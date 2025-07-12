BİM marketler taşınabilir elektrikli araç şarj cihazı satacak

16 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri
16 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Vens markasına ait Portexa taşınabilir elektrikli araç şarj cihazı yer alıyor. 2 kademeli çıkış gücü olan cihaz 5 metre kablo uzunluğuna sahip. Farklı koruma teknolojileri olan cihazın taşıma kılıfı da mevcut. Fiyatı 17900TL.
Diğer taraftan BİM özel markası Polosmart’a ait cam temizleme robotu da akıllı navigasyon sistemi, düşme koruması, ultrasonik su spreyi, mikrofiber bez gibi özelliklerle 4990TL fiyat etiketine sahip.
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre