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Bir çubuk bilgisayar da Archos'tan

3 yıl
4b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir çubuk bilgisayar da Archos'tan

HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan ve tam fonksiyonel bir Windows bilgisayar deneyimi sunan çubuk bilgisayar trendi giderek önem kazanıyor. Son iki ayda pek çok firma çubuk bilgisayarlarını duyurdu. Bir duyuru da Fransız Archos'tan.

Archos PC Stick adındaki çubuk bilgisayar Lenovo'nun modelinde olduğu gibi bir önceki nesil Bay Trail işlemcileri temel alıyor ve daha çok düşük maliyetli bir çizgi izliyor. Modele 4 çekirdekli Intel Atom Z3735F yongaseti gerekli gücü sağlıyor. Yongasetinde 2 çekirdekli Intel HD grafik birimi mevcut. 

Modelde 2GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, WiFi, Bluetooth 4.0, kızılötesi portu, USB girişi, enerji için microUSB girişi, 60gr ağırlık, Windows 10 işletim sistemi, Office Mobile yazılım paketi şeklinde diğer özelliklere sahip. Archos PC Stick modeli sonbahar döneminde 100$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacak.  

http://hexus.net/tech/news/systems/84305-archos-launches-hdmi-pc-stick-sets-uk-price-79/ Yorum Yaz
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savasserter 3 yıl
Eğer wifi çekim gücü iyiyse bununla televizyondan bilgisayara güzel uzak masaüstü bağlantısı kurulur.
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onur1971 3 yıl
hocam kickstarter deki ürün dörtte bir RAM ve sekizde bir stored ile fiyat olarak bununla mukayese edilmesi bience yanlış Elbetteki daha uygun olabilirdi....
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balcis 3 yıl
kafamda şöyle bir denklem kuruyorum bu işlemci ve konf. ile bu boyuttaysa hacim olarak bunun 4-5 katına adam gibi bir pc olması lazım ama nedense arası yok. ya kocamanlar ya minnacıklar (ara boyutta olanlar da bunların gücünde oluyor, adamakıllı olmuyor)
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DH Misafiri 3 yıl
kickstarter.com/...
9 dolar nerde 100 dolar nerde işte bunlar hep pazarlamacıların işi :)
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DubSteq 3 yıl
3575F değil 3735F olacak o işlemci numarası. İntel de 3575 diye bir model yok.
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Playb0yTr 3 yıl
Vay a. neler var dünyada
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