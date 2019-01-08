Samsung Odyssey oyuncu dizüstü modeli Nvidia RTX 2080 ile geliyor

Nvidia’nın taşınabilir sistemlere yönelik olarak duyurduğu GeForce RTX ekran kartlarına yer veren firmalardan birisi de Samsung. Firma Notebook Odyssey oyuncu dizüstü serisini GeForce RTX ekran kartları ile güncelledi.

Samsung Notebook Odyssey özellikleri ve fiyatı

Yeni Notebook Odyssey modeli 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Nvidia G-Sync desteği sayesinde 144Hz tazeleme hızları mümkün oluyor ve yırtılmaların önüne geçiliyor. Ekran çerçevelerinde incelik aranmamış. Menteşe ise ekrana bir monitör havası katmış ve havalandırma konusunda verimlilik sağlamış. Kasanın ağırlığı 2.3Kg civarında.

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Sekizinci nesil 6 çekirdekli Intel Core i7 işlemcisinden gücünü alan model Nvidia GeForce RTX 2080 mobil ekran kartı ile performans çıtasını en yukarıya çıkarıyor. Samsung’un RTX ekran kartına yer verdiği ilk dizüstü modeli Notebook Odyssey olacak.

16GB’a kadar DDR4 RAM bellek sunan modelde 2 adet NVMe SSD ve 1 adet 2.5 inç HDD kombinasyonu mevcut. Yine 3 adet USB 3.0, 1 adet USB Tip-C, Ethernet ve HDMI girişleri yer alıyor. Samsung Notebook Odyssey için henüz bir fiyat açıklanmadı.