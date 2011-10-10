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E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bookeen firması Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi'ne sahip Cybook Odyssey e-okuyucusunu tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatımızın bir parçası olan basılı kitapların farklı formatlarda dijital olarak okunmasına imkan veren e-kitap kavramı Amazon ve Barnes & Noble firmalarının e-okuyucuları ile yaptığı katkı sonrası her 100 basılı kitaba karşılık 140 dijital kitabın satıldığı dev bir pazar haline geldi. 

Bildiğimiz tablet ekranları yerine e-ink adı verilen ve gözleri yormayan bir ekran teknolojisi kullanan e-kitaplara her geçen gün yeni teknolojiler eklenmeye devam ediyor.

Bookeen firması tarafından satışa sunulacak Cybook Odyssey adlı e-okuyucu modeli High Speed Ink System - Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi adı verilen yeni bir teknoloji sunuyor. 

Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi teknolojisi dokunma hassasiyetini artırırken daha hızlı bir görüntüleme sunuyor. Kullanıcılar sayfaları sürüklerken görüntü kaybı yaşanmıyor. Odyssey e-okuyucusunda  firmanın daha önceki modellerinde kullandığı Pearl E-Ink ekranların modifiye edilmiş bir versiyonu kullanılacak.

800 MHz Cortex -A8 tabanlı Texas Instruments üretimi bir işlemci kullanan model içerik indirmek için WiFi bağlantısına sahip. 6 inçlik pearl E Ink ekranın üzerinde hassas Neonode zForce dokunmatik panel bulunuyor. Batarya ömrü ise rakipleri ile aynı seviyede.

Cybook Odyssey Kasım ayı başlarında Avrupa pazarına sunulacak. Fiyatı hakkında resmi bir bilgi yok.

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gun 8 yıl en beğenilen
Havuz başında, deniz kenarında, piknikte her şey bir yana açık havada güneşli günlerde tablet kullanmak güneş gözlüğü ile imkansız hale gelirken bu tür cihazlarda ne kadar güneş olursa yazılar o kadar güzelleşiyor.
Kendi elimde denemiş olarak söylüyorum.
Sonuçta tablet ağır, pil ömrü kısıtlı kalıyor. Bir kitabı 5-6 saate bitirirseniz pili de öncesinde bitirmeniz muhtemel.
Fakat bu cihazlar anca sayfa değişiminde pil harcadıkları için bitmeleri sayfa sayısına göre belirleniyor. 5000 sayfa 10000 sayfa gibi aynı fotoğraf makinalarındaki poz çekim sayısı gibi.
Havuz başında, deniz kenarında, piknikte her şey bir yana açık havada güneşli günlerde tablet kullanmak güneş gözlüğü ile imkansız hale gelirken bu tür cihazlar...
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Neyıh 8 yıl
Amacınız kitap okumaksa bu konunun tartışması bilr olmaz kesinlikle E Kitap Okuyucu alınmalı. Tablet aldığınız zaman ister istemez azda olsa internette sör yapacaksınız, oyun oynamayacak mısınız, facebook twitter e girmeyecek misiniz vs vs bu tür özellikler şeytan gibidir sizi esas amacınızdan saptırır. Kitap okuma aşıkları e kitap almalıdırlar.
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saidakkas 8 yıl
Kindle'lar internete giriyor ve mp3 de oynatıyor, tabi eksik bir deneyim yaşıyorsunuz ama yaşanamamasından daha iyidir.
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turbo-powwer 8 yıl
gun
Havuz başında, deniz kenarında, piknikte her şey bir yana açık havada güneşli günlerde tablet kullanmak güneş gözlüğü ile imkansız hale gelirken bu tür cihazlarda ne kadar güneş olursa yazılar o kadar güzelleşiyor. Kendi elimde denemiş olarak söylüyorum.Sonuçta tablet ağır, pil ömrü kısıtlı kalıyor. Bir kitabı 5-6 saate bitirirseniz pili de öncesinde bitirmeniz muhtemel. Fakat bu cihazlar anca sayfa değişiminde pil harcadıkları için bitmeleri sayfa sayısına göre belirleniyor. 5000 sayfa 10000 sayfa gibi aynı fotoğraf makinalarındaki poz çekim sayısı gibi.

Çok güzel bilgilendirme hocam , çok doğru yazmışsın bilmeyenler
için güzel olmuş.
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saidakkas 8 yıl
Bunlar sayfa görüntüledikçe şarj yiyor, tabletler sürekli tüketimde, ekran açıkken çok daha fazla. Paso şarj etmekle uğraşacaksanız tablet alın tabi. Bende Kindle DX var, şarjı iyi gidiyor ve çok hafif ve ince.
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gun 8 yıl en beğenilen
Havuz başında, deniz kenarında, piknikte her şey bir yana açık havada güneşli günlerde tablet kullanmak güneş gözlüğü ile imkansız hale gelirken bu tür cihazlarda ne kadar güneş olursa yazılar o kadar güzelleşiyor.
Kendi elimde denemiş olarak söylüyorum.
Sonuçta tablet ağır, pil ömrü kısıtlı kalıyor. Bir kitabı 5-6 saate bitirirseniz pili de öncesinde bitirmeniz muhtemel.
Fakat bu cihazlar anca sayfa değişiminde pil harcadıkları için bitmeleri sayfa sayısına göre belirleniyor. 5000 sayfa 10000 sayfa gibi aynı fotoğraf makinalarındaki poz çekim sayısı gibi.
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isosonsuz 8 yıl
met@lrock
Bunun yerine birçok işlevi olan tablet alirim kitapta okurum oyunumuda oynarım internette sörfümüde yaparım. Had şimdi dağalın.

Hocam, öyle deme. her ne kadar tabletler daha kullanışlı olsa da e ink cihazlar da kitap okumak için süper. tablet ekranı uzun süre bakınca cidden göz yoruyo.
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met@lrock 8 yıl
Bunun yerine birçok işlevi olan tablet alirim kitapta okurum oyunumuda oynarım internette sörfümüde yaparım. Had şimdi dağalın.
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