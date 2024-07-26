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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bugün HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın tanıtım törenini gerçekleştirdi. Törende Arçelik ve YongaTek'in yerli çipi duyuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamındabeyaz eşyalar için yerli çip tasarımına başlandı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre Bakanlığın Rekabet Öncesi İş birliği ve Destek Programı çerçevesinde Arçelik ve YongaTek firması, yerli çip tasarlamak üzere 2 yıl süreli proje başlattı. Nisan ayında başlatılan proje kapsamında yerli çip tasarımı yapılıyor, test süreçleriyle ilgili ön çalışmalar tamamlandı.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı tanıtıldı 1 sa. önce eklendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın tanıtım etkinliğinde Türkiye'nin sanayi ve teknolojisinin gelişimine katkı sağlayan şirketlere sertifika takdim töreni düzenlendi.

Geliştirilen çipler nerelerde kullanılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının finansman desteği verdiği projeyle tasarlanan yerli çipler, Arçelik tarafından beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanında kullanılacak. Çiplerin tasarım hakları tamamıyla Türkiye'ye ait olacak. Projede ilk prototiplerin 2025 itibarıyla oluşturulması planlanıyor.

HIT-30 ile Türkiye'de çip üretimine destek

HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında Türkiye’de endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa edilmesi hedefiyle çip çağrısı başlatıldı. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi devreye alındı. Yüzde 40'a varan bir oranda sermaye katkısı ve hibe desteğini içeren güçlü bir destek hazırlandı

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Arçelik ve YongaTek beyaz eşyalar için yerli çip tasarlıyor