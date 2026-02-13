Bir dönemin sonu: AMD AGESA'yı geride bırakmaya hazırlanıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin, AGESA mimarisinin yerini alması planlanan yeni openSIL (open Silicon Initialization Library) çerçevesi, ilk kez bir tüketici anakartında test edilmeye başlandı. Polonyalı danışmanlık firması 3mdeb, openSIL'i MSI B850-P Pro üzerinde deneysel olarak çalıştırmayı başardı.

MSI PRO B850-P'de ilk kez denendi

Kaçıranlar için AGESA, AMD işlemcilerinin başlatılması ve ilk yüklenmesi için tasarlanmış bir kütüphane seti olarak kullanılıyor. Ancak önümüzdeki süreçte yerini openSIL'e bırakacak ve bu noktada ilk somut adım atıldı. Yeni çalışma şimdilik yalnızca bir "deneme" niteliğinde. Yani üretim sistemleri için uygun, kararlı bir sürümden söz edilmiyor. Ancak yine de geliştiriciler açısından önemli bir eşik aşılmış durumda.

Zen 6 nesliyle birlikte resmi olarak devreye girmesi beklenen OpenSIL, işlemcinin açılış aşamasında CPU, bellek ve yonga seti gibi temel bileşenleri devreye alan düşük seviyeli başlatma sürecini yeniden tasarlamayı hedefliyor. Bu katman, UEFI ya da Coreboot gibi üst seviye firmware yapılarıyla doğrudan iletişim kuruyor.

AGESA'nın yıllardır kapalı kaynak yapıda olması, güvenlik denetimleri ve bağımsız hata ayıklama süreçleri açısından eleştirilere neden oluyordu. OpenSIL ile birlikte silikon başlatma kodunun açık kaynak haline gelmesi, geliştiricilere bu kritik katmanı inceleme ve iyileştirme imkânı tanıyacak. Ayrıca AMD, openSIL'in AGESA'ya kıyasla daha modüler ve hafif olacağını, yalnızca UEFI'ye bağlı kalmadan farklı firmware çerçeveleriyle çalışabilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor.

3mdeb'in çalışması da Coreboot ekosistemi içinde yürütülüyor. Ekip, daha önce AMD'nin Epyc 9005 "Turin" işlemcilerini destekleyen sunucu anakartları için yayımlanan openSIL kodlarını temel alarak masaüstü platformuna uyarlama yapıyor.

Elbette şu aşamada son kullanıcı için pratik bir kazançtan söz etmek zor. MSI B850-P Pro üzerindeki destek henüz tamamlanmış değil ve sistem kararlılığı erken test sürecinde.

