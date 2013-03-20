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BlackBerry'nin yeni cihazları güvenlik konusunda CESG'den geçerli not alamadı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry'nin yeni cihazları güvenlik konusunda CESG'den geçerli not alamadı
BlackBerry denince ilk akla gelen konulardan biri güvenlik, ancak İngiltere Elektronik İletişim Güvenlik Gurubu(CESG) şirketin yeni işletim sistemiyle çalışan cihazları pek de güvenli bulmamış gibi görünüyor.

CESG'nin BlackBerry 10 ile çalışan BlackBerry Q10 ve Z10'a güvenlik konusunda geçer not vermemesi ve bunun basına yansıması üzerine BlackBerry, konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunmakta gecikmedi. Açıklamasında güvenliğin ön planda olduğu şirketlerin seçimi olan BlackBerry 10'un geçer not alamamasının sebebinin onay sürecindeki değişikler olduğunu dile getirdi. Güvenlik konusundaki açıklarını kapatmak için CESG ile birlikte çalışmalara devam edeceklerini de belirten şirket, güvenlik açıklarını kapatacak güncellemenin ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi vermedi. 

Güvenliğe verdiği önem sayesinde, kendine kurumsal bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başarmış olan BlackBerry'nin eksiklerini düzelterek CESG'den geçerli not alıp alamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.theverge.com/2013/3/19/4124714/blackberry-10-not-secure-enough-says-british-government Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Blackberry denilince akla ilk gelen şirketin yani RiM in güvenlik konusunda çok titiz olduğu hatta bazı ülkelerde ajanların Blackberry kullandığı ve bu ülkelerin hükümetlerinin RiM'den kullanıcı bilgilerini vermelerini istediğini ve RiM'in bu bilgileri vermeyip koskoca hükümetlere bile taviz vermeyip o ülkelerde satışının yasaklandığı olup böyle bir olay varsa ve geçer not almazsa RiM'in en büyük yanlışının bu olacağı. Umarım en kısa sürede düzelir. Yoksa işi zor...
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wagenhaus 6 yıl
daha önceki habere göre alman hükümetinin z10'a geçiş yapacagı yazıyordu..
hali hazırda kullandıkları blackberry cihazlarının z10 ile takaslanıp secusmart firmasının üretecegi güvenlik çipleriyle birlikte hazırlanıp kullanılacagı söylenmişti..
aşagıdaki sitede bilgi var secusmart.com/...
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gFalcon 6 yıl
Artık business da değil.
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