Intel'den yıllar sonra bir ilk: Yeni soket üç nesil işlemciyi destekleyebilir

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Tam Boyutta Gör Intel'in yıl sonunda tanıtılması beklenen Nova Lake işlemcileriyle birlikte kullanacağı LGA 1954 soketi hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sızıntılara göre şirket, uzun yıllardır eleştirilen sık soket değiştirme politikasını geride bırakmaya hazırlanıyor.

Intel Nova Lake ve Razor Lake aynı sokette çalışabilir

Güvenilir donanım kaynaklarından Jaykihn'in paylaştığı bilgilere göre LGA 1954 soketi yalnızca Nova Lake işlemcileriyle sınırlı kalmayacak. Soketin, 2027'de gelmesi beklenen Razor Lake ailesini ve muhtemelen sonraki nesil işlemcileri de destekleyeceği belirtiliyor. İddialar doğru çıkarsa Intel kullanıcıları, yeni işlemciye geçiş yaparken anakart değiştirmek zorunda kalmayabilir.

Bu da özellikle son yıllarda yükselen donanım maliyetleri düşünüldüğünde önemli bir avantaj sağlayacak. Sızıntıya göre gelecekteki işlemci desteği için LGA 1954 anakartlarında 64 MB BIOS yongası bulunması gerekecek. Intel'in yeni soket için B960 yonga setini önerdiği ancak Z970 gibi üst seviye anakartların da destekleneceği belirtiliyor.

Kaçıranlar için Intel tarafında soket ömrü uzun zamandır kullanıcıların en çok eleştirdiği konular arasında yer alıyordu. Mevcut LGA 1851 platformu yalnızca Arrow Lake ve bazı Meteor Lake türevlerini destekliyor. Nova Lake ile birlikte şirketin yeniden yeni bir platforma geçmesi bekleniyor.

En uzun ömürlü işlemci soketlerinden olabilir

Buna karşın AMD, 2022 yılında tanıttığı AM5 platformunu 2029 yılına kadar destekleme sözü verdi. Bu nedenle Intel'in de benzer bir stratejiye yönelmesi, rekabet açısından önemli olacak. Son yıllarda Intel'in uzun süre destek verdiği son büyük platformlardan biri LGA 775 olmuştu. Yaklaşık yedi yıl boyunca kullanılan bu soket, Pentium 4'ten Core 2 Quad'a kadar çok sayıda işlemci nesline ev sahipliği yapmıştı.

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Öte yandan Nova Lake ailesinin oldukça iddialı özelliklerle gelmesi bekleniyor. Son sızıntılar, yeni nesil masaüstü işlemcilerin 52 çekirdeğe ve 288 MB L3 önbelleğe kadar ulaşabileceğini gösteriyor. Nova Lake'in ardından Razor Lake'in 2027 sonunda piyasaya sürülmesi beklenirken, Titan Lake ve Moon Lake gibi yeni mimarilerin ise 2028 yılında mobil segmentte karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Eğer bu iddialar doğrulanırsa LGA 1954, Intel'in uzun yıllardır kullandığı en uzun ömürlü işlemci soketlerinden biri olabilir.

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