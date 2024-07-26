HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı tanıtıldı: Türkiye'ye çip ve batarya yatırımları geliyor

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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tarafından “HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" tanıtıldı. Türkiye’de yüksek teknoloji yatırımı çekmek için hazırlanan program, yatırım yapacak şirketlere çeşitli destekler getiriyor. Batarya, çip, yenilenebilir enerji Ar-Ge merkezi yatırımları destekleniyor.

2028’e kadar yüksek teknoloji ihracatının 9,1 milyar dolardan 19,5 milyar dolara, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin imalat sanayi ihracatı içerisindeki payını yüzde 40,3’ten 49,5’e çıkarılması hedefleniyor. HIT-30 programıyla 2030 yılına dek, Türkiye'de elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgar türbini, çip ve AR-GE alanlarında ve sonrasında da sağlıklı yaşam teknolojilerinde ve benzeri yüksek teknoloji alanlarında, hiper ölçekteki veri merkezi yatırımlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

HIT-30 hangi alanlarda yatırımları kapsayacak?

HIT-30 programı ile Programla yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay ve bu alandaki değer zincirlerini geliştirecek 30'un üzerindeki başlıkta yatırımlara nitelikli destekler sağlanacak. Yatırımlarda 4 nitelik aranacak. Yeni teknolojileri odağa alan bir yatırım olmasına, rekabet için gerekli ekonomik ölçeğe sahip olmasına, teknik yetkinlik ve mali yeterliliğin olmasına, teknolojik kazanım boyutu içermesine bakılacak.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında ilk olarak 6 farklı çağrı yapıldı. Bu çağrılar ile en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılması hedefleniyor. HIT-30 kapsamında başlatılan 6 çağrı şu şekilde:

Elektrikli otomobil yatırımlarına destek

HIT elektrikli araçlar çağrısı ile Türkiye’de yıllık elektrikli üaraç üretim kapasitesinin yıllık en az 1 milyon adede çıkarılmasını öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alınıyor. AR-GE ve mühendislik faaliyetlerini kapsayan yüksek yerlilik oranına ve ihracat potansiyeline sahip yeni nesil enerjili araç yatırımlarının ülkemize kazandırılması amaçlanıyor.

Batarya üretimine destek

Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirlendi. Batarya çağrısı ile 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek bölgesel bir üretim üssü olunması hedefleniyor. Bu hedef için megavatsaat başına 6 bin dolara kadar hibe desteğini de içeren toplamda 4,5 milyar dolarlık teşvik paketi yatırımcıların istifadesine sunuldu.

Çip üretimine destek

Türkiye’de endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa edilmesi hedefiyle HIT-30 Programı çip çağrısını başlatıldı. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi devreye alındı. Yüzde 40'a varan bir oranda sermaye katkısı ve hibe desteğini içeren güçlü bir destek hazırlandı.

Elektrikli otomobiller için yerli ve milli çip üretilecek 2 gün önce eklendi

Yenilenebilir enerji yatırımlarına destek

Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği verilecek. Bu paketin toplamı 2,5 milyar doları buluyor. Rüzgar enerjisinde ise kritik bileşenleri ve deniz üstü türbinler gibi ürünlerin imalatını desteklemeyi ve yerli bir rüzgar enerjisi markası inşa edilmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar için ise toplamda 1,7 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.

En büyük 1.000 firmanın Ar-Ge yatırımına destek

Altıncı ve son çağrının ise büyük teknoloji firmalarının araştırma geliştirme merkezlerini Türkiye'ye kazandıracak cazip ve esnek bir modeli olduğu belirtiliyor. Ar-Ge faaliyetleri bakımından dünyanın en büyük ilk 1000 firmasının ülkemizde kuracağı yeni merkezlerin personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacağız.

HIT-30 Programı'nın ilk adımını olarak. TOGG'un uzun vadede başarısı için kritik öneme sahip TuriTech firması, program kapsamında 10 milyar liranın üzerinde AR-GE yatırımıyla otonom araç teknolojilerini Türkiye'de geliştirecek.

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HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı tanıtıldı