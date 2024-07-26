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    Arçelik ve YongaTek beyaz eşyalar için yerli çip tasarlıyor

    Arçelik ve YongaTek tarafından tasarlanan yerli çipte test aşamasına geçiliyor. Test süreci için ön çalışmalar tamamlandı.                                          
    Arçelik ve YongaTek beyaz eşyalar için yerli çip tasarlıyor Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bugün HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın tanıtım törenini gerçekleştirdi. Törende Arçelik ve YongaTek'in yerli çipi duyuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamındabeyaz eşyalar için yerli çip tasarımına başlandı.

    Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre Bakanlığın Rekabet Öncesi İş birliği ve Destek Programı çerçevesinde Arçelik ve YongaTek firması, yerli çip tasarlamak üzere 2 yıl süreli proje başlattı. Nisan ayında başlatılan proje kapsamında yerli çip tasarımı yapılıyor, test süreçleriyle ilgili ön çalışmalar tamamlandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın tanıtım etkinliğinde Türkiye'nin sanayi ve teknolojisinin gelişimine katkı sağlayan şirketlere sertifika takdim töreni düzenlendi.

    Geliştirilen çipler nerelerde kullanılacak?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının finansman desteği verdiği projeyle tasarlanan yerli çipler, Arçelik tarafından beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanında kullanılacak. Çiplerin tasarım hakları tamamıyla Türkiye'ye ait olacak. Projede ilk prototiplerin 2025 itibarıyla oluşturulması planlanıyor.

    HIT-30 ile Türkiye'de çip üretimine destek

    HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında Türkiye’de endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa edilmesi hedefiyle çip çağrısı başlatıldı. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi devreye alındı. Yüzde 40'a varan bir oranda sermaye katkısı ve hibe desteğini içeren güçlü bir destek hazırlandı

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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