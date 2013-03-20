BlackBerry'nin yeni cihazları güvenlik konusunda CESG'den geçerli not alamadı

BlackBerry denince ilk akla gelen konulardan biri güvenlik, ancak İngiltere Elektronik İletişim Güvenlik Gurubu(CESG) şirketin yeni işletim sistemiyle çalışan cihazları pek de güvenli bulmamış gibi görünüyor.





CESG'nin BlackBerry 10 ile çalışan BlackBerry Q10 ve Z10'a güvenlik konusunda geçer not vermemesi ve bunun basına yansıması üzerine BlackBerry, konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunmakta gecikmedi. Açıklamasında güvenliğin ön planda olduğu şirketlerin seçimi olan BlackBerry 10'un geçer not alamamasının sebebinin onay sürecindeki değişikler olduğunu dile getirdi. Güvenlik konusundaki açıklarını kapatmak için CESG ile birlikte çalışmalara devam edeceklerini de belirten şirket, güvenlik açıklarını kapatacak güncellemenin ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi vermedi.





Güvenliğe verdiği önem sayesinde, kendine kurumsal bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başarmış olan BlackBerry'nin eksiklerini düzelterek CESG'den geçerli not alıp alamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/3/19/4124714/blackberry-10-not-secure-enough-says-british-government