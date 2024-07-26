Yüzer doğal gaz üretim tesisi 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Karadeniz gaz sahasındaki üretimini önemli ölçüde artıracak yüzer doğal gaz üretim gemisinin devreye gireceği tarih açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüzer üretim tesisinin 2026’da üretime başlayacağını açıkladı.

Yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) amacıyla kullanılacak gemi, önümüzdeki hafta başında Singapur’dan yola çıkacak. İki aya yakın sefer süresinin ardından Marmara’daki tersanede birkaç ay bakım işlemleri yapılacak. Sonrasında Filyos Limanı’na gidecek.

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Gemi günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretecek

Platformun, 2026'da aktif şekilde günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üreteceğini ve yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını aktaran Bakan Bayraktar, "Yüzer üretim tesisi ile 2026 yılında Karadeniz'de üretime başlamayı hedefliyoruz. Gemi, Sakarya Gaz Sahası'na gidecek ve 20 yıl boyunca orada bu gazı üretmeye devam edecek. Orada sabit kalacak." dedi.

Bayraktar, platformun boyunun yaklaşık 300, genişliğinin 56, yüksekliğinin 58 metre olduğunu belirterek, geminin deniz tabanından gazı alarak işleyeceğini ve deniz tabanından karadaki tesise göndereceğini ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası'nda mevcut durumda günlük 5,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. 2025'in ilk çeyreğinde üretim kapasitesi günlük 10 milyona yükselecek. Yüzer üretim tesisinin devreye girmesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 20 milyona ulaşacak.

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Yüzer doğal gaz üretim tesisi 2026'da üretime başlayayacak