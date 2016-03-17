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Bu da su geçirmeyen mini PC

Bazı sektörlerde, sabit kullanılsa bile bilgisayar sistemlerinin su geçirmez yapıda olması önem taşıyor. Stealth, bu amaçlar IP67 sertifikası taşıyan yeni bir mini PC modeli geliştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,6b
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8
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Su geçirmemezlik kavramını daha çok mobil cihazlarda veya taşınabilir bilgisayarlarda duyuyoruz. Stealth ise, zorlu dış mekan şartlarını düşünerek, en üst seviyede dayanıklılık sertifikalarına sahip olan bir mini PC duyurdu.

Stealth WPC-725F mini PC modeli, IP67 sertifikası ile su altında bir metreye kadar çalışabilme dayanıklılığını gösteriyor. Ayrıca NEMA 6 sertifikası ile, toza ve basınca da dayanıklı bir kasa yapısı ihtiva ediyor. Kasa içerisindeki bileşenler ve bağlantı noktaları da, bu sertifikalara uygun olarak tedarik edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en değerli markaları açıklandı"
Fansız bir sistem olan modelde, Intel Core i7-3517UE işlemcisine yer veriliyor. Modelin ölçüleri 257 x 157 x 52 mm iken, 4GB DDR3 RAM, 120GB SSD, sağlamlaştırılmış alüminyum kasa, Windows veya Linux işletim sistemleri, Gb Ethernet, USB 2.0, PCIe bağlantıları şeklinde diğer özellikler mevcut. Bilimsel araştırmalar, madencilik, ulaşım, denizcilik gibi sektörleri hedefleyen sistem, 2095$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
 

https://www.stealth.com/littlepcs/fanless-mini-pcs/wpc-725f-rugged-fanless-waterproof-pc/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
"bu da su geçirmeyen mini pc" mi? bu nasıl başlık yahu? sanki karşımda bir teknoloji mağazasındaki satış elemanı var ve ürünleri inceliyoruz.
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Red Wheelbarrow 3 yıl
2095 dolar Türkiye de zor satarlar.6000 TL gibi birşey oluyor.6000 TL ye mükemmel bir PC toplanır.Su geçirmemesinin nasıl bir faydası olbilirki ?(Havuza PC ile girecek halimiz yok
.
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murat-smsk 3 yıl
Mini pclerin su geçirmez oluşu nasıl bir farklılık yaratabilirki
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alemburda34 3 yıl
Aman ne satar ya simdi
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kadirirdem 3 yıl
başlıgı okuyunca teknosa da ki elemanın buda söyle böyle demesi geldi aklıma...
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1BilimAdamı 3 yıl
Aslında ben sonyden bekliyodum su geçirmez dizüstü bilgisayarı ama şirket laptop pazarından çekildi.Sonyde bi uyumsuzluk var mobil kısmı pc kısmını desteklemiyor kamera bölümü mobili itelemiyor sanki şirketlerinin içinde ayrı şirketler gibi
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halitozbasli 3 yıl
OverClocK1ng
Saçma sapan şey. Bunu su altında Su Geçirmez Monitöre mi bvağlayacağız. Çöp desem kızarlar ama hak edecer şey varsa da budur her halde...

Su ile iç içe olan onca iş ve hobi var ki saymakla bitmez.Su geçirmez olması rutubete dayanıklı olduğu anlamına gelir ki teknede, karavanda ve bilimum acık alan operasyonunda çok işe yarar bu pc mesela meteoroloji istasyonu, Radyo röle istasyonu ve alansal ölcüm istasyonlarında. Kısaca amaca uygun bir cihaz . Evde kullanıcam dersen gereksiz para vermiş olursun sahip olduğu ayrıntıya.
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OverClocK1ng 3 yıl
Saçma sapan şey. Bunu su altında Su Geçirmez Monitöre mi bvağlayacağız. Çöp desem kızarlar ama hak edecer şey varsa da budur her halde...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
"bu da su geçirmeyen mini pc" mi? bu nasıl başlık yahu? sanki karşımda bir teknoloji mağazasındaki satış elemanı var ve ürünleri inceliyoruz.
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