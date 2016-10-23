Bu kamyonet oyuncular için: Çılgın oyun deneyimi!

En yeni teknolojilerini oyun tutkunlarına götürmek ve denemelerini sağlamak isteyen Alienware, çılgın bir kamyonete imza attı. 6 tekerlekli çılgın oyun makinesine yakından bakmaya ne dersiniz?

Söz konusu kamyonet tercihi olduğunda ilk tercihim kesinlikle Chevrolet Silverado olmayacaktır, özellikle de Ford F150 ve onun Raptor türevi varken. Ancak bir defalık istisna gösterebilirim çünkü videomuzun konuğu olan silverado oyun tutkunları için özelleştirilmiş bir kamyonet.



Aslına bakarsanız biz ona Alienware kamyoneti diyebiliriz çünkü şirketin yeni nesil oyuncu bilgisayarlarını taşıyan ve dilendiği yerde kullanıma sunan özel bir tasarımı var. Kamyonetin dışında ciddi bir modifikasyon söz konusu. Önüne devasa koruma kalkanı takılan araçta, devasa alienware logosu dikkatlerden kaçmıyor. Aynı zamanda üzerin sert plastik ile kaplanan kamyonetin, AlienFX teknolojisini alkıllara getiren RGB ışıklandırmalı far ve diğer aydınlatma kısımları da kolayca ilgi çekmeyi başarıyor. Aslına bakarsanız biz ona Alienware kamyoneti diyebiliriz çünkü şirketin yeni nesil oyuncu bilgisayarlarını taşıyan ve dilendiği yerde kullanıma sunan özel bir tasarımı var. Kamyonetin dışında ciddi bir modifikasyon söz konusu. Önüne devasa koruma kalkanı takılan araçta, devasa alienware logosu dikkatlerden kaçmıyor. Aynı zamanda üzerin sert plastik ile kaplanan kamyonetin, AlienFX teknolojisini alkıllara getiren RGB ışıklandırmalı far ve diğer aydınlatma kısımları da kolayca ilgi çekmeyi başarıyor.

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Bir diğer önemli takviye ise tavan kısmına konuçlanan RGB ışıklandırmalı hoparlör sistemi oluyor. Burası önemli çünkü oyun oynamak için bekleyenleri gaza getirecek müziklerin kitlelere ulaşmasından sorumlu.İç kısımda dikkate değer önemli bir güncellemenin yapılmadığı kamyonette, asıl sürpriz kasa bölümünde gizli. Bir diğer önemli takviye ise tavan kısmına konuçlanan RGB ışıklandırmalı hoparlör sistemi oluyor. Burası önemli çünkü oyun oynamak için bekleyenleri gaza getirecek müziklerin kitlelere ulaşmasından sorumlu.İç kısımda dikkate değer önemli bir güncellemenin yapılmadığı kamyonette, asıl sürpriz kasa bölümünde gizli.

Üstü kapalı olan kasa, özel bir ray sistemiyle dışarı çıkyıor ve kullanıcılara üç farklı oyun alanı sunuyor. Sağ taraf yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara ayrılmış durumda. 2016 model 15 ve 17 modellerine yer verilen bu kısımda, özellikle arka kısımdaki yeni havalandırma tasarımıyla dikkat çeken tamamiyle yeni dizüstü bilgisayarlarda yeni nesil oyunların tadına bakmak mümkün kılınıyor. 4K ekrana sahip olan Alienware 15, GTX 1060 ile gelirken, aynı zamanda 3.5 kg civarı ağırlık ve 25mm civarı kalınlık sunuyor.



17.3-inç ekran boyutuna sahip olan model ise neredeyse 30mm kalınlığında ve 4.5kg ağırlığında. GTX 1070 ile gelen bilgisayar, Tobii göz takip sistemine de sahip. Aslına bakarsanız benzer donanımları neredese çok daha hafif ve ince kasada sunan çeşitli modeller de yok değil ancak Alienware yüksek malzeme kalitesi ve işçilik konusunda geleneklerinden kolay kolay taviz vermeyen bir firma.



Bana kalırsa buradaki üç sistemden biri mutlaka Alienware 13 olmalıydı ama bilmediğimiz bir nedenden ötürü 15 ve 17 modelleri var. Kasanın arka kısmında Alienware'in mini masaüsüt bilgisayarı Alpha'lar bulunuyor. Özellilke SteamOS ile özdeşleştirilen sitstemlerde Steam kumandasıyla oyun deneyimi de sunuluyor. Bu bilgisayarlarda ekran kartı olarak Nvidia'nın GTX 960'ı tercih ediliyor.



Kamyonetin sol tarafı ise sanal gerçeklik deneyimi olarak dizayn edilmiş. HTC Vive ile donatılan kamyonette, oyunları çalıştırma görevi ise Alienware'in yeni nesil Aurora masaüstü bilgisayarına verilmiş.

Tercihe bağlı olarak iki adet GTX 1080 ile donatılabilen sisteme, Intel'in Core i7-6700K işlemcisi güç veriyor. Alienware'in geleneksel tasarım çizgileri ve ışıklandırma teknolojisine sahip olan sistem ile birlikte sanal gerçeklik her yaştan insanın deneyimlemek için oluşturduğu cazibe merkezine dönüşüyor.

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Alienware'in oyun kamyoneti uygulaması, yeni nesil ürünleri farklı alanlara götürmek, kullanıcılarla buluşturmak ve denetmek açısından başarılı bir uygulama olmuş, beğendiğimi itiraf etmem gerekiyor. Alienware'in oyun kamyoneti uygulaması, yeni nesil ürünleri farklı alanlara götürmek, kullanıcılarla buluşturmak ve denetmek açısından başarılı bir uygulama olmuş, beğendiğimi itiraf etmem gerekiyor.



Evet ben Erdi Özüağ, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.

