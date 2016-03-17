Bu da su geçirmeyen mini PC

Haber Editörü
Su geçirmemezlik kavramını daha çok mobil cihazlarda veya taşınabilir bilgisayarlarda duyuyoruz. Stealth ise, zorlu dış mekan şartlarını düşünerek, en üst seviyede dayanıklılık sertifikalarına sahip olan bir mini PC duyurdu.
Stealth WPC-725F mini PC modeli, IP67 sertifikası ile su altında bir metreye kadar çalışabilme dayanıklılığını gösteriyor. Ayrıca NEMA 6 sertifikası ile, toza ve basınca da dayanıklı bir kasa yapısı ihtiva ediyor. Kasa içerisindeki bileşenler ve bağlantı noktaları da, bu sertifikalara uygun olarak tedarik edilmiş.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın en değerli markaları açıklandı"
Fansız bir sistem olan modelde, Intel Core i7-3517UE işlemcisine yer veriliyor. Modelin ölçüleri 257 x 157 x 52 mm iken, 4GB DDR3 RAM, 120GB SSD, sağlamlaştırılmış alüminyum kasa, Windows veya Linux işletim sistemleri, Gb Ethernet, USB 2.0, PCIe bağlantıları şeklinde diğer özellikler mevcut. Bilimsel araştırmalar, madencilik, ulaşım, denizcilik gibi sektörleri hedefleyen sistem, 2095$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
Stealth WPC-725F mini PC modeli, IP67 sertifikası ile su altında bir metreye kadar çalışabilme dayanıklılığını gösteriyor. Ayrıca NEMA 6 sertifikası ile, toza ve basınca da dayanıklı bir kasa yapısı ihtiva ediyor. Kasa içerisindeki bileşenler ve bağlantı noktaları da, bu sertifikalara uygun olarak tedarik edilmiş.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın en değerli markaları açıklandı"
Fansız bir sistem olan modelde, Intel Core i7-3517UE işlemcisine yer veriliyor. Modelin ölçüleri 257 x 157 x 52 mm iken, 4GB DDR3 RAM, 120GB SSD, sağlamlaştırılmış alüminyum kasa, Windows veya Linux işletim sistemleri, Gb Ethernet, USB 2.0, PCIe bağlantıları şeklinde diğer özellikler mevcut. Bilimsel araştırmalar, madencilik, ulaşım, denizcilik gibi sektörleri hedefleyen sistem, 2095$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
https://www.stealth.com/littlepcs/fanless-mini-pcs/wpc-725f-rugged-fanless-waterproof-pc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Su ile iç içe olan onca iş ve hobi var ki saymakla bitmez.Su geçirmez olması rutubete dayanıklı olduğu anlamına gelir ki teknede, karavanda ve bilimum acık alan operasyonunda çok işe yarar bu pc mesela meteoroloji istasyonu, Radyo röle istasyonu ve alansal ölcüm istasyonlarında. Kısaca amaca uygun bir cihaz . Evde kullanıcam dersen gereksiz para vermiş olursun sahip olduğu ayrıntıya.