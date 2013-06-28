BlackBerry'den PlayBook kullanıcılarına üzücü haber

Birinci mali çeyreğin finans raporunu kamuoyuyla paylaşan BlackBerry, PlayBook kullanıcılarını üzecek bir haber de verdi. Hatırlayacağınız üzere, şirket ocak ayında düzenlenen BlackBerry 10 lansmanında PlayBook'un BlackBerry 10 güncellemesini alacağını söylemişti. Ancak, şirketin CEO'su Thorsten Heins'in yaptığı son açıklama aradan geçen sürenin PlayBook cephesinde bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor.

PlayBook'un BlackBerry 10 güncellemesi alamayacağını açıklayan CEO, bu durumun nedeni olarak ise, cihazın BlackBerry 10 ile tatmin edici bir performans sergileyememesini gösterdi. Ayrıca, Heins şirketin temel ürünlerine daha çok odaklanacağı bilgisini de verdi.





Hatırlayacağınız üzere, Heins geçtiğimiz ayın başında yaptığı bir açıklamayla tablet pazarının 5 yıl içerisinde kaybolacağını öne sürmüştü. Anlaşılan Heins'in bu açıklamaları BlackBerry'nin gelecek planlarını şekillendirecek gibi görünüyor.

http://www.theverge.com/2013/6/28/4473888/blackberry-playbook-will-not-be-upgraded-to-blackberry-10