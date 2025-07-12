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    BİM marketler taşınabilir elektrikli araç şarj cihazı satacak

    16 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Vens markasına ait Portexa taşınabilir elektrikli araç şarj cihazı ve Polosmart markasına ait cam temizleme robotu yer alıyor. 

    16 Temmuz BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Son dönemde perakende gıda marketlerinin aktüel ürünlerinde taşınabilir araç şarj istasyonlarına sıkça rastlar olduk. Ev tipi prizlere uyumlu olan bu taşınabilir cihazlarla dışarıya olan bağımlılık da ortadan kalkıyor. 

    16 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

    16 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Vens markasına ait Portexa taşınabilir elektrikli araç şarj cihazı yer alıyor. 2 kademeli çıkış gücü olan cihaz 5 metre kablo uzunluğuna sahip. Farklı koruma teknolojileri olan cihazın taşıma kılıfı da mevcut. Fiyatı 17900TL. 

    Diğer taraftan BİM özel markası Polosmart’a ait cam temizleme robotu da akıllı navigasyon sistemi, düşme koruması, ultrasonik su spreyi, mikrofiber bez gibi özelliklerle 4990TL fiyat etiketine sahip. 
     

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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