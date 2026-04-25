    Intel Z970 anakartlar geliyor: Premium ve orta segment bir arada

    Masaüstü işlemci tarafında rekabet artarken, Intel cephesinden sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Nova Lake platformuyla anakartlar için Premium ve orta segment birleşiyor.

    Intel, yaklaşan Nova Lake-S işlemcileriyle birlikte yalnızca yeni bir soket değil, tamamen farklı bir yonga seti segmentasyonu da sunmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre serinin en dikkat çekici modeli olan Z970, bugüne kadar orta segmentte konumlanan B serisinin önemli bir kısmını üstlenebilir.

    Premium ve orta segment birleşiyor

    Paylaşılan detaylara göre Z970 anakartlar, klasik anlamda yalnızca üst seviye kullanıcılara hitap eden bir yonga seti olmaktan çıkıp daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Bu da onu, hem performans isteyen hem de bütçeyi çok zorlamak istemeyen sistem toplayıcılar için daha cazip hale getiriyor. Özellikle hız aşırtma desteğinin bu segmente taşınması, Z970'in en güçlü kozlarından biri olacak.

    Serinin en üstünde konumlanacak Z990 ise daha çok genişleme seçenekleri, daha fazla PCIe hattı ve üst düzey donanım kombinasyonlarıyla fark yaratacak. Giriş seviyesinde yer alması beklenen B960 ise daha sınırlı bağlantı seçenekleri ve hız aşırtma desteğinin olmamasıyla OEM sistemler ve mini PC'ler için konumlandırılacak.

    Bu yeni segmentasyon, anakart üreticilerine de daha esnek bir ürün yelpazesi sunacak. Z970 tabanlı modellerde geniş I/O seçenekleri ve hız aşırtma özellikleri korunurken, daha uygun fiyatlı çözümlerde M.2 yuvaları, PCIe slotları ve genel bağlantı seçeneklerinde kısıtlamalar görülebilir. Eğer bu strateji başarılı olursa, Z970 chipseti önümüzdeki dönemde masaüstü sistemlerin "yeni standart" platformu haline gelebilir.

