HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı tanıtıldı: Türkiye'ye çip ve batarya yatırımları geliyor

- HIT-30 hangi alanlarda yatırımları kapsayacak?
- Elektrikli otomobil yatırımlarına destek
- Batarya üretimine destek
- Çip üretimine destek
- Yenilenebilir enerji yatırımlarına destek
- En büyük 1.000 firmanın Ar-Ge yatırımına destek
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2028’e kadar yüksek teknoloji ihracatının 9,1 milyar dolardan 19,5 milyar dolara, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin imalat sanayi ihracatı içerisindeki payını yüzde 40,3’ten 49,5’e çıkarılması hedefleniyor. HIT-30 programıyla 2030 yılına dek, Türkiye'de elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgar türbini, çip ve AR-GE alanlarında ve sonrasında da sağlıklı yaşam teknolojilerinde ve benzeri yüksek teknoloji alanlarında, hiper ölçekteki veri merkezi yatırımlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.
HIT-30 hangi alanlarda yatırımları kapsayacak?
HIT-30 programı ile Programla yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay ve bu alandaki değer zincirlerini geliştirecek 30'un üzerindeki başlıkta yatırımlara nitelikli destekler sağlanacak. Yatırımlarda 4 nitelik aranacak. Yeni teknolojileri odağa alan bir yatırım olmasına, rekabet için gerekli ekonomik ölçeğe sahip olmasına, teknik yetkinlik ve mali yeterliliğin olmasına, teknolojik kazanım boyutu içermesine bakılacak.
HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında ilk olarak 6 farklı çağrı yapıldı. Bu çağrılar ile en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılması hedefleniyor. HIT-30 kapsamında başlatılan 6 çağrı şu şekilde:
Elektrikli otomobil yatırımlarına destek
HIT elektrikli araçlar çağrısı ile Türkiye’de yıllık elektrikli üaraç üretim kapasitesinin yıllık en az 1 milyon adede çıkarılmasını öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alınıyor. AR-GE ve mühendislik faaliyetlerini kapsayan yüksek yerlilik oranına ve ihracat potansiyeline sahip yeni nesil enerjili araç yatırımlarının ülkemize kazandırılması amaçlanıyor.
Batarya üretimine destek
Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirlendi. Batarya çağrısı ile 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek bölgesel bir üretim üssü olunması hedefleniyor. Bu hedef için megavatsaat başına 6 bin dolara kadar hibe desteğini de içeren toplamda 4,5 milyar dolarlık teşvik paketi yatırımcıların istifadesine sunuldu.
Çip üretimine destek
Türkiye’de endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa edilmesi hedefiyle HIT-30 Programı çip çağrısını başlatıldı. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi devreye alındı. Yüzde 40'a varan bir oranda sermaye katkısı ve hibe desteğini içeren güçlü bir destek hazırlandı.
Yenilenebilir enerji yatırımlarına destek
Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği verilecek. Bu paketin toplamı 2,5 milyar doları buluyor. Rüzgar enerjisinde ise kritik bileşenleri ve deniz üstü türbinler gibi ürünlerin imalatını desteklemeyi ve yerli bir rüzgar enerjisi markası inşa edilmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar için ise toplamda 1,7 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.
En büyük 1.000 firmanın Ar-Ge yatırımına destek
Altıncı ve son çağrının ise büyük teknoloji firmalarının araştırma geliştirme merkezlerini Türkiye'ye kazandıracak cazip ve esnek bir modeli olduğu belirtiliyor. Ar-Ge faaliyetleri bakımından dünyanın en büyük ilk 1000 firmasının ülkemizde kuracağı yeni merkezlerin personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacağız.
HIT-30 Programı'nın ilk adımını olarak. TOGG'un uzun vadede başarısı için kritik öneme sahip TuriTech firması, program kapsamında 10 milyar liranın üzerinde AR-GE yatırımıyla otonom araç teknolojilerini Türkiye'de geliştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.