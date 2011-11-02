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Biostar'ın X79 çipsetli yeni anakartı gün ışığına çıktı

7 yıl
12,1b
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14
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'ın X79 çipsetli yeni anakartı gün ışığına çıktı
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X79 çipsetli yeni anakartı görünen üreticilerden biri de Biostar oldu ve firmanın TPower X79 isimli yeni modeline ait detaylar ortaya çıktı. Tasarım olarak TPower serisinin mevcut modelleriyle büyük benzerlikler taşıyan anakart, LGA20111 soket yapısına sahip olan Sandy Bridge-E kod adlı yeni nesil Core i7-3000 işlemci ailesine destek sunuyor.
Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 2400MHz'e kadar dört kanal bellek desteği sunan anakart üç adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve hem AMD Crossfire hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. Depolama sürücüleri ve benzeri donanımlar için 6'sı SATA-III ve biri SATA-II olmak üzere toplamda 7 adet SATA portu ile donatılan anakart üzerinde ayrıca 6 adet USB 3.0 portuna, Gigabit Ethernete, 7.1 kanal ses desteğine ve bir adet eSATA portuna yer veriliyor:
Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için debug LED ve güç-reset-clear cmos butonları ile gelen TPower X79'da pasif soğutma çözümüne yer verildiğini görüyoruz. Bu ayın ortalarına doğru lanse edilecek LGA2011 platformuyla birlikte pazara sunulması beklenen Biostar TPower X79 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. 
Biostar'ın X79 çipsetli yeni anakartı gün ışığına çıktı
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Biostar'ın X79 çipsetli yeni anakartı gün ışığına çıktı
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Biostar'ın X79 çipsetli yeni anakartı gün ışığına çıktı
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makbulut 7 yıl
anakartin tasarimi süper renkler ve zevkler tartışılır. İşlemcinin anakart ortasına katılması hoş. Devasa büyüklükteki bir çok fanlı soğutucu ve sıvı soğutucu rahatla kullanabilirsiniz. Anakart chipsetine soğutucu takması sorunlu olacağı kesindir. 30 cm büyük ekran kartlarını kullancağınız da anakart üzerine extra soğutucu kullanılmayacaktir. profesyonel pc kullanmam diyorsanız. Detaya girmeden yüzeysel f/p bakmak gerekecek. Fiyat olarakta diğer markalardan ucuz olacağı kesin.
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LEON-X 7 yıl
775 sokette P45 çipsette o.c rekoruna imza atan anakartı var arkadaşlar, AM3 sokette 785g çipsette de çok iyi ürünleri var ve uygun fiyatlı, düzgün servis verilirse alınabilir bir markadır.
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kadir111 7 yıl
selamün aleyküm
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OverClocK1ng 7 yıl
Allah'ım renge bak yaa. Çok aramışlar mı acaba...
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Varminaard 7 yıl
huh
16 pin işlemci güc girişi... 2400mhz ram frekans destegi...
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alpa07 7 yıl
pcb rengi siyah olsa daha karizmatik görünür
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berdush42 7 yıl
Ucuz olsa da alsak
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EX_PRO 7 yıl
Sogutucuların Tasarımını Hiç Beğenmedim çok eksik yönü var bence
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Arcatera 7 yıl
Güzel karta benziyor biostar markası biraz itici gelmiştir hep bana
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Foxconn'un amiral gemisinden daha hoş geldi bana.
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