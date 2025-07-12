Huawei AI yonga stratejisini değiştiriyor, Nvidia ile rekabeti zorlayacak

Huawei sil baştan
The Information kaynaklarına göre şirket, Nvidia CUDA programlama dili ile birlikte çalışacak bir yazılım geliştiriyor. Bu yazılım Cuda komutlarını Huawei yongalarının anlayacağı dile çeviriyor. Böylece uyum sorunlarının önüne geçilecek. Firma ayrıca Nvidia ve AMD tarafından kullanılan yonga fonksiyonelliği modelini de incelemeye aldı.
Diğer taraftan firma, ağırlıklı olarak kullandığı uygulama odaklı yonga tasarımının (ASIC) yanında genel kullanım odaklı yongaları da portföyüne ekleyecek. Böylece kullanım alanının daha da genişleyeceği ifade ediliyor.
Yapılan bu hamleler elbette ABD ambargoları ile doğrudan ilgili. ABD yönetimi Çinli firmaların el altından gelişmiş yonga ekipmanlarına erişimini engellemek için Malezya ve Tayland’a da ambargo uygulamayı değerlendiriyor. Huawei yazılım tarafını halletse bile Çinli dökümcülerin 7nm ötesine geçememiş olması önemli bir dezavantaj oluşturuyor.
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre