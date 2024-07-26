Arçelik ve YongaTek beyaz eşyalar için yerli çip tasarlıyor

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre Bakanlığın Rekabet Öncesi İş birliği ve Destek Programı çerçevesinde Arçelik ve YongaTek firması, yerli çip tasarlamak üzere 2 yıl süreli proje başlattı. Nisan ayında başlatılan proje kapsamında yerli çip tasarımı yapılıyor, test süreçleriyle ilgili ön çalışmalar tamamlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın tanıtım etkinliğinde Türkiye'nin sanayi ve teknolojisinin gelişimine katkı sağlayan şirketlere sertifika takdim töreni düzenlendi.
Geliştirilen çipler nerelerde kullanılacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının finansman desteği verdiği projeyle tasarlanan yerli çipler, Arçelik tarafından beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanında kullanılacak. Çiplerin tasarım hakları tamamıyla Türkiye'ye ait olacak. Projede ilk prototiplerin 2025 itibarıyla oluşturulması planlanıyor.
HIT-30 ile Türkiye'de çip üretimine destek
HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında Türkiye’de endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa edilmesi hedefiyle çip çağrısı başlatıldı. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi devreye alındı. Yüzde 40'a varan bir oranda sermaye katkısı ve hibe desteğini içeren güçlü bir destek hazırlandıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.