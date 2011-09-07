Biostar'dan Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için yeni anakart; TZ68K+

Biostar yaptığı yeni bir açıklamayla Intel'in Sandy Bridge platformu için hazırladığı TZ68K+ model ismini taşıyan Z68 çipsetli yeni anakartını duyurdu. LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci ailesinin tamamına destek sunan ATX yapıdaki yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2200MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Intel'in Z68 yonga setini kullandığı için hem işlemciye entegre grafik birimini kullandırabilen hem de hız aşırtma odaklı özellikleri bünyesinde barındıran anakartta %100 X.D.C katı kapasitörlere yer verildiğini görüyoruz. Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve hem Crossfire X hem de Virtu teknolojilerine destek sunan anakart, işlemciye entegre grafik biriminen görüntü aktarmak için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında iki adet SATA-III ve dört adet SATA-II portlarıyla birlikte Gigabit Ethernet, 5.1 kanal yüksek tanımlı ses, çift USB 3.0 konnektörü ve kullanıcıların Android ya da İOS işletim sistemli cihazlar üzerinden uzaktan erişime olanak tanıyan BIO-Remote 2'ye ye veriliyor. Yakında satışa sunulması beklenen Biostar TZ68K+'ın fiyatı ise açıklanmadı.