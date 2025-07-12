Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, 200 milyar dolar değer hedefliyor

xAI büyük oynuyor
Piyasa uzmanları Grok 4 motorunun etkisi konusunda şüpheci yaklaşımlarına devam etse de Elon Musk ümidini koruyor. Yaklaşan yatırım turlarında beklenti gerçekleşirse şirket 1 yılda 10 kat civarında değer kazanmış olacak. Şirketin geçen yıl ortalarına doğru değeri 20 milyar dolar civarındaydı.
Daha Haziran ayında ekstra hisse senedi dağıtımı ile 300 milyon dolar fon toplayan xAI, Temmuz başında ise 10 milyar dolar yatırım almıştı. xAI bir taraftan da yeni gelir modelleri oluşturmak için çalışıyor. Bir süre önce Telegram entegrasyonu için 300 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirildi.
Bununla birlikte Kalshi bahis piyasası platformu tarafından yapılan anketlere göre gerek genel yapay zekâ gerekse kodlama yapay zekâsı kategorilerinde Grok 4 ikinci sırada yer alıyor. Bu bakımdan henüz istenen heyecanın tüketici tarafında oluşmadığı düşünülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre