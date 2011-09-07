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Biostar'dan Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için yeni anakart; TZ68K+

7 yıl
11,9b
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6
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar yaptığı yeni bir açıklamayla Intel'in Sandy Bridge platformu için hazırladığı  TZ68K+ model ismini taşıyan Z68 çipsetli yeni anakartını duyurdu. LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci ailesinin tamamına destek sunan ATX yapıdaki yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2200MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.
Intel'in Z68 yonga setini kullandığı için hem işlemciye entegre grafik birimini kullandırabilen hem de hız aşırtma odaklı özellikleri bünyesinde barındıran anakartta %100 X.D.C katı kapasitörlere yer verildiğini görüyoruz. Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve hem Crossfire X hem de Virtu teknolojilerine destek sunan anakart, işlemciye entegre grafik biriminen görüntü aktarmak için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.
Diğer özellikleri arasında iki adet SATA-III ve  dört adet SATA-II portlarıyla birlikte Gigabit Ethernet, 5.1 kanal yüksek tanımlı ses, çift USB 3.0 konnektörü ve kullanıcıların Android ya da İOS işletim sistemli cihazlar üzerinden uzaktan erişime olanak tanıyan BIO-Remote 2'ye ye veriliyor. Yakında satışa sunulması beklenen Biostar TZ68K+'ın fiyatı ise açıklanmadı. 

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OverClocK1ng 7 yıl
yc#1
Arka panelde en az 6 USB girişi olmalıydı.


Evet. Arka panelde 3 tane USB port olması çok saçma. Benim anakartta 4 tane var, yetmiyor.

6 taneden aşağısı artık bence de az..
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tiger cage 7 yıl
görüntü güzel ama port özürlü bir kart
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Max payne 35 7 yıl
DVI ve VGA çıkışları üst üste olsaydı daha iyi olurdu.
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yc#1 7 yıl
Arka panelde en az 6 USB girişi olmalıydı.
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Tiegro 7 yıl
150TLden fazla olursa alınmaz z68 yongasından başka hiçbirşey yok..
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Pesidelphia 7 yıl
paradan haber ver
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