Bu da su geçirmeyen mini PC

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"Dünyanın en değerli markaları açıklandı"

Su geçirmemezlik kavramını daha çok mobil cihazlarda veya taşınabilir bilgisayarlarda duyuyoruz. Stealth ise, zorlu dış mekan şartlarını düşünerek, en üst seviyede dayanıklılık sertifikalarına sahip olan bir mini PC duyurdu.mini PC modeli,sertifikası ile su altında bir metreye kadar çalışabilme dayanıklılığını gösteriyor. Ayrıca NEMA 6 sertifikası ile, toza ve basınca da dayanıklı bir kasa yapısı ihtiva ediyor. Kasa içerisindeki bileşenler ve bağlantı noktaları da, bu sertifikalara uygun olarak tedarik edilmiş.Fansız bir sistem olan modelde,işlemcisine yer veriliyor. Modelin ölçüleri 257 x 157 x 52 mm iken, 4GB DDR3 RAM, 120GB SSD, sağlamlaştırılmış alüminyum kasa, Windows veyaişletim sistemleri, Gb Ethernet, USB 2.0, PCIe bağlantıları şeklinde diğer özellikler mevcut. Bilimsel araştırmalar, madencilik, ulaşım, denizcilik gibi sektörleri hedefleyen sistem, 2095$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.