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BlackBerry'den PlayBook kullanıcılarına üzücü haber

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry'den PlayBook kullanıcılarına üzücü haber
Birinci mali çeyreğin finans raporunu kamuoyuyla paylaşan BlackBerry, PlayBook kullanıcılarını üzecek bir haber de verdi. Hatırlayacağınız üzere, şirket ocak ayında düzenlenen BlackBerry 10 lansmanında PlayBook'un BlackBerry 10 güncellemesini alacağını söylemişti. Ancak, şirketin CEO'su Thorsten Heins'in yaptığı son açıklama aradan geçen sürenin PlayBook cephesinde bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor.
PlayBook'un BlackBerry 10 güncellemesi alamayacağını açıklayan CEO, bu durumun nedeni olarak ise, cihazın BlackBerry 10 ile tatmin edici bir performans sergileyememesini gösterdi. Ayrıca, Heins şirketin temel ürünlerine daha çok odaklanacağı bilgisini de verdi.

Hatırlayacağınız üzere, Heins geçtiğimiz ayın başında yaptığı bir açıklamayla tablet pazarının 5 yıl içerisinde kaybolacağını öne sürmüştü. Anlaşılan Heins'in bu açıklamaları BlackBerry'nin gelecek planlarını şekillendirecek gibi görünüyor. 

http://www.theverge.com/2013/6/28/4473888/blackberry-playbook-will-not-be-upgraded-to-blackberry-10 Yorum Yaz
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Kısıtlı bir kullanıcı kitlesi varken sözünden dönme lüksü gösterebilirmek...
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fantomasds 6 yıl
Bir insan niye blackböli alır? Köylü Hasan dayıdan farklı olmak için. Çünkü Hsan dayı çin işi tablet almıştır. (Angry birds oynar, pdf kitap okur, internete girer v.s.) Hiç Hasan Dayı ile aynı makina-platform kullanılır mı? Havası bozulur vatandaşın. Entelliği dantelliği zedelenir.
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yc#1 6 yıl
Eski ürünlerine güncelleme desteği vermeyerek kullanıcılarına üvey evlat muamelesi yapan BB yine şaşırtmadı.
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fantomasds 6 yıl
Bazı firmalara güncelleme yapmıyorlar diye eleştri getiren vatandaşlar, önce aldığınız platforma bakın. Android 4.0, masaüstündeki win xp gibi. Android 4.0lı bir cihaz alan (basit çin modelleri de dahil.) uygulamalarla istediği işi görebilir. Ama BB alan bırak güncellemeyi uygulama bile bulamaz. Varsın 150 liralık tablet güncellenmesin. Vatandaşın işini görüyor ya.
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onur01651 6 yıl fantomasds
fantomasds

Bazı firmalara güncelleme yapmıyorlar diye eleştri getiren vatandaşlar, önce aldığınız platforma bakın. Android 4.0, masaüstündeki win xp gibi. Android 4.0lı bir cihaz alan (basit çin modelleri de dahil.) uygulamalarla istediği işi görebilir. Ama BB alan bırak güncellemeyi uygulama bile bulamaz. Varsın 150 liralık tablet güncellenmesin. Vatandaşın işini görüyor ya.

Tabletlerde bi html5 desteği kaldı eksik olan. Geri kalan herşey neredeyse tamam. BB ise alındı alınalı
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BlackBeasT 6 yıl
Genelde kanada ve USA'da ciddi kullanıcı var ki daha 2-3 yıllık cihaz PB, BB10 PB gelecek dendi devo'lar için SDK yayınlandı şimdide sözlerinden dönüyorlar.
Adam belki tablet ihtiyacı vardı BB10 gelecek söylemlerinden sonra PB aldıysa, USA'da yaşasam davacı olurdum ürün satmak adına yalan demeçler veriyorlar.
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hayk24 6 yıl
aldigim ilk ve son cihaz olacak ... bb10 diyerek milleti aldattilar 2 yildir güncelleme bekliyoruz cihaz dolapta bir ise yaramiyor bu firmadan igne bile almam artik
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Çerçeve zaten başka bi dünya
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gokhans19 6 yıl
2 gün sonrada şirket batıyor derler. Ürününün arkasında durmayan firmadan iğne bile almamak lazım satarken iyi ama destekte sıfır.
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nurettinaz 6 yıl
Bu yapılabilecek en büyük ayıptır bir dünya devi olarak görülen şirket için. Bence bu yapılan bb açısından artık verilen sözlere hep bir tereddütle yaklaşılacağı anlamına gelir. Ben hatırlıyorum Motorola Xoom 2 alma aşamasında aklım bolca bb tablete kayıyordu en büyük nedeni ise bir çok teknoloji uzmanının ve bb kullanıcılarının bb os 10 övmeleri ve bu tabletin inanılmaz işler sunacağıydı ancak iyi ki android almışım dedim bu haberi okuduktan sonra en azından custom rom diye bir nimet var.
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teramit 6 yıl
firma yöneticileri güncelleme alacakmıymış :)
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Raikirin 6 yıl en beğenilen
Kısıtlı bir kullanıcı kitlesi varken sözünden dönme lüksü gösterebilirmek...
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CEO 6 yıl
Blackberry gitgide daha da boş bir marka haline gelmeye başladı.
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