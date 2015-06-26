Bir çubuk bilgisayar da Archos'tan

HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan ve tam fonksiyonel bir Windows bilgisayar deneyimi sunan çubuk bilgisayar trendi giderek önem kazanıyor. Son iki ayda pek çok firma çubuk bilgisayarlarını duyurdu. Bir duyuru da Fransız Archos'tan.





Archos PC Stick adındaki çubuk bilgisayar Lenovo'nun modelinde olduğu gibi bir önceki nesil Bay Trail işlemcileri temel alıyor ve daha çok düşük maliyetli bir çizgi izliyor. Modele 4 çekirdekli Intel Atom Z3735F yongaseti gerekli gücü sağlıyor. Yongasetinde 2 çekirdekli Intel HD grafik birimi mevcut.





Modelde 2GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, WiFi, Bluetooth 4.0, kızılötesi portu, USB girişi, enerji için microUSB girişi, 60gr ağırlık, Windows 10 işletim sistemi, Office Mobile yazılım paketi şeklinde diğer özelliklere sahip. Archos PC Stick modeli sonbahar döneminde 100$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacak.

http://hexus.net/tech/news/systems/84305-archos-launches-hdmi-pc-stick-sets-uk-price-79/