılabiliyor. Kendi taşınbilir modeminizde kullanabilir veya 12 ay taahütle Cep Magnet Modemli tarifelere abone olabilirsiniz. 12 ayın sonunda modem müşterinin oluyor. 

    Cep Magnet Modemli tarifelerde TCL Linkzone MW42V cihazı gönderiliyor. Avuç içi büyüklüğündeki bu modemde 1500mAh batarya mevcut ve prizden uzakta 8 saate kadar bağlantı imkanı sunuyor. 150 Mbps'ye kadar download ve 50 Mbps'ye kadar upload hızları elde ediliyor. Modeme 15 cihaz aynı anda bağlanabilliyor.

    Cep Magnet tarifelerinde 50GB,100GB, 200GB ve 300GB’lık kota seçenekleri sunuluyor. Limitsiz paket bulunmuyor. Cep Magnet Modemli 50GB ve 100GB’lık tarifelerini satın alan yeni müşterilere 3 ay boyunca kullanabilecekleri 50 GB internet hediye ediyor.

    Türk Telekom Cep Magnet tarife fiyatları ne kadar?

    • Modemli 50 GB: 571 TL
    • Modemli 100 GB: 701 TL
    • Modemli 200 GB: 846 TL
    • Modemli 300 GB: 1.076 TL
    • 50 GB: 350 TL
    • 100 GB: 480 TL
    • 200 GB: 625 TL
    • 300 GB: 855 TL
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telegram para kazanma dünyaya gelmeden önce ruhun herşeyi bildiğini fakat bunları yaşam içinde unuttuğunu nissan almera en çok tutulan modeli kaçak akım rölesi atıyor sigorta atmıyor pruzon krem yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 13T
    Xiaomi 13T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum