Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Odyssey oyuncu dizüstü modeli Nvidia RTX 2080 ile geliyor

Oyuncu dizüstü segmentinde en iyisini amaçlayan Samsung, Nvidia GeForce RTX 2080 mobil ekran kartı ile donattığı Notebook Odyssey oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı.
4 ay
4,9b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia’nın taşınabilir sistemlere yönelik olarak duyurduğu GeForce RTX ekran kartlarına yer veren firmalardan birisi de Samsung. Firma Notebook Odyssey oyuncu dizüstü serisini GeForce RTX ekran kartları ile güncelledi.

Samsung Notebook Odyssey özellikleri ve fiyatı

Yeni Notebook Odyssey modeli 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Nvidia G-Sync desteği sayesinde 144Hz tazeleme hızları mümkün oluyor ve yırtılmaların önüne geçiliyor. Ekran çerçevelerinde incelik aranmamış. Menteşe ise ekrana bir monitör havası katmış ve havalandırma konusunda verimlilik sağlamış. Kasanın ağırlığı 2.3Kg civarında.

Ayrıca Bkz. "HP Omen 15 dünyanın ilk 240Hz ekranına sahip oyuncu bilgisayarı"

Sekizinci nesil 6 çekirdekli Intel Core i7 işlemcisinden gücünü alan model Nvidia GeForce RTX 2080 mobil ekran kartı ile performans çıtasını en yukarıya çıkarıyor. Samsung’un RTX ekran kartına yer verdiği ilk dizüstü modeli Notebook Odyssey olacak.

16GB’a kadar DDR4 RAM bellek sunan modelde 2 adet NVMe SSD ve 1 adet 2.5 inç HDD kombinasyonu mevcut. Yine 3 adet USB 3.0, 1 adet USB Tip-C, Ethernet ve HDMI girişleri yer alıyor. Samsung Notebook Odyssey için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/samsung-odyssey-laptop/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KalemKolik 4 ay en beğenilen foreveriphone
foreveriphone
1000 doların altına getirse iyi satış yapar görsel olarak itici olmasına rağmen

Rtx 2080 diyor Nvidia G-Sync diyor sen 1000 dolar altı diyorsun
Bu notebook 2000 dolar altı bile olmayacak. Türkiyeye gelse vergilerle en az 15bin tl.
foreveriphone1000 doların altına getirse iyi satış yapar görsel olarak itici olmasına rağmenRtx 2080 diyor Nvidia G-Sync diyo...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stalker(1979) 4 ay
15 bin TL bile çok çok iyimser bir tahmin 25 Bin TL den aşağı olmaz bu alet. Oyuncu laptop ları iyice hayal oldu. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
innformatics 4 ay
"16GB’a kadar DDR4 RAM bellek sunan modelde"
Bu zamanda ? Bir yanlislik olmasin? Son kararin mi Ekrem71 ?!?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 4 ay
Rtx2080 ve fhd....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 4 ay
O nedir yahu, gözlerim acıdı bakarken. Bana göre berbar bir görüntüye sahip olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 ay denizbay1
1 usd / 1 tl
Dusunerek tekrar bak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 4 ay
Türkiye'den çekilmiş olan Samsung dizüstünden benene :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 4 ay
GTX 1080 barındırıp ta bu kadar estetik görünen başka cihaz görmedim. not: RTX'li başka cihaz olmadığından GTX örneği verdim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 ay
Tasarimi berbat. Hakla mantikla o tasarimda olmus merak ediyorum... Rakiplerini ornek alamamis. Samsung zaten yeni ve tecrubesi de pek yoktur ama rakiplerini iyi kopyalasaymis ozellikle isi tahliye sistemi malzeme kalitesi vs ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 ay smart1978
Kopyalamak mi.
Senle ben yokken samsung notebook uretiyordu..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurcan91 4 ay
GT550M'le devam..
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qerrard! 4 ay Onurcan91
Aynı kaderi paylaşıyoruz usta :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 4 ay
1000 doların altına getirse iyi satış yapar görsel olarak itici olmasına rağmen
3 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shkoksal 4 ay foreveriphone
1000 doların altında fiyat mı? Hocam sadece ekran kartının fiyatı o kadar zaten...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 4 ay foreveriphone
foreveriphone
1000 doların altına getirse iyi satış yapar görsel olarak itici olmasına rağmen

Rtx 2080 diyor Nvidia G-Sync diyor sen 1000 dolar altı diyorsun
Bu notebook 2000 dolar altı bile olmayacak. Türkiyeye gelse vergilerle en az 15bin tl.
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ters Adam 4 ay foreveriphone
Bu yaşa kadar iyi yaşamışsın valla tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 4 ay
Fazla yüksek olmuş hatları yoksa hoş. Ama önce samsung gaming laptop konusunda hp ve acer ile baş edebilsin sonra msi cılık oynarlar. Odyssey rezaletini bilen bilir dümdüz sekilli klavye kasa kalitesi 1500tl lik pc kadar ve soba gibi bir pc çıkardılar zamanin da ve 1300 dolar sanirsam fiyatı vardı...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4918 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ces2019, samsung notebook odyssey ve
3 etiket daha Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Xiaomi Black Shark Skywalker, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte ortaya çıktı 4 ay Beyindeki “zombi hücreler” ile obezite kaynaklı anksiyete arasındaki ilginç bağlantı 4 ay Yeni Mercedes CLA nihayet resmi olarak tanıtıldı 4 ay Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı 4 ay IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar 4 ay Giriş seviyesi Alcatel 1X ve 1C akıllı telefonları duyuruldu 4 ay Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650 4 ay Intel ‘’K’’ ve ‘’F’’ uzantılı 9. nesil işlemcilerini duyurdu 4 ay Orta seviye Asus VivoBook serisi güncellendi 4 ay Alienware Area 51m dizüstü modeli yükseltilebilir işlemci ve ekran kartı ile geliyor 4 ay Anker PowerPort Atom PD 1 hızlı şarj adaptörü satışa çıkıyor 4 ay Samsung’dan 98 inçlik 8K televizyon 4 ay Dijital asistanlı Lenovo Smart Clock duyuruldu 4 ay Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor 4 ay Dell Alienware’den 55 inçlik OLED oyuncu monitörü 4 ay Japon girişimden sevimli robot Lovot 4 ay Gilette ısıtmalı tıraş bıçağını tanıttı 4 ay 11K çözünürlüğünde Insta360 Titan VR kamerası duyuruldu 4 ay Royole, katlanabilir klavyesini CES 2019'da tanıttı 4 ay Android Q, sistem genelinde karanlık mod özelliği ile gelecek 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Odyssey oyuncu dizüstü modeli Nvidia RTX 2080 ile geliyor Sonraki GeForce takviyeli yeni ultrabook | Asus Zenbook güzelleşiyor 4 ay PS4 satışları 100 milyona yürüyor 4 ay Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında 4 ay Sony'nin Android TV'lerine AirPlay 2 ve HomeKit desteği geliyor 4 ay Sahibini takip eden akıllı bavul | Otonom gidiyor 4 ay Bu telefon farklı | Gizlilik modu var 4 ay Sinemadaki hasılat kavgasının çözümü için gözler Meclis'te 4 ay Asus, HDR destekli ROG Strix XG oyuncu monitörlerini duyurdu 4 ay Furrion Rova kablosuz şarj özellikli soğutma dolabı tanıtıldı 4 ay Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranına sahip ekran panelinden yeni görüntüler 4 ay Huawei Mate 20 Pro yapay zeka ile neler yapabiliyor? 4 ay Çığır açan çalışma sonucu kanserin bağışıklık hücrelerini ele geçirmesi engellendi 4 ay Harley Davidson'un elektrikli motosikleti 30 bin dolara 177 km menzil sunacak 4 ay Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi 4 ay HTC Vive Pro Eye anlık göz takibi sunuyor 4 ay Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor 4 ay Işık tabanlı internet LiFiMax, 16 kişiye kadar bağlantı verebiliyor 4 ay 48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV 4 ay Soundbrenner Core müzisyenler için akıllı saat 4 ay HP Omen 15 dünyanın ilk 240Hz ekranına sahip oyuncu bilgisayarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim