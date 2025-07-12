BİM marketler taşınabilir elektrikli araç şarj cihazı satacak

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Tam Boyutta Gör Son dönemde perakende gıda marketlerinin aktüel ürünlerinde taşınabilir araç şarj istasyonlarına sıkça rastlar olduk. Ev tipi prizlere uyumlu olan bu taşınabilir cihazlarla dışarıya olan bağımlılık da ortadan kalkıyor.

16 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

16 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Vens markasına ait Portexa taşınabilir elektrikli araç şarj cihazı yer alıyor. 2 kademeli çıkış gücü olan cihaz 5 metre kablo uzunluğuna sahip. Farklı koruma teknolojileri olan cihazın taşıma kılıfı da mevcut. Fiyatı 17900TL.

17 Temmuz A101 aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan BİM özel markası Polosmart’a ait cam temizleme robotu da akıllı navigasyon sistemi, düşme koruması, ultrasonik su spreyi, mikrofiber bez gibi özelliklerle 4990TL fiyat etiketine sahip.



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16 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?

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