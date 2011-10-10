Bookeen firması Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi'ne sahip Cybook Odyssey e-okuyucusunu tanıttı

Haber Editörü
Günlük hayatımızın bir parçası olan basılı kitapların farklı formatlarda dijital olarak okunmasına imkan veren e-kitap kavramı Amazon ve Barnes & Noble firmalarının e-okuyucuları ile yaptığı katkı sonrası her 100 basılı kitaba karşılık 140 dijital kitabın satıldığı dev bir pazar haline geldi.
Bildiğimiz tablet ekranları yerine e-ink adı verilen ve gözleri yormayan bir ekran teknolojisi kullanan e-kitaplara her geçen gün yeni teknolojiler eklenmeye devam ediyor.
Bookeen firması tarafından satışa sunulacak Cybook Odyssey adlı e-okuyucu modeli High Speed Ink System - Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi adı verilen yeni bir teknoloji sunuyor.
Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi teknolojisi dokunma hassasiyetini artırırken daha hızlı bir görüntüleme sunuyor. Kullanıcılar sayfaları sürüklerken görüntü kaybı yaşanmıyor. Odyssey e-okuyucusunda firmanın daha önceki modellerinde kullandığı Pearl E-Ink ekranların modifiye edilmiş bir versiyonu kullanılacak.
800 MHz Cortex -A8 tabanlı Texas Instruments üretimi bir işlemci kullanan model içerik indirmek için WiFi bağlantısına sahip. 6 inçlik pearl E Ink ekranın üzerinde hassas Neonode zForce dokunmatik panel bulunuyor. Batarya ömrü ise rakipleri ile aynı seviyede.
Cybook Odyssey Kasım ayı başlarında Avrupa pazarına sunulacak. Fiyatı hakkında resmi bir bilgi yok.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kendi elimde denemiş olarak söylüyorum.
Sonuçta tablet ağır, pil ömrü kısıtlı kalıyor. Bir kitabı 5-6 saate bitirirseniz pili de öncesinde bitirmeniz muhtemel.
Fakat bu cihazlar anca sayfa değişiminde pil harcadıkları için bitmeleri sayfa sayısına göre belirleniyor. 5000 sayfa 10000 sayfa gibi aynı fotoğraf makinalarındaki poz çekim sayısı gibi.