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Tam Boyutta Gör Microsoft, kısa süre önce yaptığı açıklamada Windows’un dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif cihazda kullanıldığını duyurdu. Şirket bu veriyi öne çıkarsa da, üç yıl önceki 1.4 milyar kullanıcı sayısına kıyasla yaklaşık 400 milyonluk bir düşüş yaşandığı gözden kaçmıyor. Bu kayıp, yalnızca Windows 10’un 2025 yılında sona erecek desteğiyle açıklanamayacak kadar büyük.

Kullanıcılar nereye gitti?

Kayıp kullanıcıların bir kısmı Apple’ın kendi çiplerine geçişiyle ivme kazanan macOS tarafına yöneldi. IDC ve Canalys verilerine göre Mac satışları yükselerek Apple’ın küresel pazar payını yüzde 8.7 ile 10.4 aralığına taşıdı. Bu artışta performanslı M serisi işlemcilerin katkısı büyük.

Linux tabanlı sistemler de kurumsal alanda dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Almanya’daki Schleswig-Holstein eyaleti, Danimarka Dijital İşler Bakanlığı ve Fransa’nın Lyon kenti gibi bazı kamu kurumları Windows’u terk ederek açık kaynak çözümlere yönelmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Ancak asıl büyük geçişin adresi mobil cihazlar. Akıllı telefonlar ve tabletler her geçen yıl daha güçlü hale gelirken, bireysel kullanıcıların büyük bölümü bilgisayara olan ihtiyacını mobil cihazlarla karşılamaya başladı. Bu da Windows’un özellikle tüketici segmentindeki konumunu zayıflattı.

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Pandemi döneminde bilgisayar talebi patlama yapmış olsa da bu durum yerini yavaş yavaş doymuş bir pazara bıraktı. Artık masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar daha çok profesyonel yazılım gereksinimi olan kullanıcılar ve oyun tutkunları tarafından tercih ediliyor. Microsoft, Windows 10’un 14 Ekim 2025’te sona erecek desteği öncesinde yeni bir satış dalgası bekliyor. Ancak Windows 11’e geçişin çoğu cihaz için ek donanım yatırımı gerektirmesi, tüketici tarafındaki geçişi yavaşlatıyor.

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Microsoft, Windows’un 400 milyon kullanıcı kaybettiğini açıkladı

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