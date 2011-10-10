Bookeen firması Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi'ne sahip Cybook Odyssey e-okuyucusunu tanıttı

Günlük hayatımızın bir parçası olan basılı kitapların farklı formatlarda dijital olarak okunmasına imkan veren e-kitap kavramı Amazon ve Barnes & Noble firmalarının e-okuyucuları ile yaptığı katkı sonrası her 100 basılı kitaba karşılık 140 dijital kitabın satıldığı dev bir pazar haline geldi.





Bildiğimiz tablet ekranları yerine e-ink adı verilen ve gözleri yormayan bir ekran teknolojisi kullanan e-kitaplara her geçen gün yeni teknolojiler eklenmeye devam ediyor.





Bookeen firması tarafından satışa sunulacak Cybook Odyssey adlı e-okuyucu modeli High Speed Ink System - Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi adı verilen yeni bir teknoloji sunuyor.





Yüksek Hızlı Mürekkep Sistemi teknolojisi dokunma hassasiyetini artırırken daha hızlı bir görüntüleme sunuyor. Kullanıcılar sayfaları sürüklerken görüntü kaybı yaşanmıyor. Odyssey e-okuyucusunda firmanın daha önceki modellerinde kullandığı Pearl E-Ink ekranların modifiye edilmiş bir versiyonu kullanılacak.





800 MHz Cortex -A8 tabanlı Texas Instruments üretimi bir işlemci kullanan model içerik indirmek için WiFi bağlantısına sahip. 6 inçlik pearl E Ink ekranın üzerinde hassas Neonode zForce dokunmatik panel bulunuyor. Batarya ömrü ise rakipleri ile aynı seviyede.





Cybook Odyssey Kasım ayı başlarında Avrupa pazarına sunulacak. Fiyatı hakkında resmi bir bilgi yok.