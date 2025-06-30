Microsoft, Windows’un 400 milyon kullanıcı kaybettiğini açıkladı

Kullanıcılar nereye gitti?
Kayıp kullanıcıların bir kısmı Apple’ın kendi çiplerine geçişiyle ivme kazanan macOS tarafına yöneldi. IDC ve Canalys verilerine göre Mac satışları yükselerek Apple’ın küresel pazar payını yüzde 8.7 ile 10.4 aralığına taşıdı. Bu artışta performanslı M serisi işlemcilerin katkısı büyük.
Linux tabanlı sistemler de kurumsal alanda dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Almanya’daki Schleswig-Holstein eyaleti, Danimarka Dijital İşler Bakanlığı ve Fransa’nın Lyon kenti gibi bazı kamu kurumları Windows’u terk ederek açık kaynak çözümlere yönelmeye başladı.
Pandemi döneminde bilgisayar talebi patlama yapmış olsa da bu durum yerini yavaş yavaş doymuş bir pazara bıraktı. Artık masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar daha çok profesyonel yazılım gereksinimi olan kullanıcılar ve oyun tutkunları tarafından tercih ediliyor. Microsoft, Windows 10’un 14 Ekim 2025’te sona erecek desteği öncesinde yeni bir satış dalgası bekliyor. Ancak Windows 11’e geçişin çoğu cihaz için ek donanım yatırımı gerektirmesi, tüketici tarafındaki geçişi yavaşlatıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: