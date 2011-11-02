Biostar'ın X79 çipsetli yeni anakartı gün ışığına çıktı

X79 çipsetli yeni anakartı görünen üreticilerden biri de Biostar oldu ve firmanın TPower X79 isimli yeni modeline ait detaylar ortaya çıktı. Tasarım olarak TPower serisinin mevcut modelleriyle büyük benzerlikler taşıyan anakart, LGA20111 soket yapısına sahip olan Sandy Bridge-E kod adlı yeni nesil Core i7-3000 işlemci ailesine destek sunuyor.

Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 2400MHz'e kadar dört kanal bellek desteği sunan anakart üç adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve hem AMD Crossfire hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. Depolama sürücüleri ve benzeri donanımlar için 6'sı SATA-III ve biri SATA-II olmak üzere toplamda 7 adet SATA portu ile donatılan anakart üzerinde ayrıca 6 adet USB 3.0 portuna, Gigabit Ethernete, 7.1 kanal ses desteğine ve bir adet eSATA portuna yer veriliyor:

Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için debug LED ve güç-reset-clear cmos butonları ile gelen TPower X79'da pasif soğutma çözümüne yer verildiğini görüyoruz. Bu ayın ortalarına doğru lanse edilecek LGA2011 platformuyla birlikte pazara sunulması beklenen Biostar TPower X79 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.