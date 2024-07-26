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    Yüzer doğal gaz üretim tesisi 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak

    Sakarya Gaz Sahası'nda günde 10 milyon metreküp doğal gaz ürecek yüzer doğal gaz üretim tesisi, Türkiye'ye geliyor. Tesis 2026'da doğal gaz üretmeye başlayacak.
    Yüzer doğal gaz üretim tesisi 2026'da üretime başlayayacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin Karadeniz gaz sahasındaki üretimini önemli ölçüde artıracak yüzer doğal gaz üretim gemisinin devreye gireceği tarih açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüzer üretim tesisinin 2026’da üretime başlayacağını açıkladı.

    Yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) amacıyla kullanılacak gemi, önümüzdeki hafta başında Singapur’dan yola çıkacak. İki aya yakın sefer süresinin ardından Marmara’daki tersanede birkaç ay bakım işlemleri yapılacak. Sonrasında Filyos Limanı’na gidecek.

    Yüzer doğal gaz üretim tesisi 2026'da üretime başlayayacak Tam Boyutta Gör

    Gemi günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretecek

    Platformun, 2026'da aktif şekilde günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üreteceğini ve yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını aktaran Bakan Bayraktar, "Yüzer üretim tesisi ile 2026 yılında Karadeniz'de üretime başlamayı hedefliyoruz. Gemi, Sakarya Gaz Sahası'na gidecek ve 20 yıl boyunca orada bu gazı üretmeye devam edecek. Orada sabit kalacak." dedi.

    Bayraktar, platformun boyunun yaklaşık 300, genişliğinin 56, yüksekliğinin 58 metre olduğunu belirterek, geminin deniz tabanından gazı alarak işleyeceğini ve deniz tabanından karadaki tesise göndereceğini ifade etti.

    Sakarya Gaz Sahası'nda mevcut durumda günlük 5,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. 2025'in ilk çeyreğinde üretim kapasitesi günlük 10 milyona yükselecek. Yüzer üretim tesisinin devreye girmesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 20 milyona ulaşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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