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Bosphorist Venture Capital’ın 2019 yatırımı

Yatırım şirketi BUBA Ventures’ın teknoloji fonu Bosphorist Venture Capital, telekom, finans ve yapay zeka alanlarında yenilikçi, sonuç odaklı ürün ve hizmetler geliştiren Metamorfoz'a yatırım yaptı.
4 ay
1,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy ile BUBA Ventures’ın kurduğu Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, telekom, finans ve yapay zeka alanlarında yenilikçi, sonuç odaklı ürün ve hizmetler geliştiren Metamorfoz girişimine yatırım yaptı.
2013 yılında kurulan Metamorfoz, telekom ve finans alanında ürettiği patentli teknolojilerle kurumların ve bireylerin hayatlarına değer katıyor, uçtan uca çözümler geliştiriyor. Üretken Türk mühendislerinin inovatif projeleriyle dijital zamanı yakalayan bu Ar-Ge ve teknoloji girişiminin hedefinde globalleşme var.
BUBA Ventures yöneticilerinden Neda Soydan, Metamorfoz yatırımından heyecan duyduklarını belirtirken, bu yatırımın fon için ayrı bir önemi olduğunu da vurguladı. “Amacımız sadece başarılı bir girişim seçmek değildi, kendi portföyümüz için anlamlı olacak özel bir girişim bulmaktı. Fonumuzun yatırımcıları iki sene sonra girişim portföyünün birbirini nasıl beslediğini gördüklerinde biraz da şaşıracaklar” diyen Soydan, şöyle devam etti:
“Veri, ağ ve içeriğin ortak kümesinde duran teknolojideki yakınsamayı önemsiyoruz. Portföye eklenen her girişimimiz bu ortak kümeye hizmet edecektir. Metamorfoz şirketi, sayın Faruk Eczacıbaşı’nın Daha Yeni Başlıyor kitabında belirttiği ciddi bir soruna karşı duruyor. Teknoloji sahiplerinin pazarda monopol olup, pazarın gelişmesinin önüne engel çıkmaları tehdidini ancak Metamorfoz gibi girişimlerimiz bertaraf edebilir. Dolayısıyla Faruk Bey’in de Metamorfoz’un destekçisi olması, elbette bir tesadüf değil. Dijital değişimin bir devrim değil evrim şeklinde gerçekleşebilmesi için ortak akıllara ve ekiplere ihtiyacımız var. Biz BUBA Ventures olarak, farklı disiplinlerin ve akılların birbirlerine girişimler sayesinde yakınlaşacağına inanıyoruz. Bu yüzden girişimcileri girişimci olarak ve girişimci kalarak anlama ve destek verme hedefimize hız kesmeden devam edeceğiz.”

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